La pregunta del día: ¿con cuántas personas te has acostado?

Estábamos unos amigos y yo borrachos hablando sobre nuestras vidas y terminamos en una conversación sobre sexo. Concretamente, sobre El Número.

Escribimos nuestros números en un trozo de papel, los sacamos de un sombrero y los guardamos cerca del pecho, como si estuviéramos en el sorteo del amigo invisible. Después, los leímos uno por uno en voz alta, lo que ocasionó un gran revuelo, ya que, por alguna razón, se convirtió en un tema importante.

Pero, ¿por qué nos parece tan importante El Número? Todos tenemos uno. En este contexto, hasta el cero es un número. Sin embargo, hay algo en él que hace que la gente se ponga nerviosa, especialmente en las parejas. Descubrir que tu pareja se ha acostado con mucha gente es suficiente como para salir corriendo con las zapatillas en la mano.

Así que, ¿por qué nos importa tanto? Con esta pregunta en mente, me di un paseo por Melbourne para preguntar a desconocidos con cuánta gente se habían acostado y qué significado tenía El Número para ellos.

Lily, 24 años

Cocinera

VICE: Hola, Lily. ¿Con cuántas personas te has acostado?

Lily: La verdad es que últimamente he sido monógama. Lo último que recuerdo son 26 personas, probablemente desde que tenía 18 o 19 años. Desde entonces, he tenido relaciones y se habrán colado unas cuatro o cinco personas más entre ellas, así que se podría decir que con unas 30 en total.

¿Cómo describirías tu vida sexual en general?

Bueno, esta pregunta es un tanto extraña para mí porque empecé muy joven a ser activa sexualmente. Creía que era lesbiana y todo el tiempo pensaba, Así soy yo, pero a partir de los 18 años me di cuenta de que era de género fluido.

Así que, ¿experimentaste mucho cuando eras más joven?

Mucho más antes que ahora. Creo que cuando era más joven era una especie de moda, los jóvenes sienten la necesidad de hacer listas en las que llevar la cuenta. Las chicas teníamos listas.

¿Cómo te sientes con tu número?

Cuando era más joven, era una cuestión de orgullo: la gente fumaba y practicaba sexo. Sin embargo, ahora que tengo 24 años creo que esto no va de orgullo, aunque creo que me ha hecho ser quien soy en la actualidad.

¿Y quién eres en la actualidad?

Soy una chica de 24 años con tiempo para centrarme en mi carrera profesional, mi faceta artística y más cosas que quiero hacer en la vida. Además, tengo una relación estable. Ya he superado esa etapa y he aprendido mucho de la experiencia, ya que ahora sé comportarme como una adulta en las relaciones y puedo saber cuándo están intentando ligar conmigo —soy un poco más lista que antes—. Se podría decir que estoy orgullosa.

Henry, 22 años

Chef

¿Con cuántas personas te has acostado?

Henry: Con seis.

¿Estás orgulloso de ese número?

Nunca me he hecho esa pregunta, pero… ¿sí?

¿Cuántas de esas personas fueron un rollo de una noche?

Solo dos, con el resto me acosté estando en una relación.

¿Cuándo fue la última vez que te acostaste con alguien?

Hace cuatro meses.

Anita, 27 años

Tatuadora

¿Con cuántas personas te has acostado?

Anita: Con unas 15, probablemente.

¿Llevas la cuenta?

Me hicieron la misma pregunta el año pasado, por eso me acuerdo.

¿Hay alguien a quien hayas olvidado de esa lista?

A una persona, no recuerdo su nombre ni su cara. No me arrepiento y me lo pasé bien, pero no creo que repitiera.

¿Y te mantienes en contacto con los demás?

Diría que sí. Se han convertido en ex o en buenas amistades.

¿Crees que 15 son muchos?

Pues no lo tengo muy claro. Según mi amiga, es muy bajo, pero no me da vergüenza porque la mayoría de las veces no estaban planeadas, ya que nunca salgo para buscar a alguien con quien acostarme. Simplemente, si pasa, pasa.

Jordan, 26 años (izquierda) y Dan, 37 años (derecha)

Obreros

¿Con cuántas personas os habéis acostado?

J: La verdad es que no tengo ni idea.

D: Yo diría que alrededor de 80 o 90 y tantas.

J: ¡No jodas! Vale, pues yo diría que unas 20 y algo, puede que 25.



¿Alguna vez habéis llevado la cuenta?

J: Qué va, de ahí que no lo sepa.

¿Estáis orgullosos de vuestros números?

D: Pues no.

J: Qué va.

D: Ni conocemos el número exacto, ni hablamos de ello.

¿Cuál fue vuestra época de mayor actividad?

Ambos: A los 20 y pocos.

Eda, 20 años

Estudiante de nutrición

¿Con cuántas personas te has acostado?

Eda: Con ninguna.

¿Por alguna razón en especial?

Por mi religión.

¿Cuál es tu religión?

Musulmana.

¿Y alguna vez te han tentado?

No.

¿Alguna vez te has sentido incómoda al decir en voz alta que nunca te has acostado con nadie?

Jamás. No he estado nunca rodeada de gente que me haya hecho sentir incómoda al respecto.

¿Alguna vez te habían hecho esta pregunta?

No, nunca.

Ben, 25 años

Peluquero

¿Con cuántas personas te has acostado?

Ben: Puede que con unas 50.

¿Cómo lo sabes?

Es solo una idea aproximada, pero cuando eres muy joven se te va un poco la olla, ¿no? A medida que vas creciendo, tu vida se calma un poco más, supongo que es porque la gente se vuelve más sensata.

¿Cuándo se calmó tu vida?

Creo que a los 23 o 24 años.

¿Estás orgulloso de ese número?

Nunca había pensado en ello, la verdad, pero está claro que ninguna era la adecuada porque, de lo contrario, estaría aquí con alguna de ellas, ¿no?

¿Te sueles acostar con personas que quieres en ese sentido?

Normalmente, me tienen que atraer, pero estos días lo veo de la siguiente manera: ¿me gustaría que fuera mi novia? Así es como las elijo.

