Hablemos sobre esa persona que sale con quien amas

Me gustaría hablaros de mi libreta. Tengo una libreta de notas que me regalaron mis padres por Navidad hace años —cuando nos hablábamos y vivíamos todos juntos antes del, digamos, “problemilla” con la muerte de Bernard, el perro que teníamos—. La libreta tenía un nombre, “Miquelrius”, pues en la cartulina que sirve de portada aparecía esto escrito, que es el nombre de la compañía que la fabrica. Pero este apodo no me gustaba y es por eso que decidí rebautizarla como “Gilipollas”.

En mi “Gilipollas” aparecen muchos nombres listados: Jorge, que me vendió un coche de segunda mano que estaba realmente hecho polvo; Carla, que me devolvió mal el cambio en la librería y no quiso admitirlo; Teresa, que me tatuó mal un dibujo que hice; Hitler, el dictador, etcétera. Ya veis por dónde voy. En esa libreta tengo listados a todos los gilipollas con los que me he ido topando a lo largo de mi vida —no me he encontrado con Hitler pero ya sabéis lo que dicen de él— y repasando la libreta esta mañana acabo de encontrarme con el nombre de “el otro” y he pensado, “menudo gilipollas es este”.

“El otro” es una persona que usa zapatos, como todo el mundo. También tiene un coche y una segunda residencia en Camprodón. Trabaja de lunes a viernes en una consultoría de no-sé-qué y le gusta especialmente ese cóctel llamado “Mimosa”, mitad champagne —o cava— y mitad diarrea de embarazada; perdonad, he dejado que el odio tomara el control de nuevo, realmente para hacer un cóctel Mimosa no se utilizan heces de persona gestante sino zumo de naranja. El tipo también cocina muy bien y es de esos que se ponen un delantal cuando lo hacen, me refiero a cuando cocinan, no cuando “lo hacen”, ya me entendéis. También disfruta yendo al mercado, poniendo la compra en su bolsa de tela de color naranja y adquiriendo “productos frescos”. Evidentemente encuentra “esencial” —como dice él— el contacto humano a la hora de comprar alimentos, por eso se enzarza en conversaciones larguísimas y tediosas con los vendedores. Ah, sí, por cierto, el tipo también lleva follándose varios años a la persona que más he querido en este mundo. En fin, que son pareja, ¿sabéis? Se casan el año que viene, en Camprodón. El tipo mete su pene dentro de ella. Sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Por eso está en la libreta de los gilipollas.



Nota informativa: Dejadme puntualizar que, evidentemente, la idea de “el otro” es aplicable a todos los géneros, así que vuestro cerebro debe hacer el ejercicio de intercambiar géneros según vuestros intereses.

La verdad es que conozco muy bien a esta persona, a esa “otra persona” cuya existencia destruye exponencialmente la mía. Lo sigo en Instagram, en Facebook, en Foros de internet llamados “Dandis del siglo XXI” y también lo sigo por la calle cuando sale del portal de casa de la persona que amo —cuando es verano es mucho más fácil pasar la noche esperando en la acera, creedme— y se va a su casa a hacer las cosas que las personas que se follan a la gente que me gusta hacen.



Todos sufrimos o hemos llegado a sufrir la existencia de esta persona —este infierno— en nuestras vidas. Samantha, Carlos, Miguel, Jimbo o Clara. Este perfil de individuo tiene muchos nombres pero siempre operan de la misma forma y, lo más importante, siempre nos destruyen de la misma forma aunque tengamos claro que este poder de devastación de “el otro” lo generamos nosotros mismos en nuestro cerebro.

“El otro” no existe sin “el nosotros”, de hecho ese ser es una proyección de nuestro fracaso amoroso con esa persona que nos gusta tanto y en vez de aceptar la realidad y seguir adelante con la vida es mucho más sencillo, y por qué no decirlo, divertido, culpabilizar a otra persona de nuestro precario estado anímico.

“El otro” se ha duchado en su ducha; “el otro” es ese que escucha como la persona que amas se levanta del sofá y dice “voy a cagar” con total naturalidad mientras están mirando la tele; cuando se queda sin dinero en la panadería le pide a “el otro” que le pague el donut; “el otro”, es esa persona junto a la que se preocupa cuando el preservativo se ha roto; “el otro” es ese único individuo en el que tu amor pensará inmediatamente después de que el avión en el que viaja sufra una turbulencia excesiva —pero carente de peligro— que la haga pensar que morirá. “El otro” tiene la vida que tú quieres tener.



Es por esto que nos vemos obligados a lanzar como con una cerbatana todo ese odio hacia ese pobre diablo que no tiene la culpa de nada y al que llamamos “el otro” y al que tenemos incluido en una libreta que hemos titulado “Gilipollas”, en la que está claro que no se merece estar.

“El otro” es esa persona que hace feliz al individuo que más hemos amado en nuestra vida y eso debería convertir a “el otro” en una especie de Dios en la tierra al que tendríamos que venerar y regalar cabezas de ganado en vez de odiar sin control ni rumbo. Esta persona es como esos maravillosos primeros minutos del Be My Baby, pero es inevitable, tenemos que odiarlo, por el bien del equilibrio cósmico. Venga, poneros el Be My Baby en YouTube mientras termináis de leer este artículo, no le hará daño a nadie, solo tenéis que clickar el enlace de más arriba.

Pero creedme, no os preocupéis. Habéis tenido varias relaciones sentimentales y ya sabéis que a veces las cosas se complican. Recordad esa pelea en el coche por culpa de estar llegando tarde a una boda a la que vuestra pareja no quería ir. Está ese día en el que al salir del cine ni os hablasteis y cada uno se fue a su casa o cuando te quejaste de follar poco y casi termináis cortando y te fuiste a la cocina a golpear cosas y a llorar.



Pensad que “el otro” es ese con quien a veces discute fuertemente, ese que hace que a veces se apriete muy fuerte los dientes cargada de odio, ese que se escaquea a la hora de follar “porque está cansado”, ese del que, cuando tengan 45 años, se divorciará y con el que se peleará por la custodia de las niñas y que hará que llore unas lágrimas muy gordas de tristeza y decepción verdadera. Joder, no queréis pasar por aquí, ¿verdad? No queréis ser ese “otro” y no queréis llegar a estos niveles de odio con la persona que más queréis en este plano existencial.

Puede que no, que la relación sobreviva y él se muera a los 80 años y la deje sola en casa, pero esto tampoco nos interesa, ¿no? Las cosas ya están bien así. Está bien que exista “el otro”. De hecho, para “el otro” nosotros somos “el otro”. Al otro lado del umbral del amor nosotros somos ese con el que a veces queda su pareja para tomar algo o ir al cine. Al final, el gilipollas somos nosotros. Nuestro nombre está escrito en su libreta de los “Gilipollas”. Y entonces todo cobra un nuevo sentido y una belleza extraordinaria. Sin uno no existe el otro y es en este momento en el que entendemos el sentido de nuestra existencia y descubrimos que, realmente, todas las piezas ya hace tiempo que están colocadas en su sitio.