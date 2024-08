El nuevo tema de Will Smith es esta pesadilla dance

Después de haber dado un anticipo a los miles de personas que lo recibieron con gran entusiasmo (creo), Will Smith ha decidido jugársela y hacer su primera incursión en la música dance electrónica. Ya hemos hablado largo y tendido de lo que funciona y lo que no funciona con «Get Lit», y sobre cómo este tema podría representar la crisis de los cuarenta de Smith, pero ningún análisis, por profundo que sea, cambiará el hecho de que «Get Lit» es una especie de maldición, lo que queda reforzado por el hecho de que se publicó en viernes 13.

No solo supimos de la noticia en viernes 13, sino en octubre, época del año en la que todo el mundo se pone en plan espiritual, empieza con las maratones de películas de terror y a compartir fotos de Halloween en Tumblr. Fuerzas oscuras que no llegamos a comprender han querido que esto llegue a nuestros oídos. «Get Lit» no será una versión dance de Jason Voorhees, pero se le acerca, sin duda. En serio, todos mis respetos a Will. Nos ha dado muchas cosas buenas en este Willenio, y esperamos que vuelva pronto. Pero mientras tanto, prepárate y escucha «Get Lit».