Oliver Sykes de Bring Me The Horizon cree que “el rock ya aburrió”

Justo ahora, tal vez como en ningún otro momento de la historia, la música vive regida bajo un imperante debate sobre el presente del rock, género que se cansó de coleccionar adeptos y encabezar listas en últimas décadas. La música evolucionó, y nosotros como mercado también. Y hay tantas conclusiones por sacar que es natural pensar que aquella entidad sumamente bien definida y estandarizada que alguna vez llamamos “rock” termine por mutar a otra cosa, o por desaparecer de los terruños comerciales.

Por todo ello, se ha hecho común estar bajo una lluvia de opiniones respecto al tema llegando en todas formas y de todos lados. Desde músicos que se tuitean entre sí para discutir, hasta artistas ajenos al biz explayándose en entrevistas.

Y bueno, ahora llega el turno de una de esas personas que hace una década no hubiéramos imaginado que dijera esto, pero lo hizo, y lo hizo porque ha cambiado y ya no es tan cerrado y es chido. Como ustedes bb’s, los tkm.

En entrevista para Music Week, Oliver Sykes, frontman de Bring Me The Horizon, declaró que “el rock se ha vuelto blando, miserable y aburrido, no hay muchas cosas emocionantes”. La frase vino después de ser cuestionado por el sonido de su nuevo disco Amo, el cual explorará horizontes “más comerciales”, pues según el cantante “es importante evolucionar, porque sentimos pertenecer más a un lugar donde la gente simplemente disfruta la música por lo que es y no por lo pesada que es”.

En ese sentido, Sykes cree también que por esa versatilidad y poco compromiso a un único sonido, es que “el rap se ha convertido en el nuevo rap o rock n’ roll o lo que sea”. Y bueno, no podemos contradecirlo mucho, lo único que podemos hacer es seguir sometidos a este régimen alimenticio de opiniones, disfrutar, y esperar el futuro.

