Después de 7 años tenemos nuevo álbum de LCD Soundsystem

En 2010, This is happening, el tercer álbum de estudio de LCD Soundsystem vio la luz, regalándonos canciones ya emblemáticas como ‘Dance Yrslf Clean’, ‘I Can Wait’ y ‘You Wanted A Hit’.

El día de ayer la banda compartió un track extra llamado ‘Pulse v.1’ que aunque no está incluído en el disco, puede considerarse como un cierre de este. En un post en Facebook, Murphy afirmó que «‘Pulse v.1’ no cabía en el vinilo, entonces no lo incluímos ahí (creo que eventualmente prensaremos un 12″ con las otras versiones de ‘Pulse’ cuando sea el momento, pero no será pronto… tour y más). Además, me gustó mucho este track (…) Así que se nos ocurrió que lo mejor por hacer era simplemente regalarlo. Claro, lo puedes escuchar en varias plataformas de streaming, pero también puedes ir a la página de LCD Soundsystem y descargarlo gratis». (Puedes descargarlo aquí).



Pero ya tuvimos suficientes adelantos. Hoy, por fin, después de siete años, la banda de James Murphy publicó su nuevo álbum, American Dream, del cual ya hemos escuchado ‘Tonite’, ‘Call the Police’ y ‘American Dream’. El álbum que está disponible en todos los formatos de audio (digital, CD, vinilo y cassete) está compuesto por 10 canciones que tienen una vibra un poco más oscura que la de sus primeras entregas. Puedes comprar el álbum por aquí, y escucharlo a continuación.