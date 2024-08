Odio y otras palabras que pesan en América Latina

O d i o.

Cuatro letras, una palabra corta que pesa.

Un concepto doloroso.

Un sollozo.

Una expresión que cuando se dice no tiene vuelta a atrás, no se retracta, no conversa, existe y en tanto lo hace lo inunda todo.

¿Qué es el odio? ¿Cuánto odiamos? ¿A quiénes y por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué tan conscientes somos de que lo llevamos dentro, de que lo utilizamos como una segunda piel y que la lengua o los dedos lo pueden disparar a discreción, escupiéndolo en el aire o a través de un teclado, con el fin de que afecte a un otro?

Videos by VICE

El odio como mantra, el odio como karma, el odio como búsqueda, el odio como herramienta y solución. El odio ¿es acaso un lenguaje aprendido? ¿Una sensación verbalizada en la que hemos sido inevitablemente educados? ¿Una condición natural?

En VICE en Español queremos creer que no y en esa conciencia llevamos meses preguntándonos entre nosotres, al interior de nuestros equipos y con aliadxs y amigxs qué forma tiene, cómo se ve, por dónde se distribuye, cómo se replica, cómo lo hemos naturalizado y sobre todo qué hacemos para que la palabra, como herramienta central de nuestro quehacer, deje de convertirlo y amplificarlo en un discurso.

Cada palabra cuenta, cada palabra pesa.

Entonces, esta edición, hecha a múltiples manos, con voces, mentes y visiones de toda América Latina se presenta como una apuesta para comprenderlo, pues creemos que una de las maneras de poder desmantelarlo, de a poco y en el día a día, es entenderlo y en ese conocimiento reducir la distancia, la cual hoy reconocemos como una de las grandes fuentes de las que se alimenta.

Esta edición tiene como título ODIO, pero su propósito es entender el peso de las palabras y discursos que lo agencian y allí, en ese entendimiento, tratar, con una nueva conciencia, de propiciar nuevos encuentros.

27 letras

Muchas palabras

Una edición que quiere construir sobre un concepto: el encuentro.

Esta edición fue creada en colaboración con Dromómanos. Gracias a ellas y ellos por el encuentro.