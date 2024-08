El Ocaso: el ritual masivo de techno y house que le hacía falta a Costa Rica

Desde hace tres años, un puñado de promotores y entusiastas de la música electrónica decidieron abrir trocha para comenzar una nueva y poderosa aventura sónica en la siempre mágica Costa Rica. El llamado “país verde” ha sido el lugar escogido para albergar el Ocaso Music Festival, un ritual masivo de techno y house celebrado en el corazón de la provincia de Guanacaste.

Conjugando la esencia underground de la música electrónica con la mística natural de los bosques y playas que bordean el litoral del océano Pacífico, el Ocaso se ha establecido como uno de los festivales con mayor proyección dentro del circuito electrónico latinoamericano. DJ Tennis, Doc Martin, Art Department, Lee Burridge y Claptone han sido solo algunos de los nombres que han llenado de finas selecciones musicales a la paradisiaca playa de Tamarindo, ubicada al noroeste de Costa Rica.

Videos by VICE

Para su tercera edición, agendada para llevarse a cabo del 2 al 7 de enero de 2019, el festival está listo para recibir a la mayor cantidad de ravers provenientes de todos los rincones del planeta. Además de tener confirmados a grandes actos del escenario electrónico global como Loco Dice, Guy Gerber, Jamie Jones y Damian Lazarus, el Ocaso Festival ha dispuesto tres escenarios totalmente distintos para disfrutar a plenitud de una experiencia de rave en el trópico. El oasis de la playa, el calor fiestero de la piscina y la energía cósmica del laberinto natural más grande del mundo serán los marcos en los que los danzadores más osados del universo electrónico reciban las buenas vibras del Año Nuevo. Asimismo, el festival se ha puesto a la tarea de proyectar y darle mayor visibilidad a los diferentes talentos que emergen a diario del panorama musical centroamericano, encendiendo de paso la chispa para que Costa Rica desarrolle su propia escena electrónica.

Para conocer un poco más acerca de los propósitos y lineamientos musicales de Ocaso, además de la carga mística y espiritual que trae consigo la locación del festival, hablamos con Devin Ellis, uno de los responsables detrás del evento que busca poner a Costa Rica en el mapa mundial de la música electrónica.

¿Cómo nació el Ocaso?

Bueno, siempre me ha gustado viajar, conocer nuevos lugares y conocer gente nueva. La idea del festival nació cuando estaba sentado en una playa de Tulum, México, deseando poder escuchar algo de música increíble. Siempre me ha gustado Centroamérica y pensé que Costa Rica sería un gran lugar para probar y hacer un festival de música. Buscamos en Costa Rica al igual que en otros países de Centro y Sudamérica, pero la primera vez que caminé por la playa de Tamarindo, justo antes del atardecer, supe que esta sería la casa de Ocaso.

¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a crear un festival?

Me encanta la música underground. Para mí, de eso se trata nuestra música y nuestro movimiento. Veo qué tan popular se ha vuelto el EDM y solo quería darle a las personas una alternativa al EDM. Hacerles saber que hay un par de artistas increíbles alrededor del mundo haciendo nueva música alejada de lo comercial todos los días. Nuestro objetivo cada año es alinear la mayor cantidad posible de artistas nuevos.

¿Por qué hacerlo en Costa Rica?

La hospitalidad y calidez de la gente de Costa Rica es absolutamente increíble. La gente de Costa Rica es la más feliz que he conocido, que es lo que de paso establece la energía y la vibra para el festival. No hay lugar como este. Creo que el hecho de que Tamarindo sea tan seguro nos ha ayudado a atraer personas de todas partes –una buena cantidad de Norteamérica– a Ocaso, personas que de otra manera nunca habrían venido a Costa Rica. Además, el clima en Guanacaste es perfecto en enero, por lo que realmente es un lugar ideal para un festival de música al aire libre.

Foto por Pablo Murillo | Imagen cortesía del festival.

Foto por Pablo Murillo | Imagen cortesía del festival.

¿Puedes contarnos un poco sobre La Senda y Tamarindo? ¿Qué tiene de especial esta locación?



