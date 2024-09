Olivier Weiter – el ascenso de los after-parties en sótanos hasta los escenarios principales

Este verano, Olivier Weiter será el artista abridor en el escenario principal de Mysteryland en EEUU este año. No sólo eso: será uno de los artistas principales en la primera edición de Tomorrowland Brasil, tal y como sus héroes Gui Boratto y Sasha. También, la tercera edición de su fiesta Weiter ocurrirá el 18 de abril. Recientemente, Armada Deep le pidió producir un remix para su famoso track Greece 2000, y está planeando comenzar su propio sello discográfico: Weiterlabel. Eso es todo un logro, si imaginas que este chico comenzó a comprar discos en un pequeño sótano de Amsterdam hace apenas unos siete años, porque pensó que alguien debería de hacerse cargo de la música en la casa donde vivía con sus amigos. Lo visité en su agradable departamento en la parte oeste de Amsterdam, nos tomamos una Weißbier y hablamos acerca de los sótanos donde vivió muchos after-hours, los escenarios principales y cómo conectarse con la audiencia.

Su nombre real es Roel Varkevisser, pero desde que era un niño, quería que su nombre fuera Olivier. «Todo comenzó cuando conocí las historietas de Olivier B. Bommel. Ese hombre era un aventurero, y me fascinaba su nombre». El apellido Weiter es un tributo a la escena after-hours (la palabra en alemán para seguir adelante es ‘weiter machen’). «Cuando tenía diecisiete años, llegué a estudiar a Amsterdam. Fui al Club 11 un par de veces y descubrí la música electrónica. Desde ese momento, me volví un completo adicto. Un par de amigos y yo vivíamos juntos en una casa y organizábamos after-parties en el sótano casi cada fin de semana. Llegaban muchos artistas locales e internacionales. Sven Väth nos visitó un par de veces, pero también gente como Ricardo Villalobos o Nathan Fake venían a nuestros after-parties. Una noche pensé: uno de nosotros debería tocar aquí. Ahí fue cuando comencé a comprar viniles. Decidí que Olivier Weiter debería ser mi nombre artístico como DJ».



El sótano fue nombrado Bar 27, en honor al infame club de Berlín, Bar 25. «Ya había visitado Berlín un par de veces y en ese club conocí a Red Robin, el DJ residente. Estaba tocando vinil en tres tornamesas, fue una locura. Luego, a las 10 PM, el club estaba ya estaba cerrando. Aún me sentía con energía, así que dije: ‘Sigamos adelante. Pasé el sombrero y junté un poco de dinero’. Le di a Red Robin veinte euros y le dije: «Por favor toma esto y toca tres tracks más para nosotros», lo cual hizo. Después, me buscó en MySpace y escribió: ‘Me siento muy mal por aceptar su dinero, me gustaría devolvérselos. ¿Vives en Berlín?’ Respondí: ‘No, vivo en Amsterdam, pero me gustaría contratarte para tocar’. Claro, todos en Berlín le aconsejaron no viajar a Amsterdam para encontrarse con un niño irreverente de 17 años que no conocía, pero él fue de cualquier forma. Renté un bote y esa fiesta fue algo bastante épico. Se quedó en mi casa durante dos semanas enteras después de eso».

Otro encuentro importante ocurrió un par de años después, en una mañana de domingo en Amsterdam. «Una amiga me llamó cuando aún seguía en la cama: ‘Oye Roel, necesitamos un DJ para un after-party, ven». Dije: ‘No hay manera, apenas me metí a la cama’. Respondió: ‘El taxi ya te está esperando. Toma tus discos, y ven, te voy a dar la dirección’. Pensé que estaba bien, me levanté, me cepillé los dientes, me subí al taxi y me fui. El after-party resultó estar muy bien. Vi muchos posters de Thunderdome, y un chico se me acerca y me dice: ‘Hola, soy Duncan’ «. Parece que Roel había terminado en la casa de los fundadores de ID&R, Duncan y Lisca Stutterheim, donde tocó durante toda la tarde. «Luego de terminar mi set, Duncan se me acercó y me dijo: ‘Vamos a reunirnos para comer. Me gusta lo que haces, quiero contratarte para algunos de nuestros próximos eventos’. En ese punto ya había tocado un par de veces en Sensation y Mysteryland, pero desde ese momento en adelante, supe que ya era parte de la familia».



