La revolución de los ‘cayetanos’: fotos de las protestas de Núñez de Balboa

Vasco Núñez de Balboa fue el primer europeo en fundar una ciudad en el continente americano y el también primer europeo que avistó el Pacífico desde su costa oriental. Pero no es trending topic desde hace dos días por ninguna de estas gestas. La calle que lleva su nombre en el barrio de Salamanca, el cuarto más rico de España, se ha convertido en lo que en Twitter han convenido en llamar la “revolución cayetana” pero a lo que el vicepresidente Pablo Iglesias prefiere referirse como “el 18 Brumario Cayetano”.

Las protestas, que han dejado imágenes tan potentes como la de un buen hombre con pinta de tener apellidos de dos pisos golpeando una señal de tráfico con lo que Maestre y Echenique decían que era un palo de golf pero en realidad era una escoba, comenzaron en el barrio el pasado domingo a última hora de la tarde. Se produjeron y se llevan celebrando desde entonces cada día durante las franjas horarias en las que está permitido salir a pasear en la capital, que como el resto de la Comunidad de Madrid aún se encuentra en la fase 0. Su objetivo, cacerolas y banderas en mano, es pedirle al Gobierno y al presidente, Pedro Sánchez, que rindan cuentas por la gestión de la crisis del coronavirus.

Videos by VICE

Según informan desde su cuenta de Twitter hasta hoy se hacían llamar “Movimiento barrio de Salamanca” pero a fin de “dar una cobertura inclusiva a toda la nación” y porque “¡todos somos Barrio Salamanca!” (error, lo son aquellos que tienen una renta media de más de 91 000 euros al año) han cambiado su nombre a “Resistencia Democrática de España”. En su web hablan de que son “un movimiento ciudadano independiente no afiliado políticamente, por la defensa de la libertad y el fin de la destrucción económica”.

Dicen que su ideología es “la libertad y la prosperidad” y que su movida es pacífica y en defensa de la democracia y de los valores de la Constitución Española, así como transversal ideológicamente. Y dicen también que ellos no se concentran, que pasean juntos y con cacerolas, banderas si se tercia. “Aclaramos que este mensaje NO SUPONE UNA CONVOCACIÓN (sic) DE MANIFESTACIÓN en ninguna de sus formas tipificadas por la ley, ni la conculcación de la legislación vigente en modo alguno, ni la desobediencia a las fuerzas del orden público, que cumplen las normas que le son impuestas en el ejercicio de su deber”, remata su comunicado de presentación.

Y los memes, claro, se han hecho solos, porque por lo general no son gente muy dada a la protesta y porque meterse con los pijos sí que es transversal ideológicamente, esté uno o no de acuerdo con la gestión de la crisis sanitaria que estamos viviendo. De momento tanto Vox como Isabel Díaz Ayuso y Almeida les han mostrado su apoyo, al no estar cometiendo ninguna ilegalidad y quizá también al haber votado el barrio masivamente a Vox y al PP en las pasadas elecciones. La presidenta de la Comunidad ha llegado a decir incluso que cuando la gente pueda salir a la calle “lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma”.

Está por ver en qué desembocará la insurrección de Louis Vuitton, las revueltas de los pijoborrokas, la primavera de los fachalecos. Porque parece que los sueños del 15M se han acabado cumpliendo, casi diez años después: el miedo y con él la rabia han cambiado de bando. Y ahora son ellos, los cayetanos, los que le cantan las cuarenta a un sistema que “les ha quitado tanto que les ha quitado hasta el miedo”.

Sigue hacia abajo para ver más fotos: