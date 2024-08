Oficialmente, ahora hay un matiz del color morado en honor a Prince

Prince fue el hombre de morado toda su vida, y lo seguirá siendo en la eternidad. A pesar de esta legendaria asociación, parece que nadie había descubierto qué matiz específico de morado era el más Prince hasta ahora. Como reporta Refinery29, el Instituto Pantone para el Color (en colaboración con los herederos de Prince) ha presentado un matiz de color morado para conmemorar las contribuciones de Prince a la moda y la cultura. Se llama así por el impronunciable «Love Symbol» del músico y se ve así:

Aparentemente, esta matiz de púrpura está inspirado en el piano Yamaha de Prince. Está muy loco que Pantone pueda reclamar un color que probablemente ya existiera como propio y simplemente decir que es de Prince, pero ¿quiénes somos nosotros para quejarnos? Aunque no sabemos lo que Prince hubiera querido, podemos asumir que habría encontrado todo esto muy estúpido, y aunque es una movida bien intencionada, es otro ejemplo más de cómo su imagen y identidad de marca, que eran salvaguardadas en vida con toda seriedad, ahora se esparcen por todas partes según los deseos de otras personas. Este tipo de cosas no las hizo mucho en vida, excepto cuando se asoció con Verizon en 2007. En fin, puedes encontrar más información sobre el color nuevo en honor a Prince en el sitio de Pantone (por desgracia, todavía no hay código hexadecimal).

