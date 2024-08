Los colores de NYC y Argentina dan vida al nuevo video de Nickodemus

Nickodemus comenzó su travesía rave en Nueva York desde los años noventa, donde empezó a proyectar influencias sonoras dirigidas a los ritmos latinos, africanos y orientales. Sus lanzamientos frecuentemente son cobijados por el sello neoyorkino Wonderwheel Recordings, en el que materializa su pasión por la fusión global a través de la música electrónica.

El trabajo del productor siempre ha girado entorno a las experiencias que vivía cuando solo tenía 14 años y comenzaba a adquirir tablas en el arte del djing, acaparando sonidos que yacen en las vetas del reggae, house, tropical bass y hip hop para lograr residencia en el Giant Step & Organic Grooves, para eventualmente producir sus propias fiestas en Hudson a principios de los 2000.

Desde 1998, Nickodemus destacó con «Cleopatra is in New York» y «My Swing es Tropical», tracks que denotan su especialidad para crear ambientes genuinos, eclécticos y llenos de percusiones. La influencia latina del productor es explícita, cada corte que lanza está dirigido a la pista de un club o a la de cualquier salón de música tropical, propiciando un recorrido por toda clase de géneros que van desde la electrónica pura hasta clásicos de salsa, con una técnica de mezcla impecable.

Esta vez, el nativo de Nueva York regresa con un clip exclusivo para Noisey, titulado «Inmortales» y co producido con Fémina, grupo argentino de rap-fusión liderado por tes mujeres patagónicas que se caracterizan por el ritmo de su poesía con interpretaciones casi literales, lo que las posiciona como como una propuesta renovadora de la música global.

