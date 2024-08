La oferta culinaria de Madrid a las 4:30 de la madrugada

Cuando me enteré de que tenía que hacer esta guía, pedí a todos mis amigos que compartieran sus secretos y conocimientos del mundo de la comida nocturna en Madrid. Sorprendentemente, y movidos por el sentimiento de solidaridad con el prójimo, se volcaron en la tarea porque ellos también se han visto a las cinco de la mañana con un hambre de espanto sin un sitio al que ir a llenar su estómago. Por ellos, y por vosotros, existe esta guía.

Siguiendo el consejo de Pol Rodellar en su artículo sobre la oferta culinaria de Barcelona, nada más empezar mi ruta a las 4:30, pregunté a unos taxistas aparcados en la rotonda de La Latina dónde podía comer a esas horas. Sin embargo, igual que le ocurrió a Pol, no quisieron desvelar sus secretos conmigo. Me dijeron que únicamente conocían el McDonalds de Atocha y que podía ir hasta allí si tenía hambre. Fatal, no me lo creo. Estáis toda la noche aquí parados, tenéis que alimentar vuestros lozanos cuerpos, ¡dejadme ser una más! Sin nada más que hacer y sin la ayuda de los profesionales del sector, me atreví a descubrir el misterioso mundo de la comida nocturna por mi cuenta y riesgo.

4:36, Carrefour 24h, Tirso de Molina

Lo que de día vemos como un supermercado normal y corriente, de madrugada se convierte en un universo de posibilidades infinitas con las que saciar nuestro apetito. La noche nos vuelve exquisitos y, aunque tuviera la opción, no se me hizo apetecible nada de lo típico que puedes comer en un súper sin cocinarlo: bolsas de patatas, latas de conserva, napolitanas york-queso… No quería munchies, quería una experiencia gourmet.

Cumpliendo mis deseos, este super dispone de una zona maravillosa de comida caliente para llevar diseñada para trasnochadores que ofrece una carta de albóndigas con tomate, macarrones, arroces calientes, platos de brócoli, pollo RECIÉN asado (¿quién asa pollos a estas horas?) además de una selección amplísima de sushi y hasta roscón de reyes.

4:47, Subway 24h, Jacinto Benavente

A la hora de hacer esta guía he querido evitar caer en las grandes cadenas que todos conocemos, no quería jugar en modo fácil. Y sí, Subway es una cadena; pero te ofrece la posibilidad de CREAR. Puedes hacerte un bocata razonablemente sano y por menos de 3 €. Si te interesa jugar a la ruleta rusa, tienen una oferta Sub del Día por 2,5 €. Hoy toca bacon y me parece demasiado simple para mis expectativas culinarias esta noche. Probaré suerte la próxima vez.

4:47, Pizzas 1 €, plaza Jacinto Benavente

Si el bocadillo de bacon tampoco es tu estilo y sobrevives tus noches a base de pizza, seguro que Pizzas 1 € (ojo, a la fusión del nombre con la oferta, sin engaños ni falsas promesas) es uno de tus favoritos. Eché un vistazo y entre la cola había de todo, gente comiendo porciones de pizza, salchipapas en vasos de mini de lo más precario, al estilo festivalero o churros con chocolate. Aquí todo vale.

4:52, Pizzas 1 €, calle Carretas, Sol

Cuando bajaba por Carretas me arrepentí de haber rechazado una de esas porciones, pensando que a veces hay que bajarse al barro y que no podía ser tan snob en una situación límite. No pasa nada, porque Pizzas 1 € está ahí para ti. Tienen otro local en la esquina con la Puerta del Sol, este ya sin churros ni tonterías. Después de estudiar las tres opciones de 1 € —margarita, york, cuatro quesos—, me decido por esta última. Me entregan la porción en una compleja y cuidada estructura de cartón envuelta en una bolsa, mucho mejor que las bandejas enclenques y grasientas de los demás sitios de porciones. 1-0.

En cuanto a la pizza, de los cuatro quesos solo noté uno y la masa estaba chiclosa, pero tuve la suerte de que no me tocara uno de esos trozos sin bordes del medio del rectángulo. Aun así, no le puedes pedir más al intercambio de una moneda de un euro por un trozo de alimento. En sus carteles anuncian que abren hasta las 00:00 y no aparecen siquiera en Google Maps, pero se mantienen en pie hasta las 7:00.

4:58, Papizza, calle Carretas, Sol

El local contiguo al de Pizzas 1 € es Papizza, el gigante de la pizza por porciones en Madrid que cuenta con 12 locales en la capital, incluso uno en el mismísimo aeropuerto. Esta esquina es una auténtica representación de la desigualdad en el mundo; mientras que a un lado encuentro a un joven solitario y destrozado por la noche comiendo su triste porción de 1 € en el bordillo de un portal, en Papizza hay una pareja vestida de boda que saca una bandeja entera de degustación de porciones. Se les quedó corto el catering. La presentación de las porciones está mucho más cuidada y generan la ilusión de un paseo por Nápoles al anochecer sirviéndote la pizza en tablas de horno de leña. Papizza me ha salvado incontables noches de la inanición y siempre tendrá un hueco en mi corazón. Abren 24/7 non-stop.

5:04, McDonalds, Gran Vía

Te mereces algo mejor.

