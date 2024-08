Nuestro pasado vivo: Charlamos con División Minúscula sobre su acústico

División Minúscula (DM) grabó un disco acústico en el Centro Cultural Roberto Cantoral de la Ciudad de México en marzo, motivo por el cual me reuní con los integrantes de la banda. Siendo un escucha de años de estos matamorenses radicados en Monterrey, donde a principios del nuevo milenio atraparon a punk rockers con su melodía y letras emocionales y en español, no me extraña que a estas alturas de su carrera como banda sólida con más de veinte años, lancen un material así.



Mientras voy en mi bicicleta rumbo a las oficinas de OCESA, ubicadas en la avenida Industria Militar cerca del Periférico, por mi cabeza transcurren estampas del viejo y veloz DM, durante aquella tocada del Bar Roche que muchas chicas y chicos de mi generación (proto-millennials… algo así) recordamos como lo mejor de nuestra juventud. Al mismo tiempo, a pesar de que preparé diez preguntas una noche antes, mi sangre se invade de nervios, es la entrevista “más formal” que he hecho.

Videos by VICE

Cuando llego a OCESA diez-quince minutos antes de la hora pactada, Kiko Blake, el baterista, está afuera del corporativo esperando al resto. Me ve, lo veo, nos reconocemos. Nuevo León, aunque es un Estado del país grande y poderoso, en momentos como este sigue siendo un rancho. Kiko y yo tenemos amigos en común y en diferentes ocasiones hemos coincidido, ya sea en fiestas, tocadas o festivales. Le digo que yo haré la entrevista de Noisey en Español, pone cara de sorpresa y me dice: “¡Chingón!”.

Mientras esperamos, Kiko y yo hablamos del nuevo disco de Jeromes Dream, ya que su pasado de adolescente punk rocker, estuvo marcado por esa y otras bandas de hardcore de finales de los noventa. En eso llega su hermano Javier, y cinco minutos después Ricci y Luque. Todos ingresan a las oficinas de OCESA y yo me termino un atole de cajeta que compré a una señora afuera.

En la zona que OCESA tiene para la prensa, me muestran videos del show acústico y me hacen firmar una especie de contrato de confidencialidad. Su canción, “Humanos como tú”, desde unas potentes bocinas suena genial, y es el momento exacto donde no puedo creer que entrevistaré a una de las bandas que me inspiraron a querer formar una banda de punk rock con mis amigos de la prepa, dedicarle canciones a chicas que nunca me hicieron caso y, por supuesto, amar la música sin prejuicio. Precisamente eso está haciendo DM al lanzar sus melodías en versiones acústicas, más pop.

Entonces, coloco mi celular en la mesa, enciendo la grabadora y comenzamos a charlar.

NOISEY: ¿Por qué hacer un disco acústico después de más de veinte años de trayectoria?

Javier: Desde hace tiempo queríamos hacer una reversión de nuestras canciones, no solamente basándonos en las que la gente conoce. Sentíamos que en nuestros discos había temas que tenían potencial, que la gente siempre ha acostumbrado a pedirnos en vivo. También porque DM, después de tanto tiempo, nunca ha tenido un disco en vivo, un disco de éxitos, un acústico, un sinfónico… Creo que se fueron juntando todas estas cosas.

Entonces, este nuevo material se dio por tanto tiempo que ustedes han estado juntos.

Javier: Sí. Y nos topamos con gente que quería hacer este proyecto desde el año pasado [2017], que fue cuando comenzamos a trabajarlo. Lo que más llamó nuestra atención, fue el momento de seleccionar las canciones. DM ha sido una banda que, a lo largo de los años, en todas sus etapas, siempre ha sido un grupo que ha seleccionado muy bien sus temas y se ha preocupado por escribir las canciones que siempre quisieron hacer; y que al momento que las reversionamos no suenan forzadas, aun cuando algunas son canciones de adolescencia. Creo que con estos nuevos arreglos se oyen de una forma actual.

Claro, porque ustedes jamás se estancaron el punk rock; sino que disco tras disco han ido evolucionando.

Javier: Yo creo que sí. De hecho, pienso que DM ha sido una banda que se ha movido sónicamente. Las bandas que admiramos, clásicas, van desde The Beatles o Rolling Stones, han sido bandas que no solo se quedaron en lo pop, sino que fueron experimentando. DM ha sido así. Tuvimos el disco adolescente de punk rock que es Extrañando casa, y de ahí empezamos a cambiar, a que mutáramos a una banda de rock n’ roll en general, y así poder tener la confianza de hacer canciones que tal vez mucha gente las identifica como intocables. Por eso decidimos grabarlas y hacerles una nueva versión.

¿Creen que también tenga que influir otra cosa?

