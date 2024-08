Olvídate de la fatiga superlativa con este mix de Errorsmith para MUTEK México

Luego de hablar hace un par de meses con Errorsmith sobre sus interminables exploraciones en sintetizadores, su relación con la escena berlinesa y el significado personal de Superlative Fatigue, su álbum debut en el sello PAN, el artista alemán nos vuelve a alegrar los días con un mix exclusivo para la edición 2018 de MUTEK México.

A lo largo de 65 minutos, el hombre de Smith N Hack y MMM nos lleva por toda una travesía multirítmica y diversamente rica, donde aparecen joyas ignoradas como “Vari 02”, del enigmático belga Alter Kranker Mann. Errorsmith se estará presentando el 23 de noviembre junto a nombres como Apparat, Lanark Artefax, Marcel Dettmann y Prurient en el Nocturne 1 del MUTEK.MX 2018.

Videos by VICE

Mientras tanto, disfruta del gran eclecticismo de Erik Wiegand a continuación:

Tracklist:

Toxe – Honey Island

Tomás Urquieta – Despues de Todo

Siete Catorce & Amazondotcom – A Party That Fits In Your Pocket

Tomás Urquieta – DueÑos de Nada

Ocen James & Rian Treanor – Rec-18.08.30-10h-33m (unreleased)

Siete Catorce – pausa (unreleased)

DJ Polo – Date Night at BK

ELLLL – PEPSI (upcoming Glacial Industries)

aLTERkRANKERmANN – vari 02

Nazar – Enclave

Lechuga Zafiro – Agua y Puerta

EVOL – Wabbit Trax 3

Superficie – Mundo Espiral (unreleased)

Alain Denon – Sous les cocotiers

Prettybwoy – Flutter

Emily Glass – Worker (upcoming Body Promise)

Hmurd – Impactx8 [clubmix] (unreleased)

Tuuun – Luv u bb (upcoming New York Haunted)

Aquarion Studios – Black Dutty Riddim

Debmaster – _1av2

Still – Shikorina (Slikback Rmx) (upcoming PAN)

Errorsmith feat Jay Mita – Jam for Sisso (unreleased)

Sisso feat Errorsmith – bit 1 (unreleased)

Bamba Pana – Jpiya

Objekt – Rest Yr Troubles Over Me (upcoming PAN)

Kindohm – 4-Panel Meme

EeOo – Ping

