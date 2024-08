‘El coronavirus me dejó sin trabajo pero ahora gano unos 1600 euros con mis nudes en OnlyFans’

Desde que el COVID-19 empezó a expandirse a lo largo y ancho del mundo, el consumo de entretenimiento para adultos ha aumentado considerablemente. Sobre todo en España, donde somos expertos en la materia y grandes consumidores de pornografía. Según un informe de PornHub, el 24 de marzo aumentaron las visitas a la página en un 61,3%, al anunciar que la oferta Premium era gratis con el fin de animar a los usuarios a quedarse en casa y evitar la expansión del virus.

Esta tendencia, es de la misma manera tangible en otras plataformas de contenido similar como OnlyFans. Javier des León de 28 años, ha sabido sacarle provecho a esta coyuntura para poder tener ingresos mientras su situación laboral se ha visto afectada por el estado de alarma. “Ha sido ahora con la cuarentena cuando he empezado a generar contenido. Como todos los trabajos que estaba haciendo como freelance se me han caído, tenía que buscar la manera de mantenerme como fuese”, me cuenta.

Lo increíble de todo esto, es que me dice que ahora mismo tiene “un sueldo mayor al que podría obtener con cualquier tipo de empleo de rango medio en España”. Desde el inicio de la crisis del coronavirus, digamos que hace un mes, Javier ha ganado unos 1600 euros con sus nudes en OnlyFans. No está mal, ¿no?

Javier

En boca de muchos estos días, la plataforma se ha convertido en una comunidad de creadores de contenido o artistas desesperados que han perdido su trabajo y necesitan dinero. Javier también lo usado como arma en contra de la censura que sufre en otras redes: “He estado poniendo todas las fotos que Instagram no me aceptaba o que me censuraba. Ya que no puedo mostrar ahí mi trabajo, me aprovecho de OnlyFans para, además de ganar dinero, evadir la censura”, concluye.

OnlyFans no deja de funcionar de forma parecida a Patreon. Pagas una suscripción de unos 5 euros para ser amigo de alguien y verlo practicar sexo con opción de canal directo de comunicación. La web se queda un 20% de las ganancias. No existe un buscador donde encuentres todo el contenido, en ese sentido la plataforma es bastante hermética, solo puedes acceder a aquellos contenidos de los que tengas el link, por lo que la única manera de llevar suscriptores al canal, es redireccionar tu canal de OnlyFans desde otras plataformas como Instagram o Twitter.

“Hay que estar 24h atenta, contestando a clientes, subiendo fotos y vídeos y recibiendo videollamadas por privado”

Podríamos pensar que basta con unos nudes reciclados y alguno nuevos más que te hagas con el móvil para poder arrancar tu perfil, pero la realidad es que no es fácil abrirse hueco en una plataforma con un millón de perfiles y en la que para poder ganar dinero tienes que tener a atender a los fans para que sigan pendientes de tu contenido.

Raquel tiene 24 años, es estilista y por lo tanto su fuente de ingresos ha desaparecido por completo. Por eso decidió hace tan solo una semana empezar en OnlyFans, pero lo está haciendo de una manera bastante dedicada. “Hay todo tipo de perfiles en OnlyFans pero yo he escogido hacerlo de una manera más elaborada porque me interesa mezclar la fotografía artística con el erotismo”, me explica. Un trabajo, que pasa por la conceptualización, producción, y la publicación, pero que no acaba ahí.

Raquel me sigue contando que “te quita bastante tiempo si quieres mantener a los suscriptores, conseguir más clientes, etc. Tienes que crear el contenido, subirlo y, además, atender a los mensajes de lo seguidores, que por eso es por lo que te están pagando también”. Eso sin nombrar la promoción en otras redes para captar nuevos clientes que comentaba antes, que es otro proceso paralelo y que requiere bastante dedicación.

Raquel

Joice, de 18 años, está de acuerdo con lo que me decía Raquel y señala que “no es un trabajo de los que terminas y te olvidas. Hay que estar 24h atenta, contestando a clientes, subiendo fotos y vídeos y [como es en su caso] recibiendo videollamadas por privado”.

Las mismas videollamadas que hace Maca, de 33 años, pero bajo pedido expreso del seguidor: “A diferencia de otros perfiles, yo tengo el contenido principal abierto con fotos un poco más contenidas que podrían estar perfectamente en Instagram. Como gano dinero es haciendo vídeos bajo pedido del suscriptor, que lo paga a parte. Le digo que me de ideas y le hago los vídeos según me pida”, me explica.

“La gente pasa más horas sin nada que hacer y encuentran así la manera de entretenerse”

Hace un par de semanas que tiene OnlyFans y no porque su trabajo se haya visto afectado durante la crisis del coronavirus, si no porque estaba desperdiciando ese contenido en otros sitios: “Hacía sexting en otras apps y dije, ‘todo el contenido este que estoy generando no lo estoy monetizando’. Decidí hacerme OnlyFans para subir todo ahí. Me da igual que se pajee un tio de mi esquina que uno de EEUU”, dice entre risas.

En las apenas dos semanas que lleva en la plataforma tiene un suscriptor con el que ha ganado 350 dólares haciendo vídeos, sin más. Ahora, me dice, busca la manera de redirigir más público a través de otros recursos, pues Twitter no termina de funcionarle del todo.

Andrea

Dejando las nuevas incorporaciones a un lado, están los que ya descubrieron el negocio hace tiempo, aunque evidentemente, también han notado el efecto cuarentena. Andrea tiene 34 años y es actor porno y youtuber, además de considerar su perfil de OnlyFans como “su propia empresa”. Lo abrió hace dos años y ahora gana entre 2000 y 3000 dólares al mes.

Lejos de desatarse una suerte de “juegos del hambre” en la plataforma por la competencia generada estos días, parece que la oferta se ha ajustado a la demanda y me dice que sus ganancias van subiendo. “Desde que empezó la cuarentena, hay más ingresos y sobre todo mucha más demanda de llamadas privadas, que es otro de los servicios que ofrezco. La gente pasa más horas sin nada que hacer y encuentran así la manera de entretenerse”.



