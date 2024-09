Dedícale a alguien la nueva canción de Alex Ferreira y no volverás a estar solo en tu vida

Hay gente a la que el amor la ha maltratado tanto que ya no cree en que nada sea para siempre, pero al mismo tiempo siempre habrá aquellos que creen en el amor a primera vista: que ves a alguien y sabes que tienes que estar con esa persona, cueste lo que cueste, porque serían perfectos juntos. Y para todos ellos está el nuevo sencillo de Alex Ferreira, titulado «Te tengo que meter en mi vida».

«La canción habla sobre la atracción inmediata y muchas veces irracional que nos hace otra mágica parte de la naturaleza,» nos dijo el dominicano sobre su nuevo tema, una cautivante canción de amor de esas que son perfectas para dedicarle a alguien, y un regreso a su línea de folk pop, tras publicar un par de sencillos de bachata a principios de este año, y el año pasado como Alex Ferreira y El Frente Caribe.

Ferreira nos dijo también que es sobre «ese primer momento en el que sabes que alguien debe entrar en tu vida, esa incontrolable energía entre dos puntos que se atraen», y no podemos seguir hablando más porque nos derretimos de amor.

«Te tengo que meter en mi vida» formará parte de un nuevo LP de Ferreira, el cual estará publicando en octubre de este año, y del cual aún no tenemos aún más detalles. Lo único que podemos confirmar es que esta es la primera probada de varias que vendrán en las próximas semanas.

Escucha la canción aquí abajo.

«Te tengo que meter en mi vida»

Tu nombre no me lo sé

no me atrevo a hablar

qué terrible es morirse de sed

enfrente de un manantial

cuando encuentre el valor

voy a saltar sin pensar

cuando me miras así

el suelo empieza a temblar

Hay algo a cámara lenta

y el resto de prisa

puedo sentir en el pecho

algo que nunca sentía

cómo lo explico de una manera sencilla

y sin más detalles

te tengo que meter en mi vida

Dame el permiso adecuado

un margen de maniobra

una luz al final del túnel

el tiempo que te sobra

veo la otra mitad

que encaja perfecto en el cuadro

cuando te acercas a mí

me pongo malo

Eres justo el problema

que no me importaría

quiero pasarme la vida llorando

contigo muerto de risa

no sigas buscando

la calle perdida

de alguna manera

te tengo que meter en mi vida