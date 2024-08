Olvidó comprar condones y usó pegamento para ‘proteger’ su pene

En un extraño caso que destaca la falta de educación sexual en India, un hombre murió después de usar un adhesivo industrial como protección en lugar de un condón.

Según la policía, Salman Mirza, un joven de 25 años del estado de Gujarat, usó adhesivo epoxi, un pegamento resistente al agua que generalmente se usa para pegar metales, vidrio, hormigón, cerámica, madera y plásticos, para “proteger” su pene mientras tenía sexo porque se le olvidó comprar condones.

Videos by VICE

La policía encontró imágenes de Mirza y ​​su prometida en las cámaras de seguridad de un hotel en la ciudad de Ahmedabad el 22 de junio. Al día siguiente, un amigo lo encontró inconsciente en un arbusto cerca del hotel y luego lo llevó de urgencia a un hospital, donde murió de un fallo multiorgánico.

“Abusaron de una droga que contenía lejía, así como el adhesivo, que normalmente se inhala”, le dijo a News18 un policía que investiga el caso. “Usaron el pegamento para evitar quedar embarazados. Desafortunadamente, el adhesivo dañó los órganos de Salman y murió debido a una falla en varios órganos”.

Sus amigos también le dijeron a la policía que creían que había perdido el conocimiento después de inhalar una mezcla de sustancias químicas, y que el reemplazo del condón solo aceleró su deterioro.

La policía enfatizó que el uso de tal pegamento en el cuerpo podría haber contribuido a su muerte.

“Ahora estamos esperando el informe de la autopsia”, le dijo Premsuk a Delo, comisionado de policía al The Times of India.

Los funcionarios de salud advirtieron que los artículos para el hogar, como bolsas para sándwiches, envoltorios de plástico, papel aluminio e incluso globos, nunca deben usarse como condones porque pueden causar infecciones y lesiones microscópicas en el cuerpo.

Ahora probablemente agregarán adhesivos industriales a esa lista.

Esta no es la primera vez que alguien usa pegamento en los genitales. En 2017, un quiropráctico llamado Dan Dops ideó un “lápiz labial adhesivo” para que las mujeres pudieran pegar sus vaginas durante la menstruación y prevenir el sangrado. Este producto causó indignación pública, no solo por la loca idea de “sellar” la vagina de una mujer, sino también por la dudosa afirmación de que el pegamento se podía ir con la orina, pero no con la sangre menstrual.

Sigue a Shamani en Instagram y Twitter.