El nuevo video de Paramore captura su sonido triste a la perfección

After Laughter de Paramore es una cátedra de pop triste. Está formado por opuestos: confesiones de depresión acompañadas con sintetizadores; tremendos coros detallando las profundidades que sondeas cuando sientes que tu vida está destruyéndose. El álbum encuentra la belleza del llanto y el baile al mismo tiempo, captada mejor en una de sus canciones más populares, «Rose-Colored Boy», para la cual Paramore lanzó un video el lunes.

En el coro, Hayley Williams canta: «Just let me cry a little bit longer / I ain’t gonna stop if I don’t want to» [Sólo déjenme llorar un poco más / No voy a detenerme si no quiero], «Rose-Colored Boy» es un testimonio para darte permiso de sentir tus emociones tanto como necesites, el tiempo que necesites. A menudo, después de experiencias difíciles o en procesos de enfermedades mentales, esperan que nos recuperemos y sigamos con nuestras vidas, pero a veces no es posible. La canción no sólo reconoce esta situación, sino que también la celebra.

El video «Rose-Colored Boy» se encuentra en el eje de After Laughter, un eje emocional de sentirse mal, pero usar una sonrisa radiante de todas maneras (por cierto, esto sucede en otro video de la banda para el mismo álbum, «Fake Happy»). Presenta a Williams y sus compañeros de banda Zac Farro y Taylor York como presentadores de noticias de los 80 que se odian entre sí, pero tienen que soportarse y sonreír a la TV durante horas todos los días. Además de portar un increíble cabello ridículo, resume casi todos los sentimientos que After Laughter trata de expresar.

Su estética ochentera parece también una decisión consciente. A pesar del mensaje importante, el sintetizador de la banda expresa sonidos nostálgicos (aunque nuevos). Esta nueva dirección musical no es tan popular entre los fans que preferían su estilo más emo y con guitarras. Es verdad que After Laughter representa una ruptura (esto quedó evidenciado en el cuarto álbum de la banda, Paramore, una expansión que sumergió en varios géneros). Pero considerando la fuerza del pop que están haciendo, en especial en vivo, Paramore hizo la transición sin ningún inconveniente, justo como podían haber esperado. El escenario falso del video «Rose-Colored Boy» sacado de los 80 se siente como un reproche a quienes desaprueban su nuevo sonido influenciado por esa década, y una señal de que ese sonido los acompañará por un tiempo.

En esencia el video es de las mejores cosas de After Laughter resumido en cuatro minutos y medio: humor, diversión, un tinte de tristeza y un chingo de honestidad emocional. Míralo, es genial.

