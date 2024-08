Nuestras predicciones de quién ganará (y quién debería) en los premios Oscar

Cada año, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas se reúne para celebrar a los actores, actrices, directores y diseñadores de vestuario que nos cautivaron con sus habilidades cinematográficas. Es largo, y es político. Ya veremos quién se llevará a casa la famosa estatuilla dorada. ¿Ya hiciste tus predicciones? Si no las has hecho, sigue leyendo para saber quién creemos que ganará o debería ganar a lo grande este año.

Mejor actor en un papel principal

Quién creemos que debería ganar: Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Quién creemos que va a ganar: Gary Oldman, Darkest Hour

Todo el mundo quiere la mayor cantidad de contenido de Timothée Chalamet posible. Desafortunadamente, el joven actor no tuvo el cambio de imagen que Gary Oldman tuvo en Darkest Hour. Hay otras dos razones por las que Oldman ganará: Un trofeo para un actor que retrata a un líder mundial presuntamente razonable es un comentario no tan sutil sobre nuestro líder actual en los Estados Unidos. Además, los votantes del Oscar adoran el maquillaje y las transformaciones.

Mejor actor de reparto

Quién creemos que debería ganar: Willem Dafoe, The Florida Project

Quién creemos que va a ganar: Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Lo único que nos une en 2018 son los personajes con los que podemos sacudir nuestras cabezas colectivamente. Dafoe es sublime como Bobby Hicks en The Florida Project. Pero le falta la impertinencia que hizo que el policía racista interpretado por Sam Rockwell fuera alguien con quien todos podemos afirmar que no tenemos nada en común.

Mejor actriz en un papel principal

Quién creemos que debería ganar: Sally Hawkins, The Shape of Water

Quién creemos que va a ganar: Margot Robbie, I, Tonya

A pesar de lo electrizante que fue Frances McDormand en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y Margot Robbie en I, Tonya, hay un poder silencioso para la poco apreciada Sally Hawkins. Su actuación en The Shape of Water dice mucho sin decir nada en absoluto. No descarten a Saoirse Ronan, tampoco: la estrella de Lady Bird tiene talento para rato.

Mejor actriz de reparto

Quién creemos que debería ganar: Laurie Metcalf, Lady Bird

Quién creemos que va a ganar: Allison Janney, I, Tonya

Marion McPherson, interpretada por Laurie Metcalf, es la madre de la pantalla más convincente desde Anthony Perkins en Psycho, Sophie de Sophie’s Choice y la mamá de Bambi (Q.E.P. D). Pero la estatuilla dorada sin duda irá para Allison Janney, quien nos dio la madre menos convincente en la pantalla desde la interpretación de Jennifer Lawrence en Mother!. Janney tuvo que usar un periquito falso para los Globos de Oro solo para recordarles a todos que, de hecho, interpretó a un personaje en una película.

Mejor película animada

Quién creemos que debería ganar: Coco

Quién creemos que va a ganar: Coco

Lo sentimos, haters: The Boss Baby merece su nominación al Oscar. Pero Coco merece un Oscar por los más de 700 millones de dólares que ganó en taquilla.

Mejor fotografía

Quién creemos que debería ganar: Roger A. Deakins, Blade Runner 2049

Quién creemos que va a ganar: Bruno Delbonnel, Darkest Hour

El gran Roger A. Deakins ha sido nominado para catorce premios de la Academia (si cuentas el tiempo que estuvo nominado para dos películas diferentes en 2008). E incluso si no amaste Blade Runner 2049, te costaría admitir que no es una de las mejor filmadas del año. Aún así, Bruno Delbonnel hizo lo imposible con Darkest Hour, haciendo que Winston Churchill pareciera humano.

Mejor diseño de vestuario

Quién creemos que debería ganar: Mark Bridges, Phantom Thread

Quién creemos que ganará: Mark Bridges, Phantom Thread

Me limitaré a decir que los trajes históricos en Phantom Thread son tan exquisitos que pertenecen a un museo. Y estoy seguro de que terminarán allí algún día.

Mejor dirección

Quién creemos que debería ganar: Christopher Nolan, Dunkerque

Quién creemos que va a ganar: Guillermo del Toro, The Shape of Water

Con Christopher Nolan y con Paul Thomas Anderson en competencia, la premiación irá a quién la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas odie menos. Si solo Scorsese hubiera hecho una película en 2017… Pero bueno, Guillermo del Toro ha hecho la misma película unas cien veces en este punto, así que podemos suponer que sabe lo que está haciendo.

Mejor documental

Quién creemos que debería ganar: Strong Island, Yance Ford y Joslyn Barnes

Quién creemos que va a ganar: Icarus, Bryan Fogel y Dan Cogan

Strong Island de Yance Ford y Joslyn Barnes es un logro tanto en el ámbito del cine documental autobiográfico como del crimen real. Pero todavía creo que estamos a uno o dos años de que Netflix gane algo en los Premios de la Academia. En cambio, continuaremos desfibrilando involuntariamente a la amenaza roja, especialmente durante la investigación a Rusia.

