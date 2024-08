Ojo, mucho ojo: Angela Boatwright y LOS PUNKS latinos en Los Ángeles

Artículo publicado por VICE México.

Pocas cosas son tan fascinantes como adentrarse al corazón de una escena. A través de la serie fotográfica y documental LOS PUNKS, Angela Boatwright (Colombus, Ohio) nos lleva al centro del mosh pit en el este de los Ángeles, donde se comenzó a gestar la historia del punk angelino y donde hoy nuevas generaciones de Latinos continúan el legado de una cultura hecha por ellos, para ellos.

Gracias a un amigo en común, el también fotógrafo Drew Carolan, platiqué con ella y esta es una parte de nuestra conversación.

Crusty Drunks tocando en una calle de South Central, L.A. 1 de agosto de 2014.

VICE: Tu trabajo gira alrededor de la cultura de los jóvenes, ¿como te interesaste en ella?

Angela Boatwright: Comencé a tomar fotos de mis amigos a finales de los 80 y principios de los 90. Vivía en un pequeño pueblo donde había todo tipo de chicos y todos andábamos juntos: ravers, hardcore, straight edge, punks y wannabe gangsters. Éramos chicos tratando de crear una vida fuera de nuestras familias, buscando apoyo, así que escuchábamos heavy metal e íbamos a raves. Yo sólo era una más y fotografiaba a mis amigos.

Evolucioné y continué fotografiando las subculturas con las que me familiaricé cuando era una adolescente, así que cuando me cambié a Nueva York fotografiaba skaters, pero también iba al CBGB y fotografiaba shows de hardcore porque eran el tipo de gente con la que crecí, me eran familiares y nunca deje de hacerlo. Tengo 43 años y sigo fotografiando punks, chicos del hardcore, del metal, grafiteros, el tipo de chicos con los que crecí, sólo que nunca me cansé de hacerlo.

Creo que la adolescencia es un momento muy importante y que los adolescentes no obtienen el crédito necesario, es un tiempo donde estás desesperado por descubrir quién eres y muchos chicos no cuentan con el apoyo de sus familias o de la sociedad. Cuando eres un adolescente estás desesperado por conectar con gente y muchas veces no tienes esas conexiones en casa, y no es por decir que todos lo grafiteros, patinetos o punketos vienen de una mala familia, porque no es cierto, pero muchas veces estas escenas son lugares en donde pueden encontrar la conexión, el confort y gente que los entiende. Pude fotografiar porristas pero creo que la sociología es muy diferente, así que suelo fotografiar escenas que son creadas por los jóvenes mismos y no por una institución, la escuela o el gobierno. De hecho la mayoría de las veces van en contra de estos.

Chicas en Boyle Heights, L.A. 17 de agosto de 2013.

¿Hay algo que puedes ver/entender ahora a diferencia de cuando eras adolescente?

Crecí en una casa muy disfuncional, mi relación con uno de mis padres se ha vuelto peor con los años debido a esta disfunción, todavía estoy tratando de entenderla y no la he podido sobrepasar. Este tipo de experiencias realmente te marcan y te dejan cicatrices profundas.

Para mí, la fotografía era una manera de poder entender, era una excusa para pertenecer, porque cuando era una adolescente muy insegura y tener una cámara cuando iba a ver a alguna banda me daba una excusa para estar ahí, porque sentía que no lo merecía. Es difícil ser una adolescente y más si tienes un padre que te descuida y te dice que no eres suficientemente buena, que no puedes hacer nada bien, así que sentía que no pertenecía a ningún lado. Pero tenía mi cámara, que en mi mente me daba una razón para ir a un show o para estar con los patinetos y honestamente una razón para estar viva, y eso nunca me dejó.

