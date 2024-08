Así suena The Desdemonas, el nuevo proyecto de Matías Aguayo

Hace aproximadamente un año, el siempre inquieto y talentoso Matías Aguayo nos contaba acerca del deseo latente que siempre ha tenido a la par de su papel como DJ, el mismo por el cual decidió darle vida a The Desdemonas, una banda de post krautrock que conformó junto a Gregorio Gómez aka Gladkazuka, en la guitarra; Matteo Scrimali, en la batería, y Henning Specht en el teclado.

«En la mayoría de los casos me estoy moviendo como DJ, pero soy músico, soy cantante y quiero tener más libertad de expresión y más posibilidad de reflejar el trabajo musical en vivo, y The Desdemonas me permite eso», nos decía el chileno. El proyecto explora varias de las vertientes de rock que inspiraron a Aguayo de adolescente, dando como resultado un trabajo musical con aires industriales, EBM y post-electrónicos.



The Desdemonas también cuenta la historia imaginaria de un grupo de adolescentes en un mundo paralelo y distópico, la cual será narrada a través de las letras e ilustraciones de los videos hechas por la misma cabeza de Cómeme. «Se ha desarrollado una historia bastante especial en el medio gráfico, paralelamente a lo sonoro que estamos haciendo, y es básicamente como un cómic. Yo creo que es muy interesante, tan fuerte como el mismo disco. Realmente es todo un cuento, toda una historia con personajes, como la vida misma», nos contaba Gregorio.

«Queremos que la narración sea especial y reflexionar un poco sobre cómo uno presenta la música hoy en día. Nosotros queremos crear situaciones en las que uno realmente se pueda sumergir en esa música, no solo escuchar un tema sino todos los temas y sumergirse en ese mundo paralelo que siento en mí como The Desdemonas, y como narración de un mundo paralelo, un mundo de sueños», complementa Matías.

El álbum debut de Matías Aguayo & The Desdemonas titulado Sofarnopolis saldrá a través del sello belga Crammed Discs el próximo 13 de octubre. Mientras tanto, pillen el video del primer sencillo del álbum, ‘Cold Fever’, el cual viene acompañado por un remix dub hecho por el reconocido Trevor Jackson. Puedes adquirir ambos a partir del 1º de septiembre, por acá.