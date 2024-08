Es oficial, los turistas dañaron la playa de ‘La playa’

Desde que protagonizó películas de los noventa como What’s Eating Gilbert Grape, Romeo + Juliet y Titanic, Leonardo DiCaprio ha cambiado sus engranajes al activismo ambiental. El actor ganador del Oscar ha comenzado su propia organización benéfica para la prevención del cambio climático, instó a los políticos a abordar el calentamiento global y produjo un poderoso documental para abordar qué tan cerca estamos de destrozar el planeta sin posibilidad de arreglarlo.



Es extraño, entonces, encontrar científicos ambientales en Tailandia obligados a intervenir y salvar un hábitat insosteniblemente popular por una de las películas de DiCaprio. El Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestre del país decidió el miércoles que la Bahía Maya ubicada en la isla de Ko Phi Phi, la impresionante playa que desempeñó un papel protagónico junto a DiCaprio en The Beach, cerrará a los turistas cuatro meses cada año.

Videos by VICE

Según Associated Press, la presión de tantos viajeros que buscan el paraíso inmaculado de la película dirigida por Danny Boyle ha puesto en grave peligro el arrecife de coral y la vida marina del área. La isla que alguna vez fue idílica ha estado abierta todo el año desde que salió la adaptación para la gran pantalla de la novela de Alex Garland en el año 2000. Ahora, en promedio, 4.000 turistas y 200 embarcaciones por día visitan el lugar.



«Con exceso de trabajo y cansancio, toda la belleza de la playa se ha ido», dijo el científico marino Thon Thamrongnawasawat a AP. «Necesitamos un tiempo de espera para la playa».

El cierre anual de verano de la Bahía Maya comienza este junio. Cuando vuelva a abrir, solo se permitirá el acceso a 2.000 personas cada día y los barcos deberán entrar por el otro lado de la isla. Además de ayudar al ecosistema local a recuperarse, la restricción de los números podría ayudar a que el lugar recupere parte de su atractivo nuevamente. Algunos jóvenes mochileros se han sentido tristemente decepcionados al ver que está repleta de otros seres humanos.

En cuanto a DiCaprio, él no se ha dado por vencido en perseguir utopías. Hablando con el presidente Obama en un evento South by South Lawn en 2016, el actor se mostró entusiasmado con la idea de Elon Musk de colonizar Marte. Esperemos que no terminemos dañando nuestro planeta vecino de la manera como lo hemos hecho con este.

Sigue a Adam Forrest en Twitter.

Este artículo fue publicado originalmente en VICE US