Te vuelves más viejo pero aún tienes que lidiar con las cicatrices de tu infancia, así que tengo un entendimiento profundo de los jóvenes en situaciones similares y creo que el seguir fotografiando jóvenes en la misma situación en la que yo estaba, me ha ayudado a recuperarme, me ha hecho sentir que estoy haciendo algo. Es una manera de decirles que me importa lo que hacen, que veo todo el esfuerzo que ponen para hacer un concierto de punk, lo veo, porque cuando yo era joven nadie me veía, ni siquiera mi familia. Si yo puedo ser la persona que los ve, que reconoce lo duro que trabajan sin remuneración para hacer un show en el patio trasero de una casa y decirles “Te veo, me gusta lo que haces y quiero animarte a hacer más”, creo que es energía positiva que ponen en el mundo y eso tiene mucho valor para mi.

Scum City Bastards tocando el show a beneficio de las tropas en Wesley’s, South Central, L.A. 4 de septiembre de 2015.

Tus series recientes giran alrededor del metal y el punk, escenas donde hay mucha energía y agresión.

Crecí con el heavy metal, es lo mío, y sé mucho sobre la escena, probablemente demasiado [risas]. También amo todo tipo de música agresiva: el hardcore, el punk, realmente amo cualquier tipo de música furiosa. Cuando me mudé a Los Ángeles me di cuenta que las escenas del metal y el punk son enormes. Poder ver tanta gente en un mosh pit es bastante abrumador y emocionante.

Los Ángeles es una ciudad que tiene una gran población latina, así que hay una gran cantidad de latinos en estas escenas, eso es parte de lo que me atrae, pero creo que hay más razones: la relación más larga que he tenido fue con un joven mexicano en Nueva York, salimos durante seis años y pasé mucho tiempo en México con él y su familia, por lo que siento una agradable familiaridad con la cultura mexicana. Cuando me mudé a Los Ángeles y comencé a ir a estos shows en los patios traseros de las casas, me tomó como tres meses darme cuenta de que todos los chicos eran latinos; estaba tan emocionada con los shows, vendían parches y playeras y todas las bandas sonaban muy diferentes. Todo esto me pareció muy emocionante y poco a poco me fui dando cuenta de que algo estaba sucediendo ahí, algo diferente, algo muy importante.

South Central, L.A. 15 de agosto de 2014.

¿Qué es lo que te gusta de la música agresiva?

Creo que es porque no tuve una conexión con mi familia. No tengo hermanos y me sentía realmente sola mientras crecía. Cuando eres joven no entiendes por qué y muchas veces piensas que es tu culpa. Así crecí, mi familia fue de esa manera toda la vida y mi padre lo sigue siendo, así que nací en ese ambiente negativo y estaba sola y enojada… me sentía impotente y el heavy metal esta lleno de poder, el metal es sobre dioses, sobre la gloria, sobre ser la persona más grande, más fuerte, estar en la colina más alta, puedes controlar los truenos, sólo escucha cualquier canción de Iron Maiden o “I Rule the Ruins” de Warlock.

El heavy metal es sobre poder y fuerza y yo estaba totalmente impotente, no tenía nada, ningún poder. Y aunque es una escena dominada por hombres, quería ese poder para mí, ese poder masculino. Estaba tan enojada pero no sabía cómo comunicarlo, sólo se queda dentro de uno como una enfermedad y la música te ayuda a expresar esos sentimientos.

Iba a conciertos, por ejemplo, vi a Slayer en el tour de South of Heaven, era en esos tiempos donde podías ser apuñalado en un concierto de heavy metal o de menos así me sentía cuando tenía 14 años, como: “tal vez no sobreviva”, pero esa furia en la música era tan catártica que me calmaba, de hecho podría poner a Slayer en este momento y dormirme, me calma… Todavía me encanta y ahora que estoy en mis cuarentas sigo enojada, eso no se ha ido, pero entiendo el mundo de otra manera y lo puedo intelectualizar más, pero sigo enojada y sigo amando la música agresiva a todo volumen. En la escena punk de los patios traseros hay mucha gente enojada, así que me siento en casa. Pueden estar enojados por razones diferentes, puede ser que crezcas con una buena familia pero tal vez la sociedad no te permite obtener lo que quieres, pero esa furia la entiendo, entiendo el enojo, sobretodo cuando eres joven, eso es lo que me atrajo a la escena casera del punk, fue algo muy familiar para mi.

https://vimeo.com/86000689

¿Cómo comenzaste el proyecto LOS PUNKS?

