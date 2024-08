Hablemos de esa peña que usa Twitter pero nunca tuitea

Que dice Pol Rodellar que odia a la peña del “ABRO HILO”. Que han convertido el debate en clase magistral y la conversación, en lección. Que el formato en sí ya es odioso, una suerte de “pergamino descendiente repleto de axiomas que discriminan las voces que deciden intervenir”.



Y no voy a ser yo quien lo discuta, pero me reconozco enganchada a estos ejercicios de reflexión y clarividencia online aun a sabiendas de sus carencias, como me reconozco amante a los burritos del Taco Bell aunque soy consciente de que llamar a eso burrito está feo.

De hecho, acabo de caer en que son bastante parecidos los hilos de Twitter y los burritos del Taco Bell. Ambos parecen contundentes cuando en realidad son una mierda, cuestan muy poco (los unos de leer, los otros de comprar), alimentan poco o nada (los unos el alma y la psique, los otros el cuerpo) y engordan mucho (los primeros el ego de quien lo escribe, los segundos la figura de quien los ingiere).

Pero dejemos a un lado los símiles y las florituras. El caso es que me flipan los hilos. Me gustan los que cuentan historias entre la realidad y la ficción, como el de las plantillas de 75 céntimos del chino, pero me gustan mucho más los que simplifican, reducen o condensan argumentos ideológicos, históricos, filosóficos o antropológicos en unos cuantos puntos. Y, al contrario que a Pol, me gusta que no me interpelen, que no busquen el debate. Básicamente porque en la mayoría de ocasiones no tengo nada sólido que opinar al respecto.

Pertenezco a ese colectivo —por fin puedo decir que pertenezco a un colectivo, joder— que no tuitea desde 2011. Mi último tuit probablemente contenga una mención a @DemocraciaRealYA y algún insulto a Cristina Cifuentes, que por aquel entonces todavía no era un meme de sí misma, sino la temida delegada del Gobierno de Madrid.

Pertenezco a esa mayoría silenciosa que se mete en Twitter varias veces al día pero da pocos likes y retuitea nunca o casi nunca. A ese grupo demográfico que tiene tan pocas certezas que considera que no merece la pena compartirlas. Que, por otra parte, menos mal que existimos, pero esa es otra movida. El caso es que no tuiteo nunca y no tuiteo nunca por varios motivos.

El primero es porque es tan sonrojante volver a leer algunos tuits como coñazo borrarlos. Si uno quiere cargarse varios, además, debe recurrir a herramientas externas porque la aplicación solo permite, hasta donde sé, borrarlos de uno en uno.

El segundo y más importante es porque, como ya he apuntado, nunca estoy lo suficientemente convencida de nada como para compartirlo públicamente, a no ser que sea en analógico y después de tres o cuatro cañas. Leo un hilo de una feminista gitana disertando sobre la apropiación cultural y Rosalía y me convence. Hago scroll y me encuentro con otro rebatiendo a lis di li ipripicín quiltiril y preguntándose si Lorca fue el primero que cayó en ella y me convence también. Y así no se puede.

Así acaba una sentada en el váter, hecha un manojo de dudas y paralizada frente al teléfono, preguntándose de dónde sale esa seguridad de los tuiteros, esa facilidad opinativa, todas esas certezas. Acaba una recordando el “Solo sé que no sé nada” de Sócrates, haciéndose consciente de su propia ignorancia y, en última instancia y gracias a esta comparación con el filósofo griego, sintiéndose bien con ella.

Y eso, amigos, eso la iguala a una, me iguala a mí y a todos los que como yo sois tuiteros fantasma con los de los hilos. Me convierte —nos convierte— en la misma escoria humana que ellos porque al final la cosa, en general, y Twitter en particular, va de eso: de sentirse bien, de que cada cual se reafirme, de que cada uno se quede a gusto con su montón de certezas o con su la ausencia de ellas. Nosotros, los usuarios silenciosos de Twitter, somos la misma mierda que los del “ABRO HILO”.

Y lo somos porque estamos tan orgullosos de nuestra carencia de certidumbres como lo están ellos de sus argumentos. Porque caemos, entre cirote y cirote, en la ironía socrática, en la ignorancia fingida, en la certeza de que el resto tienen demasiadas convicciones y demasiado poco reparo en compartirlas y en que la verdadera sabiduría está en la duda.

Y quizá por eso estemos enganchados a los hilos ajenos, y miremos Twitter varias veces al día aunque no pongamos nunca nada, y no dejemos de hacerlo aunque nos sintamos un verso suelto en esa antología de juicios y pareceres que es la red social del pajarillo. Porque esa ausencia de verdades tan posmoderna nos hace sentir, en última instancia, por encima de los que se creen en posesión de tantas que petan nuestro timeline y nos proporcionan, de paso, ese don tan preciado, el don de la duda. Y algo que leer mientras cagamos.