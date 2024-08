Estrenamos ‘En secreto’, el nuevo idilio adolescente de Oddliquor

La pasión adolescente todavía mueve a Oddliquor y hace vibrar sus cuerdas vocales. Hoy estrenamos “En secreto”, el nuevo vídeo del madrileño en el que nos sumerge en un idilio de parking. Producida por Mayo, la segunda canción de Oddliquor después de su álbum VIBRATO nos muestra la determinación y el empeño del artista en seguir subiendo su propio nivel y explorar todo el potencial emotivo de su música.



VICE: Háblanos del track. ¿Cómo surge?

Oddliquor: Estábamos Alberto y yo haciendo tiempo en su casa para coger el vuelo a Tenerife de madrugada, y me llegó al móvil un audio de Mayo con unas melodías preciosas. Le dije que le metiese baterías suaves, y con ese audio estuve escribiéndolo en el avión.

Tenía muchas ganas de currar con él porque en cuanto escuché por primera vez las cosas que hacía, vi el ángel, ese nosequé que gente muy selectiva tiene y porque nuestros productores favoritos son Frank Dukes y PARTYNEXTDOOR.

Algo que poco a poco se está convirtiendo en habitual en tus canciones es el story telling. ¿En qué te inspiras para crear las canciones?

Cada uno de los temas que hago son gritos al cielo que el cuerpo me pide sacar. Siempre parto de lo más puro y orgánico que tengo, que son mis sentimientos, tanto a la hora de escribir y componer como a la de producir. Ahí es cuando creo que un tema es capaz de trascender.

El vídeo es una herramienta que siempre refuerza tus historias. ¿Cómo ha sido la creación del clip de “En secreto”?

Yo tenía una premisa clarísima, y era que el clip debía transmitir todo eso que el tema irradia, un jugueteo adolescente amoroso entre dos personas adultas tan adorable que el receptor sienta empatía o ganas de vivirlo. Rodrigo De Pablos no pudo entenderlo mejor, y consiguió dar armonía al equipo para recrearlo. S/O para el equipazo, los actores, que son nuestros colegas, y la policía por no multarnos en aquel parking.

Cada uno de tus sencillos tiene guiños musicales que los separan de los otros. ¿Cómo funciona tu proceso creativo? ¿Es premeditado?

Parto de lo que mi cuerpo siente y, como todo lo que hacemos en nuestro día a día, está condicionado por acciones del pasado o del presente, queramos o no, a no ser que seamos de piedra. Al final siempre tengo una conexión narrativa.

Es tu segundo tema después de tu álbum VIBRATO. Ahora que tienes un poco de perspectiva del disco, ¿cómo ha sido la acogida?

La que me esperaba al arriesgar. Es un álbum que ha encantado a músicos y a peña relacionada con el mundillo. Ha sorprendido a fans y calado a nuevos, pero que muchísimos no han entendido aún.

¿Crees que poco a poco se esta creando una escena de R&B en España?

Lo que hay ahora mismo es música sin etiquetas, por fin, cosa que hace ya años echaba en falta. De la misma manera que no comparto que se englobe a lo que está pasando en el trap, tampoco lo hago llamándolo R&B.

¿Cómo se plantea tu futuro más cercano? ¿Tienes cosas entre manos?

Por primera vez puedo decir que estoy muy tranquilo con el material que tengo y todas las cosas que están pasando. Tengo sencillos entre manos para cubrir todo el año y, aparte, un proyecto personal que irá brotando con más calma. Muchas sorpresas. Ando confiado conmigo y con mi equipo, vamos a por el kilo.

