Dimarco Carrasco | Historiadorx, performer, activista | Chile

En octubre de 2019, después de que el gobierno chileno aumentara las tarifas del transporte público, cientos de estudiantes organizadxs empezaron a saltar los molinetes del Metro de Santiago. Lo que comenzó como una protesta ante una medida puntual, prendió una chispa que el pueblo de Chile se encargó de mantener encendida durante meses sin poder ser sometido por la represión policial y estatal que dejó decenas de muertxs y heridxs. Ante la pausa forzada a las manifestaciones que trajo la pandemia, Dimarco Carrasco, historiadorx, activista y perfomer, se pregunta: “¿Cómo volveremos a organizar el tejido social que, herido constantemente por años, había comenzado de una vez por todas a levantar la voz? La revuelta social que estamos viviendo en Chile y en muchas partes de Latinoamérica nos demostró que, unidas, todas las comunidades oprimidas pueden derribar este sistema opresivo que ensancha las desigualdades y la precarización”.

Dimarco Carrasco, nacidx en 1989 en Calama, cuidad al norte de Chile, dedicó parte de su trabajo como historiadorx a echar luz sobre el “lado B” de la historia del arte chileno: los traumas políticos, sociales y psicológicos que afectaron a lxs cuerpxs fuera de la estructura heteronormativa durante la última dictadura chilena y los posteriores gobiernos de transición democrática. Para esto, se sirve de un tamiz que no se centra, como tantos otros análisis y obras al respecto, en la práctica de la sexualidad de la comunidad LGBTIQ+, sino más bien en las consecuencias de la discriminación por parte del Estado y la sociedad.

Desde 2018 Carrasco, que se identifica como una persona no binaria, forma parte de Neutres, un grupo no separatista chileno en donde tanto identidades binarias como no binarias e inclasificables pueden compartir un espacio seguro libre de discriminación. Le preocupa la poca participación que hay hoy en día en los movimientos LGBTIQ+ por parte de lxs miembros de dicha comunidad, que atribuye a “falta de interés en conocer el patrimonio sexual y cultural que nos pertenece como disidencia” y a una carencia de representatividad real en la política. “Los movimientos socio-comunitarios LGTBIQ+ son la punta de lanza que hizo posible que hoy muchos de nosotrxs podamos trabajar, estudiar y tener salud digna. Sin su emergencia en el espacio público y político, hoy no tendríamos las leyes sobre el VIH/Sida, de identidad de género o unión civil. Estos derechos no han sido conquistados en todos los países de manera simultánea: aún falta. Pero debemos recordar que los avances han podido cristalizarse gracias al trabajo arduo de activistas y organizaciones que han fortalecido sus estrategias legislativas y organizativas a lo largo de toda Latinoamérica y el Caribe”.





Dimarco es unx de lxs cincuenta líderes en disidencia sexual y de género cuya vida celebramos en nuestra quinta edición, ORGULLO.

