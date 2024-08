Diez planes para dejar la pereza esta semana en Bogotá

Desde hace unas semanas, la capital se ha puesto el doble de fría, además de húmeda. Y la verdad es que nadie quiere salir a mojarse, sino más bien estar debajo de las cobijas con un buen café entre las manos.

Pero la compilación de planes culturales que le traemos para esta semana va a hacer que valga la pena aguantar un poco de frío nocturno. Tenemos desde exposiciones de arte hasta proyecciones (¡y una ñapa para los que estén en Barranquilla!).

Semana Gaitanista

Museo Nacional

Carrera 7 #28-66

Del 8 al 12 de abril



El Museo Nacional de Colombia se une a la conmemoración de los 70 años del Bogotazo a través de charlas, recorridos y piezas especiales relacionadas con este hecho histórico, que serán exhibidas en las diferentes salas del museo.

Aquí pueden consultar la programación completa: https://bit.ly/2q8uALX

Ciclo de crónica

Biblioteca Nacional de Colombia

Calle 24 No. 5-60

Martes 10 de abril

Hora: 6:00 pm

Se abrirá un espacio dedicado al diálogo sobre la crónica del siglo XX, la época de la violencia y el ejercicio de conservación del patrimonio literario, con la participación de escritores, investigadores y periodistas. El ciclo consta de seis sesiones programadas para el 10 y 17 de abril, 8, 15 y 22 de mayo y la última para el 6 de junio.



La temática para está primera sesión de martes será «El papel del editor en la recuperación del patrimonio literario».

Entrada libre.

Club de lectura

Wilborada1047

Calle 71 Nº 10-47 Interior 4

Hora: 6:30 pm

Este miércoles 11 de abril, Wilborada nos trae el club de lectura: Las mujeres fuertes de la historia. El libro que se leerá es Memorias por correspondencia de Emma Reyes, que trata sobre la vida de una mujer en un ambiente machista, una mirada íntima y directa a los obstáculos, los sentimientos y el valor que se requiere para ser mujer en Colombia.

Exposición de arte

Espacio Van Staseghem Lorenzo Freydell

Cr 7 Bis No 124-64 Sta Barbara. (Una cuadra abajo de la carrera séptima)

Inauguración: Jueves 12 de abril

Hora: 6:00 pm

El Espacio Van Staseghem, tiene el placer de presentar VANGUARDIA (tatuajes sobre lienzos), del artista CHEEKY, que nos visita desde Boston, Estados Unidos.

La obra de Cheeky es una arqueología de diversas culturas: punk, reggae, kitsch, oriental, por mencionar algunas que influyen en su obra. Esta serie de trabajos combina de manera explícita las referencias del tatuaje clásico o de vieja guardia, con el dibujo y la pintura de iconos contemporáneos.

La exposición va hasta el 10 de mayo.

Gratiferia sin trueque

Universidad Católica de Colombia

Av. Caracas # 46 – 72

Jueves 12 de abril

1:00 pm – 8:00 pm

La GratiFeria es una feria en la que no existe el dinero. Todo es gratis: libros, ropa, música, electrodomésticos, ¡todo!

Aunque no es obligatorio, puedes llevar las cosas que ya no quieras o uses (que claro, estén en buen estado) y dárselas a alguien más, así mismo, puedes pasarte y agarrar lo que necesites. Esta feria no está pensada como trueque; lo que busca es un sentido de reciprocidad, en donde nos desapegamos de nuestras cargas materiales.

Además, para acompañar este gran evento, habrá techno, dancehall, reggae y mucho más.

Bogoshorts bajo la luna

Universidad de los Andes

Cra 1 #18A-12 / Plazoleta CAI

Hora: 5:30 pm



Para esta oportunidad, BOGOSHORTS bajo la luna nos trae en su programación de jueves, cinco cortometrajes directamente traídos desde Estados Unidos, Venezuela, Reino Unido, Túnez y Colombia. Recuerda llegar temprano y llevar una cobija para combatir el frío de estas noches capitalinas.

Entrada libre.

Exposición fotográfica

El Infierno Galería

Calle 74A #22-57

Sábado 14 de abril

Hora: 2:00 pm – 9:00 pm

Sin Orden de Captura llega con el arte de Camilo Ara, Ricardo Torres, Siul Ogramac, Peter Lorenz, Gwen Bullock, Irma Caycedo, en una exposición de arte urbano. Además del lanzamiento de las serigrafías de Bogotá Street Art de Dj Lu, Erre, Lesivo Lsv y Toxicómano Callejero.

Exposición «Ven Tantito»

Casa Volketa

Calle 48 #9-48

Sábado 14 de abril

Hora: 2:00 pm – 8:00 pm

Esta es la primera exposición en Colombia del artista mexicano Osley. Integrante del colectivo APC y conocido por su trabajo en la calle, Osley ha mantenido durante años un trabajo paralelo creando obras que vinculan el lenguaje y arte visual popular, con su propio lenguaje pictórico abordando temas cotidianos.

El resultado son obras que hablan como carteles: mensajes directos acompañados de una síntesis visual que cargan una cierta «magia».

Entrada Libre.

Documental de la Semana del Arte

Canal Trece y Canal Capital

Domingo 15 de abril

Hora: 8:00 pm

Para este domingo 15 de abril, fecha de nacimiento del artista italiano Leonardo Da Vinci y Día Mundial del Arte, Canal Trece y Canal Capital estrenarán el documental ‘Bogotá semana del arte’.



Este especial destaca la Semana del Arte en Bogotá que se realiza cada año en octubre. Muestra un recorrido por las principales ferias de arte, con las directivas de cada una de las ferias, sus expositores y participantes como protagonistas. Habrán entrevistas con personajes como Juliana Restrepo, directora de Idartes; José Roca, director de Flora Ars + Natura; Celia Sredni de Birbragher, directora de Espacios Art Nexus de Estudios Las Nieves y María Paz Gaviria, directora de Artbo, entre otras.

Las fechas de la emisión serán el domingo 15 de abril a las 8:00 p.m, el sábado 21 de abril a las 6:30 p.m, el domingo 22 de abril a las 8:00 p.m y el sábado 28 de abril a las 6:30 p.m.

¡Y la ñapa!

Barranquilla

Antigua Fábrica de Coltabaco

Calle 40 # 46-223

En este evento en Barranquilla el próximo 19 de abril, Good Pitch reúne varias ONG, fundaciones, académicos, filántropos, medios de comunicación, gobierno, activistas y marcas, para conectar estos Agentes de Cambio con el proyecto documental.

Para esta edición especial de Good Pitch, cinco documentales relacionados con Colombia se presentarán en un foro diseñado para impulsar su impacto en temas de justicia social, gracias a una colaboración entre BRITDOC, British Council Colombia y la Fundación Cámara Oscura.

Good Pitch Colombia busca elevar películas documentales con el potencial de impulsar campañas de justicia social a nivel local, nacional, e internacional.

¡Encuentra la programación e inscríbete en www.goodpitch.org!