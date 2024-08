One love, one world: el oro en el beat de J. Patron

El beat de J.Patron es el sincretismo musical del sonido latino fusionado con el ritmo occidental.

Sú música no sólo se toca en fiestas, sino en las experiencias de todos aquellos que han crecido con dos raíces, en su caso, Colombia y Estados Unidos.

Comenzó a incursionar en la música a temprana edad sin la certeza de que sería la música a quien dedicaría su vida. Su ritmo se resuelve en la mezcla de sonidos urbanos, cumbia y trap, influeciado por el hip-hop.

Platicamos con él antes de su presentación el próximo 10 de noviembre, dentro de una gira internacional que contempla también Estados Unidos y Colombia, para conocer que hay detrás de este ritmo que sacude simultáneamente cuerpo y mente.

Noisey en Español: ¿Cómo empezó tu trayectoria artística?

Empecé a los 16, siendo influenciado por la música de la calle, música urbana de mi ambiente, de lo que estaba rodeado, comencé haciendo free style, asistiendo a fiestas. Luego con el tiempo empecé a grabar canciones originales y me di cuenta que tenía que comprar beats y era muy caro, entonces compre una drum machine y comencé a hacer mis propios beats y a producir, para no tener que estar comprando y gastando. Monte mi propio estudio, grabé mi propia música, comencé poquito a poco. Después pensé en qué era lo siguiente que necesitaba, era diseñar carátulas de discos, hacer mi propio marketing, entonces fui a la universidad y agarré una carrera de Diseño gráfico y marketing y ahí desarrollé mi propio sello disquero.

¿De dónde salió la frase «Puro Oro»?

Surgió en una etapa de mi vida en la que estaba pasado por momentos difíciles y estaba bebiendo demasiado, entonces iba manejando y me estampé en la fachada de una iglesia, tuve un blackout. Mi espíritu fue más allá de este mundo y vi cosas en las que me di cuenta de que todos somos uno, que aunque todos somos diferentes cuerpos humanos, todos somos una sola luz que nos une con los demás, esa luz es color oro y de ahí viene la frase «puro oro» que es one love, one world. Cuando desperté estaba frente a la iglesia, fue una sacudida que me dio la vida en la que me dijo: despierta, cambia. Fue un renacer espiritual para mí. Y con toda la mierda que está pasando ahorita en el mundo, esta frase es en ánimo a la gente de movernos juntos.

¿Qué palabra te define?

Amor. Porque sin amor no hay nada.

¿De dónde surgió el nombre J.Patron?

Antes de hacer música yo hacía graffiti y esa era mi firma.



Artistas o canciones que han influenciado tu creación artística.

«Calle luna calle sol» de Héctor lavoe

«Break On Through» de The doors

«Touch me» de The doors

Enter The wu-tang (36 chambers)

¿Qué es lo que más te ha influenciado de la golden era del hip-hop?

Lo que más me ha influenciado es el sonido orgánico, ese sonido tibio, caliente, que tienen los beats, el sonido que tiene el vinilo, un sonido que casi no se escucha hoy en día. Cuando escucho una canción de ese tiempo, como por ejemplo “It wa written» de Nas, no sólo me trae memorias sino que me da esa sensación de la primera vez que lo escuche. Ese álbum me dio seguridad para dedicarme al cien a lo que quería hacer, porque pensaba en ser muchas otras cosas, como ser animador para dibujar cartoons, quería diseñar ropa, cosas artísticas, pero con este álbum me di cuenta que era música lo que quería hacer. Y terminé haciendo todo a la misma vez.

Tres canciones de rap y tres de cumbia.

Big Pun «You ain’t a Killer»

Wu-Tang «Triumph»

Nas «Affirmative Action«

El Dusty «Cumbia Anthem»

Gabriel Romero «La lavandera»

Andres Landero «Sabor a gaita»

¿Cómo nace la intención de entrelazar la cumbia y el rap en tu música?

De sentirme que estoy en casa, las memorias de estar ahí, eso se escuchaba por todos lados, cuando era niño. Me lleva a un sentimiento de cuando estaba peladito, por Bogota. Me da esa sensación de sentir que soy yo.

¿Qué proyectos están por venir en tu carrera?

«Ilegales en ferraris», sale el 1 de diciembre, tiene quince temas, producido por «El Dusty», «Príncipe Q» y yo. Tiene trap, reggaeton y screwmbia.

