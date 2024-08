“Nuts” te pide que espíes a la naturaleza para salvarla

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

¿Por qué los animales no merecen privacidad? No es la pregunta determinante en Nuts, recientemente lanzado en Apple Arcade, PC y Switch, pero es una que ocupó mi mente mientras vigilaba a las ardillas del Bosque Melmoth utilizando un conjunto de cámaras escondidas. A lo largo de esta aventura procedimental en primera persona, observé sus escondites de comida cuidadosamente ocultos, espié sus reuniones sociales y observé mientras se sentaban distraídamente en los tocones de los árboles. Nuts no cuenta con un giro narrativo donde descubres que eres el villano —eres un fisgón empático en lugar de uno siniestro—, sino que se impulsa con una ironía moderna y depresiva: para salvar la naturaleza probablemente necesitemos espiarla.

En Nuts, esto se debe a que una empresa maderera tiene la intención de construir una presa que destruirá el hábitat de las ardillas. Para frustrar sus planes, tu trabajo como investigador de campo novato es obtener evidencia fotográfica de las ardillas que consideran el bosque su hogar. Para ello, debes instalar cámaras en la naturaleza, revisar las imágenes granuladas en VHS en tu casa rodante y luego regresar al bosque para ajustar las posiciones de las cámaras según el lugar al que se escabulleron las criaturas. El juego combina la mecánica de resolver acertijos en primera persona, popularizado por títulos como Portal, con la vibra narrativa más emocional de los simuladores de senderismo como Firewatch. Como mérito, Nuts encuentra una armonía entre estos dos enfoques y en el proceso crea su propio nicho honesto y espeluznante.

También debes dedicar una buena parte del tiempo a interactuar con un equipo VHS agradablemente desvencijado cuyas tres pantallas CRT reflejan con precisión las perspectivas de las cámaras. Es otro de los loops del juego: presiona reproducir, espera la aparición de una cola tupida, presiona pausa, haz zoom, realiza un seguimiento de la imagen para obtener una mejor vista, haz zoom de nuevo, presiona el botón de imprimir. No sé si fue la intención de sus creadores, pero terminé trabajando —y posiblemente sintiéndome— como una máquina asistida por inteligencia artificial. Generé datos, los eliminé y me enfoqué en mi objetivo estipulado, todo con una eficiencia creciente y desconcertante similar a un algoritmo.

Si alguna vez ha visto cómo se hacen los documentales sobre naturaleza de la BBC, sabrás que filmar animales es un proceso largo y a menudo tedioso. Los operadores de cámara comprometidos se sentarán en el mismo lugar durante semanas a la espera de la toma perfecta. Nuts puede resultar monótono a veces, pero no como resultado de no hacer nada más que repetir los procesos mecánicos del juego de colocar cámaras y evaluar el material. Es el tiempo muerto entre estas actividades cuando realmente destaca el enfoque de simulador de senderismo del juego, proporcionando momentos de espacio negativo que liberan una experiencia que, de otro modo, tiene la intención de estructurar tu mirada.

Caminar de un lado a otro entre la ubicación de las cámaras y la casa rodante brinda la oportunidad de empaparse del cautivador entorno arbóreo del juego, representado en una hermosa paleta de colores de tres tonos, la cual cambia sutilmente. Pero a medida que descubrí inquietantes sitios repletos de madera astillada y desechos industriales, los tonos saturados se volvieron nauseabundos en lugar de atractivos; hablan de un lugar que está enfermo, incluso con los sonidos serenos de la naturaleza de fondo. Nuts está lleno de tales ambigüedades y contradicciones, incluyendo, obviamente, sus paisajes salvajes llenos de tecnología; el juego proporciona suficiente espacio para considerar la extrañeza inherente —y tal vez incluso trágica— de este escenario.

Nuts no es la fusión de géneros que esperaba. Sus acertijos visuales siguen siendo modestos donde otros juegos podrían haberse inclinado hacia una recursividad creciente. El juego hace preguntas en lugar de ofrecer respuestas definitivas. Además, termina con una nota de auténtica rareza cósmica, una oportunidad para que tanto yo como las ardillas escapen finalmente al ojo omnipresente de la cámara.