Obama da a Shell el último empujón para perforar el Ártico en busca de petróleo

La administración Obama concedió el viernes su permiso final a la empresa Royal Dutch Shell para que emprenda la excavación en busca de petróleo en el mar de Chukotka, en el océano Ártico.

La autorización fue emitida por la oficina de Seguridad y Protección Medioambiental del departamento del Interior (BSEE), el mismo departamento que, anteriormente, había ordenado a la multinacional detener la excavación antes de que alcanzara las reservas de petróleo. La restrictiva aprobación se produjo debido a que uno de los barcos de asistencia para emergencias de Shell, el rompehielos Fennica, necesitaba ser reparado en Portland, Oregón. Ahora que el Fennica ha regresado al Ártico, el departamento ha dado luz verde a la compañía para que perfore en busca de petróleo.

Videos by VICE

«Debido a la falta de infraestructura en la región ártica, las exigencias para la perforación son más severas aquí», declara a VICE News Greg Julia, secretario de prensa de BSEE. «[Shell] tendrá que tener a mano todo lo que va a necesitar».

El equipamiento incluye un dispositivo de contención para la perforación submarina, que actualmente está a bordo del Fennica y que será sumergido a través de un pozo recién dinamitado. El equipamiento también incluye la llamada cúpula de contención, que según Julian se podrá instalar en ocho días un sifón para la extracción de gas o de petróleo en una gabarra

La embarcación Shell Noble Discoverer también se encuentra allí para exacavar un pozo de desahogo en el primer pozo, que está siendo perforado por el petrolífero Polar Pioneer. Julian explicó que hay un inspector federal a bordo de cada plataforma petrolífera.

‘No hay manera de hacer perforación segura alguna en el Ártico’.

Los detractores del programa de perforación de Shell en el Ártico señalaron las dificultades que existirían de contener cualquier posible derramamiento, incluso en las todavía tranquilas aguas del golfo de México, desde donde costó 80 días contener la explosión del Deepwater Horizon hace cinco años.

«No voy a especular con que podría o no podría haber pasado, pero ya hemos cumplido con todos esas severas exigencias, de manera que todos esos recursos estarán presentes en el lugar, a diferencia de lo que sucedió en el Golfo en el pasado», comentó Julian.

También admitió que las duras condiciones del Ártico implican que lidiar con cualquier accidente sea más complicado. «No cabe ninguna duda al respecto. Pero eso justamente lo que explica las severas exigencias», añadió.

Para Tim Donaghy, un experimentado investigador de Greenpeace que está especializado en la zona, un derramamiento sería una catástrofe. Donaghy considera que los duras condiciones atmosféricas del Ártico, donde la visibilidad es baja y el clima es gélido, pueden provocar problemas logísticos que impidan los mecanismos habituales para combatir los derramamientos, como detonar zonas para controlar el derrame.

«Lo que pasa con las explosiones es que, a menudo, la explosión daña también la plataforma petrolífera», contó. «Y eso equivale a partir del caos».

También dijo que desde allí, cualquier plan de rescate se puede torcer fácilmente; lo peor que podría pasar, contó, sería que hubiese un accidente a final de temporada y que se produjera alguna explosión que no pueda ser reparada antes de que la zona se congele. El posible uso de dispersores en caso de derramamiento, añadió, podría también introducir un elemento de toxicidad cuyo impacto podría dañar todo el ecosistema Ártico».

«No hay manera de hacer perforación alguna segura en el Ártico», afirmó Donaghy.

Los ecologistas aseguran que las perforaciones de Shell en el Ártico son más arriesgadas de lo que dice la compañía. Leer más aquí.

A Shell se le exige tener la capacidad suficiente para perforar un puente de desahogo, que podría comunicar con un pozo dinamitado y cerrarlo

Sin embargo los pozos de desahogo pueden ser traicioneros, comenta David Pritchard, que fue miembro en su día del grupo de estudio del Deepwater Horizon. Es una tarea «meticulosa», explicó, porque el pozo de desahogo tiene que comunicar con el pozo detonado.

«Y eso es algo que lleva tiempo y que es complicado para el medio ambiente», señaló Pritchard a VICE News.

Dijo que perforar un pozo de desahogo una operación muy complicada a nivel logístico y que piensa que sería importante poder taladrar un segundo pozo, puesto que no existe ninguna garantía de que el primero vaya a funcionar.

Julian, de BSEE, comentó que el Noble Discoverer podría cavar un segundo pozo de desahogo si el primero fracasara.

El comandante Thomas Ottenwaelder, que trabaja para la división de los guardacostas de Estados Unidos dedicada a la respuesta medioambiental, dijo que si hubiese un derramamiento, limpiarlo o detonarlo, serán responsabilidades que solo tendrá Shell.

«A Shell se le exige que tenga un plan para combatir eventuales derrames de petróleo», señaló Ottenwaelder a VICE News. Los guardacostas, añadió, serán los coordinadores federales sobre el terreno en caso de accidente y trabajarán conjuntamente con Shell y con otras compañías.

También dijo que los guardacostas disponen de un «equipamiento anti polución» que ha sido almacenado en 18 distintas poblaciones costeras de la zona.

Ahora los osos polares comen delfines en el Ártico. Leer más aquí.

Ottenwaelder declinó elucubrar sobre lo fácil que sería contener un derrame o cualquier otro accidente, antes de convertirse en un episodio calamitoso.

«Trabajar en esto es todo un desafío», abundó. «El tiempo es complicado y estamos desplazando a la gente a zonas muy remotas».

Shell no respondió a las preguntas de VICE News sobre sus planes.

Robert Bea, un profesor emérito de la universidad californiana de Berkeley, es el antiguo ingeniero de Shell que lideró el estudio grupal sobre el Deepwater Horizon. Según Bea lo que la empresa está haciendo es demasiado arriesgado teniendo en cuenta las fatales consecuencias que desencadenaría una explosión no controlada.

«Contemplar cómo se permite que una cantidad tan significativa de petróleo sea expuesta abiertamente al medioambiente — de manera que uno no puede contenerla o quemarla con éxito en caso de derramamiento — es algo que no me quiero ni imaginar», concluyó ante VICE News.

Sigue a Rob Verger en Twitter: @robverger