Nueve discos de rock hijos de las dictaduras sudamericanas

Durante la segunda mitad del Siglo XX el mundo se dividió en dos. Por un lado estaban los soviéticos con sus ideales socialistas y su plan de expandirlos hacia otros países y por el otro, los americanos en su intento de frenarlos y supuestamente, defender el sistema capitalista y democrático. Una rivalidad entre dos súper potencias por la hegemonía política, militar y económica del planeta que resultó en todo tipo de revoluciones y golpes de estado en pequeñas y medianas naciones, donde la violencia y la muerte terminaron decidiendo con cual de los polos se iban a unir.



Latinoamérica no fue la excepción y por medio de la “Doctrina de seguridad nacional” impulsada por los Estados Unidos, naciones como Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay vieron cómo por medio de financiación y orientación americana, sus gobernantes de tendencias de izquierda fueron derrocados, desterrados y hasta asesinados, llevando el poder a manos de juntas militares que instauraron sus propias dictaduras de derecha en cada país con una cara visible al frente. Así se aseguraron que esta parte del mundo estuviera al servicio de sus intereses sin importar las consecuencias que llevarían imponer un régimen.

Videos by VICE

Lo demás ya es historia: desapariciones forzadas, asesinatos de opositores, represión a la huelga y una censura constante a las artes que en algunos casos, solo se aceptaban si servían para difundir los ideales del dictador de turno. Pero aún con eso, una juventud empoderada surgida entre los setenta y los ochenta que creció en dictadura escuchando a bandas extranjeras como The Clash, Sex Pistols, The Beatles, Deep Purple, Pink Floyd, Rush, Depeche Mode o Kraftwerk en la radio, programas televisivos o en algún disco traído por algún familiar desde el exterior, encontró en la música un vehículo de escape y resistencia a la realidad política y social a la que se enfrentaban.

Lee también:

Así se crearon proyectos musicales basados en el rock, el new wave y el punk de la época que en medio de regímenes brutales, crearon obras de culto dentro de la discografía latinoamericana. Y aunque algunas de estas bandas se convirtieron en leyendas continentales y otras son recordadas más que todo en sus países de origen, todas demostraron que de los días más oscuros podía florecer el arte como una expresión furiosa de juventud y humanidad.



Estos fueron algunos de estos discos que nacieron durante o justamente posterior a las dictaduras y dejaron su huella en la historia de la música sudamericana.

Chile

Los Prisioneros – La voz de los 80 (1984)

Hablar de Los Prisioneros es necesariamente hablar de la gran banda masiva que reaccionó hacia la dictadura de Augusto Pinochet liderando el movimiento del Nuevo Pop Chileno. Y aunque su primeros tres álbumes son auténticas odas al empoderamiento juvenil, la no militancia política en días de dictadura, la vida latinoamericana y una burla hacia la sociedad chilena de los ochenta, su disco debut fue la chispa que inició todo. Diez canciones en las que en medio de canciones bailables entre el rock, el ska y el new wave le cantaron sin pudores al sexo y al amor pero también animaron a la juventud a protagonizar la década que estaba comenzando en “La voz de los 80”, se rieron de los que protestaban contra la dictadura de manera poética en “No quedas mal con nadie” y expusieron la supuesta fijación de los latinos con la sociedad gringa en “Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos”.



Aparato Raro – Aparato Raro (1985)

Uno de los grandes tesoros musicales que dejó la década de los ochenta en Chile fue Aparato Raro. Un grupo influenciado por el new wave europeo con un trabajo de sintetizadores impecable realizado por su líder Ígor Rodríguez. Además de hacer canciones pensadas para la pista de baile, se animaron a expresarse en sus letras en contra de la situación que vivía el país bajo el régimen y de este, su disco debut, nació su gran clásico: “Calibraciones”. Un tema que además de haber sido un hit comercial, hablaba de esa necesidad de movilizarse y tener realmente una acción en contra de las injusticias que se vivían en el momento. Otro tema clave de este álbum es “Post mortem”, en el que retrataron bien el miedo y ansiedad que les generaba vivir durante el mandato de Pinochet.



Upa! – Upa! (1986)

https://www.youtube.com/watch?v=-Gn8b07Yv_c&t=29s

En pleno boom del Nuevo Pop Chileno, Upa! fue otro de los grupos que ganó buena notoriedad durante los ochenta. Pero a diferencia de Los Prisioneros, prefirieron una crítica social y política mucho más metafórica, posiblemente para evitar los filtros y la censura en medios y sonar a nivel nacional sin mayores trabas. Aún así, en “Sueldos” aparece una reflexión sobre la explotación a la clase trabajadora y en “Las masas son gente” reflexionan sobre la deshumanización a la gente, que en muchos casos eran tratados como simples cifras para la dictadura.



Lee también:

Canción importante:



Los Pinochet Boys – “La música del general/Esto es Pinochet Boys” (1984)

1984 fue uno de los años más represivos durante la dictadura de Pinochet y durante semanas, marchas a favor de los derechos de los trabajadores fueron atacadas violentamente por los militares. Ese año apareció el primer sencillo de Los Pinochet Boys, uno de los grandes representantes de la escena punk que desde el nombre, respresentaban una afrenta directa al régimen. Después de ser amenazados con armas por la policía y vivir intimidaciones constantes, tuvieron que exiliarse de Chile en 1987.



