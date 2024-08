Un nuevo documental sobre Michael Jackson y sus abusos sexuales saldrá pronto

Casi una década después de su fallecimiento, Michael Jackson ha vuelto a acaparar todas las miradas de la industria a nivel mundial, esta vez gracias a un nuevo documental que registra algunas de sus acusaciones por abuso sexual infantil.

Llamado Leaving Neverland, la pieza audiovisual será estrenada en la edición 2019 del Sundance Film Festival, el festival de cine independiente más grande de los Estados Unidos. El documental cuenta la historia de dos hombres que, presuntamente, fueron abusados por el rey del pop en su famoso rancho de California.

“En el apogeo de su estrellato, Michael Jackson comenzó relaciones de larga duración con dos niños, de 7 y 10 años, y sus familias. Ahora, ambos con 30 años, cuentan la historia de cómo Jackson los abusó sexualmente y cómo llegaron a un acuerdo con él años más tarde”, asegura la sinopsis del filme dirigido por Dan Reed, quien también ha liderado documentales conocidos como Three Days of Terror: The Charlie Attacks y Terror in Mumbai.

Aunque las dos supuestas víctimas nunca revelan sus identidades a lo largo de Leaving Neverland, un representante de la familia Jackson aseguró que “esta es otra producción escabrosa en un intento escandaloso y patético de explotar y sacar provecho de Michael Jackson”.