Me cambié de Nueva York a Los Ángeles en 2012. Había pasado cuatro años haciendo un documental sobre bandas de heavy metal como Toxic Holocaust, Municipal Waste y Skeletonwitch, eran mis amigos, así que me fui de gira con ellos. Tengo como 11 discos duros con material, había hecho mucho dinero haciendo fotos de publicidad y me lo gasté todo haciendo ese documental, el cual no ha salido todavía.

Cuando me mudé a Los Ángeles estaba haciendo fotos para Vans. Es una larga historia, pero conocí al vicepresidente de la marca y le gustó mucho el documental del heavy metal, así que me pidió que hiciera algo para ellos. Le conté de la escena punk en los patios traseros en el este de Los Ángeles y comencé a fotografiar y a documentar. Tengo como 15 mil fotos, hicimos cuatro cortos documentales que salieron en 2014 y les fue tan bien, que Vans dijo: ”Queremos una película completa”.

Expulsado, South Central, L.A. 24 de octubre de 2014.

¿Qué es lo que te llamó la atención de esta escena?

Era la culminación de muchas cosas en mi vida. Pensé que era muy especial, sé mucho sobre la música y entendí lo que es ser joven y lo chingón que es decirle a tus padres que vas a pasar la noche en casa de un amigo e ir a un show en un patio trasero, beber, coquetear y escuchar a tu banda favorita. Es algo increíble porque cada fin de semana hay un show y van cientos de jóvenes, cientos, conozco a muchas bandas famosas que matarían por tener a tantos fans yendo a sus shows. La escena ha existido por 40 años en el este de Los Angeles, ¡40 años! No siempre ha sido así, comenzó siendo pequeña, como todo, pero tiene una historia intensa y profunda, creo que lo que me atrajo fue algo natural y la música fue la conexión, pero la historia es importante.

He visto artículos sobre la escena e ignoran completamente la historia, como si la escena hubiera nacido el día de ayer, pero la gente ha estado haciendo shows en los patios traseros del este de Los Ángeles desde finales de los 70, así que hay una historia muy interesante. Se cree que el punk comenzó en Nueva York a mediados de los 70, entre el 74 y 75. En ese momento las bandas en Los Ángeles comenzaron a escuchar a grupos como los Ramones, después de eso la escena creció muy rápido, por ahí del 76, 77, la escena de los patios traseros inició al mismo tiempo que el punk en LA y comenzó con latinos, sólo que no se escucha de esas bandas porque no tuvieron la misma fama.

Jennie y Angie preparándose para el espectáculo, Hollywood, L.A. 18 de octubre de 2014.

Es la historia de la que nunca se habla.

Absolutamente, porque cuando hablas sobre escenas del punk, ni siquiera los punks realmente quieren que la gente sepa sobre su escena, no es como que un punk me dice: “Angela, por favor, documéntanos, cuéntale a todos sobre nuestra escena”. Ellos realmente no quieren que la gente sepa, les gusta que sea un secreto y a lo que voy es que no es fácil acumular este conocimiento, son horas y horas de trabajo. Yo voy y me reúno con la gente que estuvo ahí cuando comenzó todo, he hablado directamente con algunos de los miembros originales de las bandas que comenzaron en los shows de los patios traseros en los 70, cara a cara para que me cuenten su historia, conocer la información de primera mano es lo más importante, no consigues esa información en la computadora, especialmente sobre las escenas subterráneas y otra vez, es lo que encuentro ofensivo.

El New York Times hizo un articulo sobre la escena de los patios traseros y no se sentía como que hubieran hecho investigación alguna, sólo hablaban del documental de The Decline of Western Civilization y llamaron al articulo Los Nuevos Punks de Los Ángeles y de un golpe borraron 40 años de historia, no podía creerlo, ¡es el New York Times! Así que le escribí una carta al editor, porque hay mucha historia, no sólo del punk, sino de los Ángeles, historia de los Latinos, tantas generaciones de latinos que llegaron primero y crearon el camino.