Javier: Por supuesto. Todos ya estamos en la edad de los 40, y es bien chingón darnos cuenta de que todos los que nos siguen son de distintas edades, por lo que se nos hizo muy bien darle un toque maduro a ciertas canciones que nos gustan mucho.

También pienso que es algo que División Minúscula puede hacer. Vienen de una camada de bandas de punk rock de finales de los noventa. Son los padrinos de este género junto a Gula, Big Spin, entre otras. ¿Se imaginaban juntos después de dos décadas, dando entrevistas sobre un nuevo material acústico?

Javier: No, jamás. En los noventa, cuando empezamos, éramos como caballos de carrera: solo hacíamos lo que nos gustaba.

Luque: En aquel tiempo no pensábamos que llegaríamos a tanto. Nada más queríamos tocar y salir a otras ciudades.

Aquí entran los seguidores de antes y después de Extrañando casa. Muchos que crecieron escuchando punk, no se imaginaban un acústico de División Minúscula. ¿Qué le dirían a esas personas?

Luque: Lo más chistoso es que esas personas también maduraron. Siendo nostálgicos, quizá algunos sí nos digan “deberían hacer un disco como Extrañando casa”. Pero lo que pasa es que nosotros en esa época sí estábamos muy clavados con el punk melódico, solo que siempre nos ha gustado todo el rock en general.

Sí, y es a lo que iba. No sé si el disco acústico llegó por ciertas influencias actuales que los marcaron, por cosas que ahora están escuchando más.

Kiko: Sí. De hecho, desde los últimos discos de División, todos traen dos o tres canciones calmadas.

Ricci: Aparte, como mencionó Javier, ya estaba el plan de hacer este disco, ya sabíamos lo que queríamos hacer.

Javier: Hay gente que se aferra mucho y es muy celosa con discos como Extrañando casa o el Defecto Perfecto. Pero esto es lo que estamos haciendo ahora.

Me imagino que pueden ya estar fastidiados del recuerdo que es Extrañando casa.

Javier: No. Por ejemplo, hay mucha gente que borra las fotos de Facebook de hace siete años porque se dan pena. Sin embargo, yo no me doy pena, porque DM es una banda con la que tenemos veinte años haciendo música, y gracias a la vida, son rolas que podemos seguir tocando porque las sentimos nuestras.

Pero, ahora, ¿cuál sería la finalidad de lanzar un disco más pop?

Javier: Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de seguir manteniendo nuestro pasado vivo, en una carrera musical que es muy difícil en este país. Entonces, creo que lo principal es evolucionar e incluir. Pero porque saquemos un disco acústico, tampoco vamos a dejar de tocar algo de Extrañando casa.

Igualmente, pienso que no fue nada raro juntarse a ensayar de forma acústica. En cambio, siento que fue divertido, ya que ustedes pasaron de tocar los tres acordes básicos del punk rock, a comenzar a experimentar más y más con la música, hasta ahora ser parte de la cultura pop mexicana.

Javier: Claro. De hecho, hace dos años, yo hice una gira acústica con Kill Aniston [ex de Sad Breakfast].

Supongo que esta gira tuvo que influir para que lo plantearas con los demás integrantes de División Minúscula, para que el público pudiera verlos tocar de una forma más íntima.

Javier: Sí influyó porque retomamos el proyecto, ya que desde antes de que hiciera la gira con Kill Aniston, ya teníamos la idea de hacer algo así. Sin embargo, lo que sí me di cuenta es que tocaba treinta canciones por noche. No sólo tocaba las de Sirenas , sino que de repente me pedían alguna canción de Extrañando casa y yo pensaba: “está canción suena perfecta de manera acústica”. Me di cuenta que cualquiera de nuestras canciones se podía hacer otra versión, a este formato. Creo que esa gira me abrió mucho los ojos.

Tal vez antes hubiera sido un poco más forzado hacer un disco como el que ahora están lanzando, ¿no creen? Antes, aún tenían canciones más rápidas, más ligadas al punk rock.

Kiko: Exacto. Antes siempre recurríamos a las guitarras con distorsión. Si te fijas en cada uno de nuestros discos, conforme que pasaba el tiempo había cosas con menos distorsiones. Está claro que es algo que ya veníamos haciendo, pero tuvo que pasar el tiempo para llegar al proyecto final.

Siento que todo esto que están haciendo ahora, mucho tuvo que influir todas esas enseñanzas que obtuvieron tocando en lugares como Fonda Mi Barrio, La Tumba, el Bar Roche, el Foro Alicia; incluso en algunas casas de sus amigos por diferentes lugares del país.

Javier: Sí, por supuesto. Incluso si este proyecto lo hubiéramos imaginado hace quince años, no hubiéramos sido capaces de lograrlo. Creo que ahora somos mejores músicos, tenemos más conocimientos e influencias… paciencia también. Trabajamos con gente que probablemente hace quince años les hubiéramos dicho que no.