Argentina

Serú Giran – La grasa de las capitales (1979)

https://www.youtube.com/watch?v=ikl-4eYDDWs

Mientras que artistas como León Gieco, Piero, Gustavo Santaolalla y Litto Nebbia se exiliaron de la Argentina con la llegada de la dictadura por miedo a represalias, Charly García decidió quedarse. Acto de valentía o no, lo cierto es que la leyenda del rock argentino estaba buscando nuevos rumbos sonoros con su nueva banda Serú Girán y cuatro años después de que subiera el dictador Videla, publicaron La grasa de las capitales, su segundo álbum. Un trabajo que evadió la censura ya que hablaba de la dictadura pero sin hablar directamente de la dictadura gracias al buen uso de metáforas y letras poéticas por parte de Charly. Una joya de rock progresivo y jazz fusión con paisajes oscuros y crudos, presentes en temas como “Viernes 3am” y “La grasa de las capitales”.



Virus – Wadu Wadu (1981)

En el ocaso de la dictadura argentina, Virus, una banda joven de la ciudad de La Plata saltó a escena con Wadu Wadu, su álbum debut. El grupo era liderado por los hermanos Federico, Marcelo y Julio Moura, una familia azotada por la dictadura ya que su hermano Jorge había sido secuestrado y desaparecido en 1977 por fuerzas militares. Aún así y a diferencia de otros grupos de la época, Virus se la jugó por hacer new wave con el simple objetivo de poner a la gente a bailar y divertirse con letras que incluso eran irónicas hacia el mismo rock argentino, por lo que fueron acusados de frívolos. Esa música alegre fue su manera de soltar tantos años de represión y como explicó el letrista del disco Roberto Jacoby, “en medio de la tragedia, bailar y disfrutar de estar juntos puede ser vivido también como un acto político de tremenda potencia disruptiva”.



Los Violadores – Los Violadores (1983)

Aunque desde 1981 estos padres del punk argentino llevaban haciendo ruido en bares y universidades por Buenos Aires, no fue hasta el ‘83 que pudieron editar su primer álbum homónimo. Muchas veces habían terminado en la cárcel después de sus presentaciones en las que criticaban y desafiaban directamente a la dictadura por lo que esa rabia en contra de los militares siempre fue una de las temáticas principales de sus canciones. Con varios temas que habían compuesto durante la dictadura y en plena Guerra de las Malvinas, Los Violadores entraron al estudio en 1982, grabando clásicos como “Mirando la guerra por TV”, “Guerra total” y “Represión”, una canción que le gritaba de frente a todo lo que habían vivido durante su corta carrera musical. En noviembre de 1983 finalmente salió a la luz y tras la llegada de la democracia en diciembre, pudo rotarse por las radios popularizando al grupo a nivel nacional.



Canciones importantes:

Fito Páez – “Cuervos en casa” (1984)

Un año después del fin de la dictadura, Fito Páez publicó Del 63, su primer álbum. Un trabajo que incluyó “Cuervos en casa”, una crítica corrosiva y visceral a los muertos que dejó el régimen que pinta a los militares como cuervos en Casa Rosada, el centro gubernamental de Argentina.



Soda Stereo – “Dietético” (1984)

“¡El régimen se acabó, se acabó!”, cantaba un joven Cerati en uno de los cortes del disco debut de Soda Stereo. Un pequeño mensaje de liberación dentro de una canción que criticaba el mundo fitness de los ochenta.



Uruguay

Los Estómagos – Tango que me hiciste mal (1985)

Tras el auge de la nueva ola en Uruguay durante los sesenta con bandas como Los Shakers y Los Iracundos, el rock nacional prácticamente se borró durante la dictadura (1973-1985) ya que los movimientos juveniles prefirieron manifestarse por medio del canto folclórico. Pero con el fin del régimen, una nueva camada de artistas que apenas rozaban la mayoría de edad y venían trabajando desde principios de los ochenta surgió para tomarse la escena nacional a ritmo de new wave, rock y post punk. Uno de los grupos más emblemáticos fue Los Estómagos, que marcaría el inicio de la movida post-dictadura. Y es que a pesar de no haber aparecido en pleno régimen, su primer álbum está inspirado en la represión de esos días y por ejemplo “Gritar”, su primer corte, trata sobre esa desesperanza y el deseo de rebelarse. En “Ídolos” el grupo habla sobre la censura a la libertad de expresión y en “Torturador” se escucha la influencia de Dead Kennedys en un riff como el de “Holiday in Cambodia”.



Los Traidores – Montevideo agoniza (1986)

Si hubo una clara manifestación del No Futuro del punk inglés en Uruguay fue este disco de Los Traidores, otro de los emblemas de la movida post-dictadura. Un disco que gira alrededor de la oscuridad, las mentiras y la soledad dentro de un contexto urbano de desesperanza. Temas como “Montevideo agoniza” y “Viviendo en Uruguay” enmarcan bien ese sentido de querer tirar todo por parte de una generación que creció bajo el terror de la dictadura y ahora tenía la oportunidad de hacerse a escuchar después de estar escondidos durante años. Un álbum absolutamente visceral en el que siempre está presente esa desesperanza hacia el futuro próximo.



Bolivia

Wara – El Inca (1973)

Durante la sangrienta dictadura del general Hugo Banzer en Bolivia, apareció una de las obras cumbres del rock boliviano. Se trató de El Inca, una fina fusión lograda por la agrupación Wara -que en lengua aimara significa estrella- entre el rock progresivo influenciado por grupos como Deep Purple y Uriah Heep con el sonido folclórico de la región andina. Un disco de culto con cinco tracks que sentaron las bases para la fusión entre el rock y el folk en Latinoamérica a principios de los setenta.



Conéctate con Noisey en Instagram.