Prueba de sonido, South Central, L.A. 29 de mayo de 2015.

Tal vez es porque estoy fascinada por la historia, pero es importante hacer el trabajo para tratar de entender estas conexiones. Acabo de terminar por segunda vez el libro de Alice Bag, Violence Girl, te lo recomiendo porque es una fuente fenomenal para entender la historia del punk en Los Ángeles. Habla desde su perspectiva como mujer latina del este de LA, es muy honesta y abierta, y da una muy buena visión de cómo comenzó el punk. Ella supo sobre el punk porque en su último año de la preparatoria salió a la hora del almuerzo y como no le daba tiempo de pedir comida en un restaurante, fue a una licorería por un snack y una soda y vio una revista que se llamaba PUNK. A ella le gustaba Elton John y David Bowie, pero vio esta revista y le pareció cool, ahí fue donde conoció el punk en 1976. Rápidamente formó una banda y se convirtió en una de las cuatro madres del punk en la ciudad de Los Ángeles. Me parece que todo esto es muy fascinante, ella es latina y tuvo una gran influencia en la escena punk de LA.

Hay una banda que se llama The Plugz, una de las primeras bandas punks en Los Angeles, ellos eran latinos y eran de Hollywood, hay otra banda que se llama The Zeros, de Chula Vista, en la frontera con México, ellos tocaban en Los Ángeles todo el tiempo y casi todos eran latinos, puedo hablar de esto por horas. Algunas de las bandas originales del este de los Ángeles son The Stains, Thee Undertakers, The Brat, Circle One de Pico Rivera, ahí estaban todos a finales de los 70 principios de los 80. El hecho de que el New York Times no supiera de estas bandas no quiere decir que no existieron. Si vas a tener respeto por algo tienes que investigar, la historia es muy importante y es muy interesante como las cosas evolucionan, el punk está creciendo, en mi opinión el rock está muerto, pero el punk está creciendo, el hip hop está creciendo, estas son formas de música que se están volviendo más importantes hoy en día cuando el fascismo está regresando en todo el mundo. El punk y el hip hop serán voces importantes para los jóvenes.

Sabrina y amiga, Huntington Park, L.A. 31 de octubre de 2015.



Siendo que la historia es tan importante en tu trabajo, ¿qué es lo que dirías que buscas lograr como artista?

No lo se [risas], porque he cambiado tanto desde que comencé a tomar fotos. Estoy yendo a la escuela a estudiar psicología y sociología, y me gustaría trabajar con niños adoptivos, me gustaría tratar de ayudar a los jóvenes a navegar el mundo, creo que tengo mucho que ofrecer a niños y adolescentes. Sigo haciendo documentales, la mayoría son sobre jóvenes, no lo sé, estoy en un momento raro, pero estoy trabajando en un libro de Los Punks que saldrá como en un año y habrá varios ensayos escritos por los propios punks, será un buen documento para aprender sobre la historia. Estoy trabajando en otro documental y espero que una serie con una marca, todo es con jóvenes y música. Pero por lo pronto me tomo un día a la vez, me gusta aprender, investigar, me gusta encontrar la verdad, esta lo que piensas que pasó y lo que realmente pasó, me gusta conocer gente y aprender de sus experiencias de primera mano, conectar los puntos, investigar y amo la historia, así que espero que pueda continuar mi investigación de la escena del punk y aprender mas.

Pareja en un show en Boyle Heights, L.A. 17 de agosto de 2013.

L.A.P.D. South Central, L.A. 1 de agosto de 2014.

Después del concierto, South Central, L.A. 28 de noviembre de 2014.

The Casualties tocando en un patio trasero en South Central, L.A. 20 de julio de 2015.

Reunión de The Retaliates para dar un concierto en un lote de camiones de remolque en Watts, L.A. 18 de septiembre de 2016.

Después del concierto en South Central, L.A. 24 de octubre de 2014.