El nuevo video de Beach House para «Dark Spring» me hace sentir como en 2011 nuevamente

Beach House ha lanzado un tercer single de su próximo álbum 7, esta vez acompañado por el primer video musical real del proyecto -los singles anteriores tenían visuales que más bien parecían un protector de pantalla-. «Dark Spring», como el otro material que hemos escuchado del álbum, le tira un poco más que el Beach House al que estábamos acostumbrados, su sección rítmica impulsa las texturas vaporosas de la música desde un dream pop tenue hasta el shoegaze a todo gas. La canción es buena, y también lo es el video abstracto, pero movió algo en mi memoria. Llámame un simplón nostálgico, siempre esclavo de la estética que moldeó mis gustos, pero este video musical es tan 2011 como una mierda.



¿Artístico/ monócrome? Palomita. ¿Encapuchados misteriosos? Doble palomita. ¿Extensiones de piel sin identidad? Estamos ahora en la era de House of Balloons, mis amigos. Todo lo que el video de «Dark Spring» necesita son algunas cruces invertidas y será un perfecto clip de witch houseo el proyecto estético de Tumblr de alguien en 2010-2013. Los mismos Beach House vieron su fan base aumentar durante este tiempo, con sus lanzamientos innovadores Teen Dream y Bloom que en 2010 y 2012, respectivamente. Han crecido musicalmente desde entonces, y es probable que el surrealismo casual, en blanco y negro de la «Primavera Oscura» no sea un intento manifiesto de resucitar la nebulosidad general de ese período de tiempo. Aún así, dime si esto no te hizo querer sacar esas viejas cintas de beats de Clams Casino … Puedes ver el video «Dark Spring» arriba