5:05, Búsqueda del chino ambulante clandestino

Estaba muy emocionada con esta misión por el ligero recuerdo de mis antiguas noches de fiesta. Digo ligero recuerdo porque cuando salgo no me acuerdo más que de flashazos intermitentes de diversión. Lo que sí tenía grabado a fuego era el sentimiento de plenitud que sentía al bajar Fuencarral dando tumbos y ver a lo lejos, en su esquina con Gran Vía, al chino ambulante clandestino. Él me daba la fuerza para ir hasta Cibeles a coger mi bus nocturno, y un arroz tres delicias espectacular por solo 2 €. Tenías que conocer los códigos, porque aparentemente solo vendía cervezas; un día incluso me hizo acompañarle a su piso franco, porque no llevaba la mercancía encima. Desgraciadamente esta noche no le vi, espero que esté sano y sea feliz.

5:07, Bocadillos Oink, Gran Vía

Este local es el único reducto castizo que encuentro en mitad de la vorágine de cadenas extranjeras de hamburguesas y pizzas. Si te va el rollo gourmet y echas de menos tu pueblo, aquí puedes encontrar bocadillos de jamón ibérico, queso manchego y otros embutidos clásicos a partir de 1,10 € según el tamaño. Tus bocatas del recreo en el cole nunca tuvieron tan buena pinta. Ah, y tienen otro local en Plaza Zerolo que encuentro antes de llegar a mi siguiente punto de la ruta. Abierto 24/7

5:15, Abierto 25 Horas, calle Pelayo, Chueca

Iba con muchas expectativas a esta tienda de vending, ya no solo por su promesa imposible de abrir más horas de las que tiene el día, sino por todo lo que me habían contado que ofrecía este lugar mágico: desde productos cárnicos hasta parafarmacia pasando por recargas de gas de mecheros o palomitas recién hechas. Nadie se había atrevido a juntar en un mismo espacio todos estos bienes aparentemente inconexos, pero Abierto 25 Horas sí. Ah, ¡incluso tiene zona wifi! Desgraciadamente me encuentro con un local vacío por obras y continúo mi ruta.

5:23, Allô Pizza, plaza San Ildefonso

Este otro local de porciones (con diferencia lo que más se encuentra a estas horas) ofrece las mismas pizzas de siempre, clásicos de ayer y de hoy a partir de 1,80 €. Tras haber visto tantos locales parecidos, no sucumbo a sus encantos y continúo hacia otro que parece más atractivo en la misma calle. Abierto 24/7

5:23, Il Siciliano, plaza San Ildefonso

Aquí puedes encontrar más que las simples porciones rancias; también tienen calzone, strombolis y pizza de masa gorda. El dependiente parece agotado mientras espera a que unos guiris se decidan, hasta que finalmente señalan la pizza que quieren tocando el cristal como si fuera un pez en un acuario, rompiendo una de las reglas sagradas de los locales de porciones. Le pido un stromboli vegetal de berenjena, calabacín, champiñones y pimientos por 2,50 €. Durante la espera me genera muchas expectativas, pero la verdad es que el “efecto Telepizza” de harina espolvoreada por la masa engaña a la vista pero no al gusto; no está mal, pero es como un borde de pizza infinito.

5:30, TGB, calle Corredera Alta de San Pablo

Dentro del universo de la comida rápida, las hamburguesas siguen de cerca a la pizza. En el local que hace esquina con la Plaza de San Ildefonso encuentro a gente comiendo agolpada en la entrada, ya que dentro está todo lleno, intuyo por el vaho de los cristales. De entre todas las grandes cadenas que abren de madrugada en Madrid, esta es la única que no mantiene este horario entre semana. Con todo, sigue siendo mejor opción que McDonalds. Viernes y sábado abren hasta las 7:00.

5:32, Turco Doner Kebab, calle Corredera Alta de San Pablo

Bajando la calle, aquellos valientes que eviten la tentación de lo comercial de The Good Burger o la opción mexicana Tako Away, llegarán a la Meca de los borrachos que salen por Malasaña: el Kebab por 2,50 €. Muchos amigos me habían hablado de él como una especie de cementerio de elefantes donde acuden a morir, saturados ya por la fiesta. Hablo con los fieles que disfrutan de su durum en la puerta y me dicen que es magia poder comer esa delicia por tan poco dinero. No creo que sea magia, pero les dejo disfrutar y ellos me desean suerte con mi misión nocturna.

Está claro que si te has gastado todo en copas o tienes mucha hambre, este es tu lugar. Me dicen que el horario de madrugada es hasta las 6:00 los findes y que, entre semana, hasta las 4:00, según haya más o menos gente.

5:37, Ten Ten Pie, San Vicente Ferrer

Rechacé el kebab de 2,50 porque iba guiada por la promesa de un kebab mejor, un nuevo horizonte de la gastronomía turca… El Ten Ten Pie (mención especial a su logo). Para mí es la mejor opción culinaria nocturna. En mitad de Malasaña, comida casera, a buen precio y bien rica. Si muestras interés por su comida es probable que te saque unas tapitas de hummus mientras prepara tu kebab.

Además puedes comprar latas de cerveza por 1,30 € y cenar ahí dentro calentito, ahora que empieza el frío. Sheila es una veterana de la comida de madrugada y es uno de los locales que más horas abren, de 20:00 a 8:00 los findes y hasta las 3:00 entre semana.



Esta guía es solo una parte de toda la oferta gastronómica de madrugada que puedes encontrar en Madrid, ya que hay muchos más horizontes por explorar como los vendedores ambulantes de samosas de Lavapiés, after hours que sirven platos calientes, bares y restaurantes clandestinos a los que no hemos tenido acceso y señores que montan su tenderete de bocatas a la salida de algunas discotecas. Lo que está claro es que si es de madrugada, estás en Madrid y tienes hambre, no estás solo.

