Ocio MUNCHIES: ¡No te pierda la temporada de Vendimia!

Seamos sinceros, hay domingos en que haríamos lo que fuera por no levantarnos de la cama ni pa’ mear. Por eso decidimos crear Ocio MUNCHIES, donde te recomendamos películas, series, expos, libros y cualquier evento relacionado con el mundo culinario.

¡Oh, Dionisio, Baco y Pan, gracias por descubrir al hombre las bondades de la Vid!. Como cada año, la época de vendimia ocurre entre los meses de julio, agosto y septiembre e incluso octubre. A pesar del cambio climático, este año no será diferente y por eso, es que en esta edición de Ocio MUNCHIES te animamos, conminamos e incitamos a que vayas a tu bodega de confianza para saborear el delicioso néctar del mosto fermentado.

El único inconveniente es que tendrás que salir de la ciudad, pero sé honesto, ¿quién no quiere despejarse del smog y el tráfico, sobre todo si la recompensa es una buena copa de vino… o varias? Lo único que tienes que hacer es planear un poquito tu salida, pero no te apures que hay tantos eventos que es imposible no aprovechar uno.

Provino es un comité conformado por vitivinicultores mexicanos encargados de promover la cultura del vino de Baja California. Cada año organizan y participan en festivales, degustaciones y eventos, algunos permanentes. Te invitamos a que eches un ojo a su sección de eventos y boletos, este año encontrarás talleres, recorridos por bodegas y viñedos, conciertos, cenas y mucho más.

Y si Baja California te queda demasiado lejos, puedes ir a Tequisquiapan, Querétaro a la ya famosa Ruta del Queso y el Vino. En esta opción también podrás hacer recorridos enológicos, participar en el tradicional pisado de la uva (¡Apúrate, solo te queda el próximo fin!) y otras actividades turísticas con degustación de vinos y quesos, viajes en globo aerostático y visitas guiadas.

Párate de ese sillón aunque sea por el bendito vino y brinda con nosotros. ¡Salud!