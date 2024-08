Olvida la michelada, mejor haz estos cocteles con cerveza

Un buen coctel es la bienvenida ideal para cualquier fiesta, el cierre de una buena comida o el pretexto para romper el hielo en esa primera cita de Tinder; pero también es la entrada para experimentar nuevos sabores y combinaciones de ingredientes que en principio podrían parecernos incombinables. Por ejemplo: cerveza con leche, canela, o mezcal con tocino.

No es muy común ver cocteles con cerveza en las cartas de los bares; aunque los mexicanos sí tenemos muy buena imaginación para inventarnos micheladas de todos los sabores (y no todas las creaciones son gratas, eh). Con la curiosidad sobre qué cocteles con cerveza puedo preparar, me acerqué a algunos de los mejores bartenders de la ciudad. El primero fue Axel Pimentel de Fifty Mils, en el Four Seasons Mexico. Platicamos sobre la cerveza y me enseñó a hacer unos tragos con chela que me dejaron más que contenta.

Axel Pimentel, de Fifty Mils

Soy chelero y me gustan las cervezas claras. Me gustan las cervezas más suaves: una lager, una pale ale o inclusive una de trigo, que dejan un sabor más fresco en la boca. Las cervezas pesadas me cansan un poquito.

Lo primero que aconsejo para quien quiere hacer cocteles con cerveza es que consideren el tipo de chela que quieren utilizar. Para mi la coctelería es como la cocina: hay que usar la lógica. No vas a mezclar atún con helado porque, aunque los dos saben bien, juntos hacen una mala combinación. Lograr un buen coctel es difícil. El éxito de una buena preparación radica en el equilibrio entre los ingredientes, el poder sentirlos sin que ninguno opaque al resto. Siempre hay que buscar complementar la gama de sabores de tu licor principal, así vas a tener buenos resultados. Por ejemplo: si usas una cerveza obscura, sería conveniente utilizar café o chocolate.

Tom Sour

Éste me gusta porque emula la forma y el color de una cerveza, tiene bourbon, limón, canela, bitter y una Tempus Doble Malta, es ligero, refrescante, fácil de beber.

Con qué: 50 ml de bourbon 30 ml de jugo de limón 25 ml de jarabe de canela 1 clara de huevo 1 chorro de bitter Top de cerveza Tempus Doble Malta

Cómo: Mezclar todos los ingredientes excepto la cerveza en un shaker. Agitar hasta que la clara de huevo haya hecho espuma. Agregar hielos y agitar 20 segundos más para enfriar la mezcla. Colar. Agregar la cerveza para finalizar el trago. Se puede presentar con canela tostada para aumentar la intensidad de los olores.

Bloody María

Éste es un tributo al Bloody Mary, pero con un toque que ningún Bloody tiene en el mundo: mezcal infusionado con tocino. Además lleva jugo de tomate tatemado y un bitter de apio que lo aromatiza mucho.

Con qué: 50 ml de mezcal infusionado con tocino 60 ml de jugo de jitomate tatemado 20 ml de jugo de limón Chorro de salsas Chorro de bitter de apio Top de cerveza lager

Cómo: Mezclar todos los ingredientes excepto la cerveza en un shaker y agitar. Servir en un vaso con hielos y agregar la cerveza. Se puede decorar con una rama de apio.

Todas las fotos son de la autora.

Este artículo fue originalmente publicado en octubre de 2016.