Oneohtrix Point Never acaba de lanzar el video más minimalista de todos

Daniel Lopatin se ha demostrado a sí mismo, en los últimos años, en los últimos discos, en los últimos proyectos, el ser uno de los artistas más interesantes en la esfera nebulosa de la música electrónica. Con su nuevo Oneohtrix Point Never álbum, Garden of Delete, listo para ser lanzado en Warp el próximo mes, las ansias por escucharlo están llegando a su punto culminante. Ya hemos su video oscuro para «I Bite Through It», y ahora Lopatin nos regala una nueva visual caliente para «Mutant Standard».

El «video» es de 8 minutos de un lavado plano gris. El video de «I Bite Through It» eran cuatro minutos sobre un negro incesante. Estamos detectando un patrón aquí. ¿Es algún tipo de broma? ¿Un performance? ¿Una reacción inmediata a las miles de ideas que surgieron después de que Drake sacara el llamativo «Hotline Bling» esta semana? Quién sabe. Francamente, ya que la canción es absolutamente increíble, ¿a quién le importa?

Para más minimalismo de Oneohtrix Point Never, síganlo por acá.