La Senda es un lugar verdaderamente mágico. La energía que hay allí no se encuentra en ninguna otra locación en el mundo. Dentro de la propiedad hay un laberinto geométrico sagrado, que fue descubierto por Sergio Salas, un experto en trabajo energético. Sergio descubrió varios puntos claves de energía en la propiedad. Además, sugirió construir un laberinto alrededor de los dos centros cargados opuestos que se encuentran en medio del bosque. Salas estudió los detalles del laberinto de cerca. Se centró en la posición de la entrada en el norte y la salida en el sur, el hecho de que todos los giros tenían que realizarse en el área central, que se tenía que construir con cactus para atraer la fuerza de la vida –prana– de acuerdo con los pueblos indígenas locales, y mucho más. El laberinto mide más de 2½ acres (más de una hectárea) y el camino tiene casi dos millas (3 km) de largo, lo que lo convierte en el más grande del mundo. Se tardaron seis años en crearlo, y ahora el laberinto está completamente plantado con más de 4.000 cactus.

¿Cómo encontraste el estado actual de la escena electrónica en Centroamérica?

Debo decir que esto es probablemente lo que más me ha sorprendido de Ocaso. El talento en Centro y Sudamérica ha sido alucinante. No puedo explicar lo impresionado que estoy con los artistas con los que me he cruzado. Yo diría que hay más DJs y productores underground talentosos per cápita en Latinoamérica que en cualquier otro lugar del mundo. El ambiente es increíble y la unidad y el amor que la escena musical costarricense transmite es refrescante. Hay tanto amor y apoyo aquí que parece que todos en la escena underground son una gran familia. Me recuerda a Los Ángeles a comienzos de los noventa. Es el mismo tipo de energía y emoción.

Foto por Clubbing Culture | Imagen cortesía del festival.

Foto por Clubbing Culture | Imagen cortesía del festival.

Foto por Pablo Murillo | Imagen cortesía del festival.

Con el festival, ¿buscas encender la chispa para que Costa Rica desarrolle su propia escena de música electrónica?

Absolutamente. Hay mucho talento en Costa Rica y quiero que el mundo los escuche. A medida que el festival crece en asistencia internacional, creo que comenzaremos a ver cómo muchos de los artistas costarricenses ganan popularidad fuera de su país. Es más, yo pondría a algunos de los artistas de aquí de Costa Rica al mismo nivel de varios de los productores de techno y house de “vanguardia” de otras partes del mundo.

Ocaso tiene un componente muy interesante con respecto al misticismo y las energías provenientes del bosque costarricense. Cuéntame un poco sobre eso.

Como te dije ahora, la energía de La Senda no la tiene ningún otro lugar en el mundo. A medida que el sol sale en La Senda, puedes sentir cómo la energía positiva fluye a través de tu cuerpo como si fuera un rico café caliente. Es casi una experiencia religiosa.

A la par de lo musical, ¿buscas lograr una conciencia ecológica con el festival?

Uno de nuestros principales objetivos cada año es que Ocaso deje a Tamarindo más limpio el día que nos vayamos que cuando llegamos. Este año estamos trabajando con 5 Minute Beach Cleanup para limpiar totalmente la playa de Tamarindo de toda la basura que queda de la víspera de Año Nuevo antes de comenzar Ocaso. 5 Minute Beach Cleanup también estará limpiando toda la playa de Tamarindo después del último día de Ocaso. Nos estamos moviendo para tener el primer festival musical de carbono negativo en Centroamérica para 2020. Asimismo, estamos trabajando con The Clean Wave –organización sin ánimo de lucro para la conversación del medioambiente– para ayudarlos con su movimiento.

Este año, Ocaso cuenta con grandes nombres como Loco Dice, Guy Gerber y Jamie Jones dentro de su line up. Para los dudosos que están pensando en viajar al festival, ¿con qué se pueden encontrar musicalmente?

Con casi todo lo que el underground tiene para ofrecer. Tenemos casi todas las vertientes de techno y house representadas en muchos DJs, por lo que recomiendo ver –en la medida de lo posible– a la mayor cantidad de artistas durante los seis días del festival. Creo que la gente que viene de afuera de Centroamérica se sorprenderá con el talento local que se presenta al comienzo del día.

¿Alguna recomendación final para los ravers que asistirán a la edición 2019 de Ocaso?

En primer lugar, ¡me encanta que hayas usado la palabra ravers! Porque eso es exactamente lo que soy. Nunca olvidaré de dónde vengo. Era una sucia bodega en el sur de Los Ángeles en 1994. No importa lo que hagamos, nunca podemos olvidar de dónde venimos o cuán divertido puede ser el viaje de la vida. Si tuviera que darles a todos en el festival un solo consejo, sería no perderse el set de Doc Martin mientras el sol se impone sobre La Senda. Será una experiencia que te cambiará la vida.

Conéctate con Noisey en Instagram.