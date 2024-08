Estefanía Vela | Investigadora y activista | México

Estefanía Vela trabaja contra los machismos del Estado, pero sobre todo a favor de un Estado que garantice los derechos para todas. Ella va por la erradicación de prácticas que generan desigualdad en México; sus cuestionamientos atraviesan realidades como los feminicidios y las dificultades estructurales que atraviesan las mujeres en la vida profesional. También dedica buena parte de su tiempo a reflexionar sobre las condiciones simbólicas que posibilitan esas opresiones, tanto en los productos culturales como en la interacción que tenemos con lxs otrxs.

Vela, con sus tatuajes increíbles y sus corbatas, escribe en diversos medios sobre el género y sus posibles lecturas. En VICE colaboró con una serie de documentales sobre familias diversas. Que hay muchos feminismos, que hay otras formas de hacer porno y que una clave en los procesos de construcción de una persona está en la educación son ideas que ha ido dejando claras en muchos de sus textos. Lo mismo aborda las temáticas de Orange is the new black que las de Rapunzel y la manera en que reproducen la violencia contra las mujeres.

Como abogada, su trabajo en la legislación para el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México le permitió borrar la distancia entre vida personal y política para mostrar que nuestros deseos están moldeados por las instituciones y, en sentido contrario, que los deseos disidentes pueden incidir en la esfera pública.

Actualmente es Directora Ejecutiva de Intersecta, una organización feminista que se dedica a la investigación y promoción de políticas públicas para la igualdad. Se centra en el género como eje de análisis, que la lleva a repensar todos los dispositivos de acomodo y estabilización de la sociedad. Contra los estereotipos, imaginación para el futuro. Contra la norma, el deseo y sus bifurcaciones. Maneras de ponernos a salvo a todas.





Estefanía es una de lxs cincuenta líderes en disidencia sexual y de género cuya vida celebramos en nuestra quinta edición, ORGULLO.

