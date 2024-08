El nuevo trailer de ‘Black Mirror’ ya está aquí y me jodió la cabeza

Este artículo fue publicado originalmente en Motherboard, nuestra plataforma de tecnología.

Después de esperar tres años y medio entre el final de la segunda temporada y el estreno de la tercera, parece un sueño que en menos de un año podamos ver el trailer de la cuarta temporada de Black Mirror.

Videos by VICE

Sabiendo que el show de Charlie Brooker nunca es lo que parece, me siento como un idiota pretensioso atreviéndome a especular sobre la cuarta temporada, basándome en un trailer de 50 segundos sin diálogo. Pero dejándonos seducir por lo que aparentan estos seis nuevos episodios, creería que por fin Black Mirror irá al espacio en «USS Callister» (¿tal vez un especie de salvavidas generacional?); por fin experimentará con el género de terror que incluye niños perturbadores en «Arkangel»; y no se a ustedes pero a mi «Hang the DJ» me produjo fuertes vibras de «Shut Up and Dance», mientras «Metalheads» me trajo hermosos recuerdos de «San Junipero».

Desde ya mi cabeza esta volando a un millón de kilómetros por segundo esperando a ver con qué sale Brooker en esta nueva temporada, que aún no tiene fecha de estreno pero que todo indica saldrá (esperemos) antes de que acabe esta década.

En cualquier caso, aquí les dejo el trailer, que estoy seguro será diseccionado e hiperanalizado con más detalle y profundidad en los próximos días. Y les recuerdo que si hay algo seguro con esta serie, es que los capítulos usualmente nunca se parecen a lo que habíamos imaginado.