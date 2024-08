Eraclea, el nuevo sello de post-rock de DJ Tennis

La nueva apuesta del artista italiano es muy diferente a lo que acostumbramos oír de él: un sello enfocado en sonidos post-rock y ambient. DJ Tennis, cofundador del sello Life and Death, ha anunciado la creación de Eraclea, un nuevo proyecto junto con Michael Gracioppo, quien ha pertenecido a las filas de sellos como Innervisions.



Según las declaraciones que le dio Gracioppo a Resident Advisor, con este sello buscan hacer música «fuera del club», aspirando a «ofrecer un ambiente seguro para aquellos que deseen expresarse sinceramente». El primer debutante en Eraclea será el álbum Now Is The Last Best Time de Tom Mislock, un guitarrista de Brooklyn que dice haber compuesto el largo como una crónica de la vivencia de su madre cuidando el alzheimer de su padrastro. El largo fue producido por David Harrington, la dupla de Nicolas Jaar en el proyecto Darkside.

Aquí puedes escuchar «A Conception Of Memory» de Mislock, track tomado del álbum próximo a lanzarse en Eraclea.

