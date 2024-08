Nudes, gatos y exparejas: Mujeres nos muestran la última foto que tomaron con su teléfono

Artículo publicado por VICE México.

Nuestros teléfonos ocupan la mayor parte de nuestros secretos, y podríamos decir que al día de hoy tienen material muy sensible acerca de nuestras vidas. Ahora, nuestro carrete de fotos tiene probablemente la información más fidedigna de lo que hacemos día a día. Si tenemos algún ligue, de seguro existen sus fotos por ahí. Capturas de conversaciones importantes, perfiles de redes sociales, mails, e incluso información de nuestras tarjetas de débito o crédito. Vivo con un miedo constante de que si me llegan a robar mi teléfono, podrían fácilmente dejarme sin dinero ya que dentro del carrete tengo todo este tipo de datos. No sé, hay algo dentro de mí que hace que confíe en el carrete de fotos más que en mi correo.

Pídanle a alguien su teléfono para ver sus fotos, probablemente encontrarán una cara obstinada y alguna excusa para no darles su celular. Además, absolutamente, cada foto es una historia, me gusta decir que son secretos sobre secretos, siempre sabremos menos de la imagen de lo que realmente deberíamos.

Imaginen ir caminando por la calle y parar a cualquier persona para pedirles que te enseñen la última foto del teléfono. Ya sé que suena raro, pero he hecho muchísimas cosas peores. Quise hacer este experimento y le pedí a mujeres —la próxima entrega será con hombres—, que me mostraran la última foto que tomaron desde su teléfono y me platicaran sobre ella.

Sin anestesia, estas fueron las fotografías:

Alejandra, 26

¿Dónde fue esta foto?

Es un edificio por Patriotismo donde está una productora a la que fui a un casting de locución. Me la tomé para subirla a mis historias de Instagram.

¿Quedaste en el casting?

Me avisan esta semana, espero que sí. Es mi freelance favorito. ¿Te haces muchas selfies?

No tantas, normalmente cuando estoy en juntas aburridas, esperando o matando el tiempo.

Cinthia, 26

¿Qué playa es esa?

Cinthia: Sunny Isles, en Miami Beach.

¿A quién se la enviaste?

A una amiga, le dije que me veía muy bien.

¿Y qué dijo ella?

¡Que tenía razón!

Valentina, 21

¿Este selfie era para redes sociales o alguien en específico?

Para redes, creo.

¿Te tomas muchos?

Realmente, no. Vivo haciendo fotos a otras cosas, pero casualmente esta es la última en mi teléfono.

Paloma, 24

¿Qué sabor es ese helado?

Menta y chocolate.

¿Con quién te lo comiste?

Con un ligue nuevo que tengo y quiere ganarme. Me invitó este helado.

¿Con un helado lo va a lograr?

Ya cogimos, pero creo que quiere algo más.

María Fernanda, 27

¿Y eso es?

Es mi recámara. La pared de mi cuarto.

¿A quién le enviaste la foto?

A mi mejor amigo, andaba preguntándome qué hago.

¿Y qué hacías?

Perdiendo el tiempo a las 5:00 PM. Vaya productividad la mía.

Ana, 26

¿Esto es un nude?

Sí, obviamente.

¿Envías muchos nudes?

No últimamente porque he bajado de peso mucho. Pero cuando tengo mis ratos de autoestima exacerbados, sí. Me encanta tomarme nudes.

En ese momento te sentías bien, entonces.

Bueno, me las pidieron, y dije “¿por qué no?”.

María, 24

¿Y este plato?

Lo cociné yo. ¿Cocinas mucho?

Muy poco. Quedé muy orgullosa de este, por eso le saqué foto.

¿Estaba bueno?

Muy. Quedó un poco y quiero comérmelo de nuevo mañana.

Daniela, 24

¿Quién es él?

Mi ex.

¿Por qué un capture de tu ex?

Porque me salió en el perfil de una chava conocida. Cortamos y ahora está saliendo con él, imagino.

Ah, perdón.

No pasa nada, pero sí fue raro verlo en mis historias.

Natalia, 22

¿Es tu gato?

Sí, se llama Mema ¿Cuántos años tiene?

Seis.

¿Y esa playera?

Me la regaló mi mejor amigo, Víctor. ¿Siguen siendo amigos?

Claro. Es mi mejor amigo desde la prepa.

