El nuevo colaborador de Lana Del Rey es, uh ¡Andrew Lloyd Webber!

Una de las curiosidades más interesantes surgidas de la entrevista de L’Officiel el mes pasado con Lana Del Rey fue la revelación de que ella ha comenzado a escribir un musical. Cuando se le preguntó, a través de un fan «¿Alguna vez has considerado escribir y dirigir tu propio largometraje o cortometraje?» Lana respondió:

Pensé en escribir una película biográfica sobre alguien no-real. En realidad, me pidieron que escribiera un musical, que comencé. Fue para Broadway. Puedo terminar en dos o tres años. Rick [Nowels] y yohemos escrito algo, así que ya veremos.



No sorprende que los musicales sean de interés para Lana: gran parte de su producción (tanto musical como estética) se centra en la teatralidad, el artificio y la construcción de una narrativa. Así que el hecho de que ella se asociara con el legendario compositor británico Andrew Lloyd Webber, para grabar una versión oficial de la canción «You Must Love Me» de su musical Evita para Unmasked: The Platinum Collection, una próxima compilación que celebra su carrera — disponible desde el 16 de marzo a través de UMC / Polydor— , parece un paso lógico.

En el típico estilo de del Rey, Lana revisa el tema original — hecho famoso por Madonna en su versión para la película Evita— para darle todo el sobrio dramatismo de una de sus canciones originales, todo para hacer de la canción algo mejor. Si no fueras del tipo de persona de showtunes, podrías serlo ahora. Escucha el cover arriba.

