Obligar a una persona ebria a hacer sexo oral no es delito, dice una corte de Oklahoma

Una corte de Oklahoma tiene extrañas opiniones cuando se trata de interpretar una ley contra violaciones o, específicamente, las circunstancias en las que un ataque se constituye como un delito sexual.

Un juez del condado de Tulsa rechazó seguir con un caso que involucra a dos estudiantes de preparatoria, argumentando que en los estatutos de Oklahoma no se contempla una penalización por forzar a una persona inconsciente a realizar sexo oral.

La fiscalía del condado de Tulsa apeló la decisión en marzo — y la negativa por la corte de Oklahoma fue ratificada.

La decisión ha provocado el enojo de muchos que aseguran que la decisión alimenta a un sistema judicial que culpa a las víctimas, quienes por decisiones personales — consumo de alcohol, comportamiento, vida sexual, la vestimenta al momento del ataque — ven puesta en duda la legitimidad de su denuncia por violación.

El caso ocurrió en noviembre pasado: un joven de 17 años — identificado en documentos de la corte como RZM — ofreció a una joven de 16 años llevarla en auto hasta su casa, después de que ambos bebieron alcohol y fumaron marihuana con unos amigos en un parque de Tulsa. Testigos en el parque describieron que la chica bebió una gran cantidad de vodka y se emborrachó. Otro muchacho que estuvo en el auto por un corto periodo de tiempo recuerda que ella entraba y salía de un estado inconsciente por el alcohol.

RZM dejó a la joven en la casa de su abuela. En ese punto, ella estaba completamente inconsciente y fue llevada al hospital. Ahí, un examen de sangre mostró que su nivel de alcohol era superior a 0.34, lo que la colocaba en la categoría de grave intoxicación alcohólica.

Ella dijo que despertó mientras empleados del hospital le realizaban un examen para saber si fue atacada sexualmente. Esas pruebas hallaron el ADN de RZM en su boca y en una de sus piernas.

‘No vamos a crear un crimen donde no existe’.

RZM aseguró que ella consintió hacerle sexo oral, pero la chica no tiene ningún recuerdo de lo que sucedió y ni siquiera tiene en su memoria haber subido al auto. RZM fue acusado por el ministerio público del Condado de Tulsa por «forzada sodomía oral».

«[El delito de] Forzada sodomía oral no se castiga cuando una víctima está tan intoxicada que está completamente inconsciente al momento del acto sexual», determinó la corte.

En otras palabras: si estás desvanecido por tomar demasiado alcohol y alguien te obliga a hacerle sexo oral, esa persona no está actuando de manera ilegal, de acuerdo con la interpretación de la ley hecha por la corte. La ley enlista las circunstancias en la que un acto constituye una violación, pero esta situación en particular no está en la lista.

La corte de Tulsa argumentó que, debido a esa laguna legal, el presunto responsable no puede ser castigado.

Benjamin Fu, asistente de la procuraduría en el Condado de Tulsa y director de la Oficina para Víctimas Especiales [delitos sexuales], dijo a al sitio de periodismo de investigación Oklahoma Watch que la interpretación de la ley por parte de la corte es «insana», «peligrosa» y «ofensiva».

«Yo dije a la corte que el argumento es absurdo», dijo. «Y su respuesta fue, esencialmente, ‘no vamos a crear un crimen donde no existe’».

Fu añadió que la corte sí tiene la autoridad para determinar en los estatutos qué se puede intepretar por «intoxicación» e «inconsciencia».

Shannon McMurray, abogada del acusado, no estuvo disponible para comentarios; sin embargo, dijo a Oklahoma Watch que el ministerio público usó una estrategia incorrecta al acusar a su cliente de «forzada sodomía oral» en lugar de tocamientos sin consentimiento.

«No hay ninguna evidencia de forzamiento o que él hizo algo para forzar a esta chica a hacerle sexo oral», dijo McMurray. «Sólo que ella estaba demasiado intoxicada para consentirlo».