Mejor montaje

Quiénes creemos que debería ganar: Paul Machliss y Jonathan Amos, Baby Driver

Quién creemos que va a ganar: Tatiana S. Riegel, I, Tonya

¿Creemos que 2017 haya tenido una secuencia mejor ensamblada que la introducción de Baby Driver? No, pero I, Tonya, hace cortes constantes en el tiempo, con personas sentadas y luego haciendo cosas, y eso es lo que la gente piensa que es la edición de todos modos. ¡Ah!, y felicitaciones a Lee Smith de Dunkerque por hacer una película entera con apenas un guion.

Mejor película de lengua extranjera

Quién creemos que debería ganar: Loveless, Rusia

Quién creemos que va a ganar: The Insult, Líbano

¡Hubo muchos grandes candidatos extranjeros este año! Excepto The Square, que fue tan efectivo en cagarse en el mundo del arte como decir que odias a Damien Hirst o Jeff Koons.

Mejor maquillaje y peinado

Quién creemos que debería ganar: Darkest Hour, Kazuhiro Tsuji, David Malinowski y Lucy Sibbick

Quién creemos que va a ganar: Darkest Hour

Fue bastante decepcionante que los realizadores optaran por el maquillaje y protesis completa para Jacob Tremblay en Wonder, en lugar de elegir un actor con el síndrome de Treacher Collins. Para que no olvidemos: Hollywood en realidad no es socialmente consciente, solo es realmente bueno actuando.

Mejor banda sonora

Quién creemos que debería ganar: Jonny Greenwood, Phantom Thread

Quién creemos que ganará: Alexandre Desplat, The Shape of Water

Cualquiera que haya visto Phantom Thread puede recordar la canción del tema de memoria, y ¿no sería agradable que los incansables esfuerzos de Jonny Greenwood haciendo bandas sonoras finalmente fueran recompensados? Sin embargo, esta categoría podría presumir de los nombres más importantes en su campo, con Hans Zimmer enfrentándose a Alexandre Desplat, Carter Burwell y John Williams. Por desgracia, es probable que este premio se vaya a The Shape of Water.

Mejor canción original

Quién creemos que debería ganar: «Mystery of Love» de Call Me by Your Name; música y letra de Sufjan Stevens

Quién creemos que ganará: «Remember Me», de Coco; música y letra de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez

Podría estar loco por no estar con Mary J. Blige en este caso, pero «Mighty River» es demasiado, bueno, obvio. «Mystery of Love» de Sufjan, por otro lado, está palpablemente lleno de ternura. Pero «Remember Me» de Coco es una canción que estarás cantando con los niños.

Mejor diseño de producción

Quién creemos que debería ganar: Blade Runner 2049, Diseño de producción: Dennis Gassner; Set Decoración: Alessandra Querzola

Quién creemos que va a ganar: The Shape of Water, Diseño de producción: Paul Denham Austerberry; Set Decoration: Shane Vieau y Jeffrey A. Melvin

Treinta años después de los eventos que tuvieron lugar en el Blade Runner original, el mundo de hoy es un lugar aún más aterrador, pegajoso y apestoso para ser un androide. El equipo de diseño de producción detrás de Blade Runner 2049 recreó un paisaje del futuro que ambos advierten de dónde viene y hacia dónde va. Pero bueno, la habilidad de Guillermo del Toro para las curiosidades tiene su propia exposición de museo en Los Ángeles.

Mejores efectos visuales

Quién creemos que debería ganar: War for the Planet of the Apes, Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon y Joel Whist

Quién creemos que va a ganar: Star Wars: The Last Jedi, Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan y Chris Corbould

Intenta poblar una prisión post-apocalíptica con mil monos expresivos humanoides. Pero bueno, también intenta recrear a Carrie Fisher.

Mejor guion adaptado

Quién creemos que debería ganar: Call Me by Your Name, guión de James Ivory

Quién creemos que va a ganar: Call Me by Your Name, guión de James Ivory

Voy con Call Me by Your Name simplemente sobre la base de que, en algún momento del proceso de producción, alguien propuso en algún momento: «y luego se folla a un melocotón», y lo pasaron a formato de guion.

Mejor guion original

Quién creemos que debería ganar: Lady Bird, escrita por Greta Gerwig

Quién creemos que va a ganar: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, escrito por Martin McDonagh

Los blancos de todo Estados Unidos apretaban sus pantalones caquis ante la sarta de bromas y maldiciones de Frances McDormand. Pero aunque McDonagh también es un galardonado experto en palabras para el teatro, yo apostaría mi dinero en que Gerwig sería la única escritora cuyo trabajo resistirá incluso los próximos años.

Mejor película

Quién creemos que debería ganar: Get Out, Sean McKittrick, Jason Blum, Edward H. Hamm Jr. y Jordan Peele, Productores

Quién creemos que va a ganar: The Shape of Water, Guillermo del Toro y J. Miles Dale, Productores

Get Out dio inicio a una conversación muy necesaria sobre la raza y convirtió un presupuesto estimado de 4,5 millones de dólares en 255 millones en todo el mundo, pero los miembros de la Academia, mayoritariamente los votantes blancos, no la vieron.