Yo diría que muchísima paciencia, ya que incluso hubo un tiempo que División Minúscula dejó de existir.

Kiko: Sí. Aunque en realidad son muchas cosas. En particular yo tengo mucha paciencia para ponernos a ensayar. Es muy fácil meterte a un cuarto de ensayo donde hay un chingo de ruido, pero ahora, con este material estuvimos más relajados.

Javier: Y al final de cuentas la grabación se hizo en vivo, por lo que tuvo que haber una madurez, tuvo que haber una mejor calidad. En el presente nos sentimos muy bien y fue una de las decisiones del porque ahora quisimos hacer un disco en vivo. Ahora no grabamos por partes o lo repetimos como veinte veces. Más bien fue “vamos a grabarlo en vivo”. Había chance de repetir la canción dos o tres veces, pero principalmente teníamos que hacerlo bien, que la banda sonara perfecta.

Ahorita que vi el video, sinceramente no te imaginabas a División Minúscula tocando sentados, en un escenario tranquilo, de forma acústica. Pero también, para los nuevos fans que tienen, creo que será algo súper chingón.

Javier: Sí. Es hacer cosas nuevas.

Kiko: Y tampoco quiere decir que nos vayamos a convertir en un tipo de banda así. Creo que es una manera de abrir una nueva ventana.

Claro. Ustedes mencionaban lo de la edad, que ya se encuentran en otro mood.

Luque: Es algo fresco para nosotros. Es un cambio. Los últimos diez años hemos estado tocando en un mismo escenario. Ahora fue más interesante para nosotros incluir a otros músicos que hacen la convivencia mejor. Es algo que nos motiva.

Ahora, y regresando un poco a los inicios. En ese tiempo no sé si llegaron a echar palomazos acústicos en alguna fiesta de sus amigos o algo así.

Javier: Me acuerdo de que con nuestros amigos de Kluster, con quienes toca Luque, su guitarrista, el Ciro, hasta la fecha, todo el tiempo, trae la guitarra acústica.

Luque: Ese güey hasta se hecha unas de Nicho Hinojosa [risas].

Javier: Es obvio que siempre se da el palomazo. Ahorita no recuerdo uno exactamente, pero siempre en las borracheras hay una guitarra acústica. Sin embargo, en la gira con Kill Aniston que hice por distintas casas de México, me di cuenta de que incluso las canciones más rápidas de DM se pueden hacer acústicas. Siento que fue algo que a nosotros nos dio una apertura a más público. De cualquier forma, nos sigue gustando Bad Religion, Descendents, NOFX.

Otra cosa en la que pensé ahorita que vi el video de “Humanos como tú”, fue en los MTV Unplugged. Me agradó mucha la idead de que ustedes decidieran hacer algo parecido por cuenta propia. ¿Por qué no buscar hacer un MTV Unplugged?

Javier: De entrada el proyecto del MTV Unplugged es un proyecto que se te ofrece, y nosotros no íbamos a esperar a que nos ofrecieran hacerlo. Por otro lado, no queríamos hacer un unplugged al 100%. Queríamos contar con guitarras eléctricas, tener teclados, que cualquier cosa que quisiéramos incluir no se quedara afuera.

Incluso se dieron el lujo de hacer una grabación en público y otra ustedes solos.

Javier: Sí. Lo que pasa es que, por lo mismo que era en vivo, queríamos tener un respaldo de versiones en el disco con y sin gente.

¿Por qué?

Javier: Porque a la hora de que estás grabando en vivo, no queríamos tener al público todo el día ahí. También, como no tenemos un precedente de las canciones en esta versión, necesitábamos tenerlas totalmente limpias, por cualquier cosa que se requiriera.

Por último: ¿Qué planes a corto plazo tienen con este nuevo material?

Javier: Una cosa por la que también nos vimos haciendo un disco así, fue porque la banda ha crecido a tal punto que de repente hay lugares a donde no podemos llevar el concepto que es DM, haciendo el show como nos gusta hacerlo. Pero, ahora, con este tipo de concepto, es más íntimo.

Entonces, cualquier cuidad, cualquier pueblo por más chico que sea, tiene su teatro. En Matamoros hay un teatro muy bonito, en Reynosa hay teatros, en todos lados hay espacios así. Es una variación con la que podemos llegar a cualquier tipo de lugar. No requiere toda la parafernalia que es DM tocando fuerte y en vivo. Creo que eso fue algo que nos hizo tomar mucho en cuenta hacer un disco de esta manera. Con esta grabación no tocaremos en los mismos lugares de siempre, sino que podremos llevarlo a foros interesantes, y que sea algo que el público tiene acostumbrado de nosotros.

Conéctate con Noisey en Instagram.