Ahógate en un mar de nostalgia con lo nuevo de Elsa y Elmar

Enamorarse es sentir que aunque el universo se esté cayendo a pedazos a tu alrededor, nada importa si estás con esa persona. Es levantarse pensando en esa persona y acostarse también pensando en él/ella. Es hacer esos planes cursis que nunca harías con nadie más.



Es tantas cosas…

Pero cuando estás enamorado nunca se te pasa por la cabeza que eso va a terminar en algún momento. Que un día por un millón de razones distintas vas a dejar de sentir lo que sentías. Y luego, sus caminos se van a separar y van a seguir hasta volver a ser los desconocidos de antes.

Si hay alguien que sepa condensar ese tipo de sensaciones en canciones es Elsa y Elmar, la dueña de una nostalgia infinita, la comandante de tus desamores, la compositora de tus llantos. “Ojos noche”, canción que se desprende se su próximo disco, es justamente una narración cronológica de el maravilloso inicio de la relación con frases como “ Él siempre me recogía/En su carroza flotante/Y me mostraba la luna, me leía mi fortuna,/Me sentía importante”, al inminente final cuando dice “Ven y me muestras todo lo que escondes/Para curarnos todas las heridas”, como quien en medio del dolor intenta solucionarlo todo.

Según Elsa “Ojos Noche”, “es mi primer recuerdo de cuando me rompieron el corazón. A veces uno no recibe lo que da, pero en lugar de hundirme, intenté asimilar lo feo que se siente. No hay otra forma de superarlo más que aceptando el dolor”. Y de esto va a estar empapado su segundo disco que espera ver la luz en el primer semestre de este año.

Escucha la canción aquí abajo.