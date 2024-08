Odd Future se volvió a reunir en Los Ángeles para el cierre de Low End Theory

Anoche se llevó a cabo el último viaje emprendido por uno de los lugares más influyentes de la ciudad de Los Ángeles, Low End Theory. Después de 12 años de eventos, durante los cuales han recibido a artistas como Flying Lotus, Thom Yorke y Erykah Badu, el equipo decidió comenzar un nuevo camino. ¡Un momento de silencio, por favor!



Por supuesto, las grandes despedidas casi nunca suelen pasar en vano, y eso fue exactamente lo que sucedió anoche, cuando el colectivo de rap Odd Future volvió al escenario para una mini reunión. Tyler, The Creator había sido contratado para ser el headliner de la noche, pero al avanzar la noche se le unieron los miembros de OF Earl Sweatshirt, Syd, Hodgy Beats y varios más. En algún lugar del mundo, miles de seguidores con calcetines de GOLF lloran lágrimas húmedas y saladas sobre sus respectivos teclados.

Para los fanáticos del grupo, la reunión podría ser una sorpresa. Para el mundo exterior, cabe recordar que los miembros se separaron hace seis años desde que lanzaron su último álbum colaborativo, The OF Tape Vol.2. Durante ese tiempo, las carreras en solitario han florecido, al igual que los fanáticos también se han adentrado en una letanía de comentarios de Twitter e Instagram de miembros de OF, tratando de descifrar mensajes que supuestamente insinuaron la desaparición del grupo.

Pero eso ya es historia pasada. Esto es el ahora –o ayer por la noche–, momento en el que los miembros principales del colectivo de Los Ángeles interpretaron un montón de canciones, incluyendo el tema favorito de multitudes, “Orange Juice”. Si quieres saber cómo estuvo, ponte al día desde la comodidad de su sofá, cama o donde sea que estés leyendo esto a continuación.



https://twitter.com/yadaddybenny/status/1027442314996854785?s=21

https://twitter.com/yadaddybenny/status/1027452958450040833

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flowendtheory%2Fposts%2F2091976437513370&width=500

