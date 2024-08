Nuevos tracks de Moderat aparecen en la banda sonora del filme, ‘A Thought of Ecstacy​’

Gernot Bronsert, Sebastian Szary y Sascha Ring han vuelto a entrar en escena, esta vez como parte de la banda sonora del filme erótico alemán, A Thought of Ecstacy. Lanzado por Monkeytown Records, el score incluye cuatro tracks nuevos de Moderat, «Invaluable Waste from the Outlying Districts (Part I, II, III, IV)», además de contribuciones de artistas como Anstam, Gajek y Deborah Kara Unger.

A Thought of Ecstacy toma lugar en pleno desierto californiano, donde un hombre atormentado llega en busca de su amor perdido, una mujer con sed de venganza en un país paralizado por el calor y perdido en la sospecha y la paranoia.

Ya puedes escuchar la banda sonora en su totalidad a continuación.