También fue el comienzo de ascenso hacia los escenarios principales. Durante los primeros años, Roel seguía considerando mantener las cosas underground, pero no le tomó mucho tiempo alejarse de esa idea. «Siempre creí que permanecería en el underground, porque la música es underground. Tocar en los escenarios principales de los festivales no es cool, pensé que perdería credibilidad si lo hacía. Pero me di cuenta de que el DJing es algo que quiero hacer toda mi vida, y si sólo sigo tocando en sótanos, probablemente nunca conseguiré un lugar mejor para vivir. Es un mundo enorme, hay mucho por descubrir además de los sótanos y los after-hours. Me di cuenta de que no quería quedarme por siempre en el underground. Sin embargo, aún quiero transmitir ese sentimiento a la audiencia, ese que tenía cuando tenía diecisiete años en el dancefloor. Esa vibra rebelde: mis padres no tienen idea de lo que hago en las fiestas, y ahora estoy aquí, y puedo hacer lo que quiera. Y es ese hedonismo: estar ahí con todos tus amigos, divirtiéndote como nunca. No sólo una simple noche de fiesta, sino la experiencia en conjunto».

En sus fiestas tituladas Weiter, presta mucha atención a crear una experiencia en su totalidad. «Como DJ tocamos principalmente en festivales, pero esas presentaciones consisten en sets cortos que no duran más de una hora y media. Se siente sofocante; luego de tocar dos o tres tracks tienes que elegir un rumbo distinto. No tienes esa conexión con la audiencia. Decidí hacer las cosas a mi manera y atrevidamente puse mi nombre en el volante y tocar en Paradiso, la famosa iglesia convertida en club en Amsterdam. Pensé en tocar ahí toda la noche. Decidir qué tipo de música se iba a tocar, yo decido qué va a reflejar a mi vibra. Voy a supervisarlo yo mismo». La primera vez que lo hizo – hace dos años – fue algo muy emocionante. «Era todo o nada. En Paradiso, siempre encuentras promotores y otra gente que organiza fiestas, que se ríen en tu cara si sólo vendes unos cuatrocientos boletos. Pero se vendieron todas las entradas y el show estuvo increíble. Estaba muy contento cuando resultó ser todo un éxito. Pensé: esta es exactamente la dirección que quiero tomar como Weiter. Siempre estás al servicio de la audiencia, pero es agradable cuando puedes convertir un show en lo que tienes en mente. Funciona mejor cuando puedes tocar toda la noche.



Sin embargo, de acuerdo con Roel, una noche sold-out en Paradiso, no garantiza automáticamente tu éxito. Este verano, él tocará en Tomorrowland Brasil además del escenario principal de Mysterlyland en EUU. La tercera edición de Weiter ya se está preparando. Para él, se siente sólo como el comienzo. «Si comienzas a pensar, ya logré todo lo que se puede lograr, debería renunciar y comenzar a trabajar como recolector de basura. Para mantener las cosas interesantes, tienes que reinventarte una y otra vez. Hay mucho ocurriendo en este momento. EEUU acaba de explotar, Asia está por explotar, Sudamérica lo hará también. Toda esta gente comenzará a escuchar mi música». Esa es la razón por la cual, el año pasado, Roel pasó la mayor parte de tiempo en su estudio. «He invertido mucho tiempo en mis grabaciones. Quiero comenzar con mi propia plataforma musical, pero con el fin de hacerlo, necesitas tener mucha música. Cada que escucho mis primeras grabaciones, me doy cuenta de que no estaba listo en ese entonces. Sólo quería publicar algo. Ahora, cuando escucho mi remix para Greece 2000, me siento preparado».

