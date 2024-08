Nunca olvides que Eminem te ganaba en ‘Donkey Kong’

Este artículo apareció originalmente en Noisey US.

Aunque llevamos ya una década de que las películas de Marvel dominan las taquillas del mundo, todavía hay recordatorios ocasionales de que los bastiones de la cultura nerd, alguna vez de nicho, ahora estám firmemente arraigados en el discurso mainstream. Como, ¿escuchaste esta canción de Eminem de la aparentemente desconcertante adaptación que hicieron de Venom la cual definitivamente no voy a ver porque me respeto a mí mismo? Dejando al lado el hecho de que la canción está mala, es un poco raro escuchar a un hombre de 45 años que todavía es uno de los raperos más vendidos en el mundo, hacer referencias a parásitos de la ciencia ficción (“Became a Symbiote, so / My fangs are in your throat”) [En español: Me volví un simbionita / Mis colmillos están en tu garganta”). Cada vez que sucede algo así, como cuando Ty Dolla $ign rapeó sobre Tortugas Ninjas o cosas así, me pregunto: ¿todas las celebridades son mega nerds? ¿Somos todos nerds?

https://twitter.com/JUICEBOXXXUSA/status/1041829563662299141

Un poco más de luz, al menos en el caso de Eminem, llegó la semana pasada en forma de tuit cortesía del mutante del pop DIY Juiceboxxx, quien planteó una pregunta interesante: “¿Dónde estaba cuando te enteraste que Eminem era uno de los mejores jugadores de King Kong del mundo?”. La respuesta, al menos para mí, fue scrolleando Twitter un viernes por la mañana. Al principio pensé que era solo una broma surrealista: Juice hace esas cosas, y no sería el primero en posicionar a Em como un símbolo de la gamer rage (estamos hablando de un autoproclamado “némesis de una feminista“). Sin embargo, una búsqueda superficial en Google muestra que hay algo de cierto en la idea de que Em fue una vez un jugador de clase mundial del gabinete original de Donkey Kong.

Hace algunos años, cuando las redes sociales eran el Salvaje Oeste, Eminem compartió una foto en Twitter de una máquina de Donkey Kong con un puntaje de 465,800 puntos que, según DonkeyKongBlog (una fuente en la que estoy dispuesto a confiar), lo ponía muy cerca de los 30 mejores puntajes del mundo en ese momento. El puntaje más alto en el momento de la publicación de Em fue de poco más de 1,000,000 puntos, lo que está muy lejos de su total, pero aún así es bastante impresionante. Una partida completa del juego posteada en YouTube en 2014, que llega a una puntuación similar, tarda poco más de una hora en completarlo, lo que significa que solo por su puntuación, Eminem estuvo sudando y retorciéndose sobre un gabinete de arcade durante al menos una hora seguida, lo que es mucha más concentración de la que yo soy capaz en una semana. Para lo que sirva, The Verge informó en 2014 que los jugadores en los primeros puestos suman miles de horas de práctica en sus carreras, por lo que es probable que Em haya tenido que dedicar cantidades serias de tiempo para alcanzar esa marca.

Por supuesto, dado que solo publicó una imagen fija y no una transmisión o un video, el puntaje de Em no es verificable, razón por la cual no está en ninguna de las tablas de clasificación oficiales. Pero siempre que estés dispuesto a confiar en su palabra y en el uso que le da a sus redes sociales, ––que … claro, ¿por qué mentir sobre algo tan nerd?–– en algún momento el dios del rap tuvo legítimamente sus miras puestas en el puntaje más alto de Donkey Kong en el mundo.

http://twitpic.com/rwj3t – I just want everyone to see my actual new high Donkey Kong score. Wiebe beware! — Marshall Mathers (@Eminem) December 3, 2009

En una entrevista con Rolling Stone por la época del tuit, Em habló sobre su obsesión con Donkey Kong y otros videojuegos retro, inmortalizada en la canción “Despicable” de 2010, en la que rapeó “Como Donkey Kong, estoy loco” ––y que aparentemente estuvo inspirada por el documental King of Kong. El documental detalla la batalla entre Steve Wiebe y Billy Mitchell, el último de los cuales, Rolling Stone describe como “un imbécil exagerado no tan diferente de un cierto rapero blanco”.

“Es el contraste perfecto”, dijo Eminem sobre el docu. “El héroe y el villano”. La implicación, por supuesto, es que él naturalmente estaría del lado de este último, como lo demuestra su primer tuit sobre Donkey Kong, del 2009, en el que le advirtió a Wiebe que iría por él. (Eso también es complicado; según la misma Rolling Stone, dos de los gabinetes de arcade que tiene Em están firmados por Wiebe).

En años más recientes, la gente ha retomado ocasionalmente la historia, en su mayoría en reddit, cuyos usuarios existen justo en el centro del Diagrama de Venn entre fanáticos de los videojuegos, Eminem y la ira masculina, ––incidental y curiosamente, incluso St. Vincent lo mencionó en una entrevista, pero el propio Eminem se ha calmado sobre su amor por DK. Ahora que ha estado más activo, publicando discos y enfrentándose a sus críticos a un ritmo constante, ha pasado menos tiempo hablando de Donkey Kong y, uno podría suponer, también ha jugado menos.

Mientras tanto, la competencia se ha endurecido. Su puntaje de 2010 ahora lo ubicaría en el lugar 133, y el número uno ahora está en manos de un hombre llamado Robbie Lakeman, que tiene 1,247,700 puntos. Parece una empresa más bien insuperable, incluso si tuvieras todo el tiempo del mundo, y pues no es el caso de Eminem, ahora que dedica su tiempo libre a publicar anuncios sobre cuánto lo odian. Eso es técnicamente un pasatiempo, aunque no parece tan divertido. Me imagino que también podría canalizar esa energía en algo productivo, ¿como Dig Dug?

