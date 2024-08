“Old Town Road” de Lil Nas X llegó al número 1 (a pesar de Billboard)

A fines del mes pasado, Billboard quitó la sensación viral de Lil Nas X “Old Town Road” de su lista semanal de Hot Country. Un representante le dijo a Rolling Stone que, “si bien ‘Old Town Road’ incorpora referencias a la imaginería de los vaqueros y el country, el tema no abarca suficientes elementos del género en su versión actual como para formar parte de la lista”. Y aunque el gesto fue polémico e imprudente, resultó benéfico para el hit de “country rap”: Hace un par de días, a pesar de que la semana pasada seguía en el número 15, destronó a “7 Rings” de Ariana Grande para coronarse en el Hot 100 de Billboard y convertirse en la canción número 1 de Estados Unidos.

Para Lil Nas X, nacido Montero Lamar Hill y con 20 años cumplidos ayer, esta victoria en las listas de popularidad es notable por muchas razones. Debido a que Billboard rastrea las ventas y los números en plataformas de streaming de viernes a jueves, “Old Town Road” llegó al número uno sin la ayuda del remix de Billy Ray Cyrus, ya de por sí increíblemente ubicuo, y lanzado el viernes 5 de abril. Sin embargo, si (o mejor dicho, cuando) la canción llegue de nuevo la próxima semana al primer casillero, será el primer número 1 de Cyrus en el Hot 100 de Billboard, ––su sencillo “Achy Breaky Heart” de 1992 solo llegó al número 4. Y como “Old Town Road” samplea el banjo de la canción de Nine Inch Nails del 2008 “34 Ghost IV”, el tema también marca la primera vez que Trent Reznor y Atticus Ross aparecen en el número 1 como compositores y productores. La canción también encabeza las listas de Billboard de R&B/hip-hop y de rap. Y si Billboard no hubiera eliminado “Old Town Road” de su lista de country, sin duda también hubiera conquistado esa lista.

Videos by VICE

https://www.youtube.com/watch?v=5ho88VXJTBg

El éxito innegable de “Old Town Road” ha coincidido con críticas hacia Billboard por haberla quitado de su lista de country. Lil Nas X defendió su sencillo ante TIME diciendo: “La canción es country trap. No es una cosa, ni es la otra. Es ambas. Debería estar en las dos [listas]”. Varios artistas han apoyado a Lil Nas X y han alzado la voz en contra de Billboard, como Moses Sumney, quien escribió en su Twitter: “La eliminación de Lil Nas X de la lista de country es discriminatoria, teniendo en cuenta cómo la producción de hip hop ha sido apropiada por el pop-country de hoy; artistas blancos como Sam Hunt encabezan las listas con ella. Una vez más, el mensaje a los artistas negros es claro: podemos tener su mierda, pero ustedes no pueden tener la nuestra”. Y la cantante de country, Meghan Linsey, agregó: “Son mamadas. Tiene un montón de “elementos de country” y [es] tan “country” como cualquier cosa en la radio country, honestamente”.



Como señaló Ann Powers, editora musical de NPR, en un hilo en Twitter, esto no es solo un tema de música country: “Aprecio el trabajo realizado para que las personas conozcan las raíces negras y las conexiones con el country. PERO etiquetar a cada artista negro del sur como “country” corre el riesgo de deslegitimar géneros cruciales que también representan. Sam Sanders, presentador de It’s Been A Minute en NPR, también intervino diciendo: “Quién decide qué es o no música country es algo muy subjetivo. Mucha gente está diciendo ‘Oye Billboard, oye country, permites que artistas blancos se coloquen en estas listas con canciones que no son country todo el tiempo’”. Teniendo en cuenta que temas como “Meant to Be” de Bebe Rexha y Florida Georgia han encabezado la lista de country con elementos sonoros similares a “Old Town Road”, Sanders tiene un punto.

Cyrus dijo en un comunicado: “Los fans del country son los que deciden qué les gusta. No los críticos ni nadie más. Siempre he dicho, ‘no pienses adentro de la caja, no pienses afuera de la caja. Piensa que no hay caja”. Dada su aparición en el remix, parece que Billboard pronto revertirá el rumbo. En una declaración durante el fin de semana, Billboard abrió la posibilidad de revertir su decisión: “Nuestra decisión inicial de eliminar ‘Old Town Road’ de la lista de country podría ser revisada a medida que estos factores evolucionen”. Aunque el remix de Cyrus es una adición que ayuda bastante, la idea es que los artistas negros no tienen por qué necesitar reclutar pilares del country pop para probar que tienen todo para romperla también en esta arena. Escucha las dos versiones de “Old Town Road”, la original arriba y e remix abajo.

Conéctate con Noisey en Instagram.