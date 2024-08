Karla Avelar | Activista trans exiliada | El Salvador

En El Salvador te persiguen, te castigan y te eliminan por no comulgar con la norma heterosexual. Hay impunidad en la cadena de justicia aunque la ley reconozca los crímenes de odio en su código penal. Los cuerpos de seguridad del Estado, los narcotraficantes, las pandillas y grupos de exterminio de una sociedad dominada por los discursos religiosos atentan contra las existencias de quienes no entran en la casilla heterosexual. Plus: hay un psicópata en la presidencia avivando el incendio.

Sobre el cuerpo de Karla Avelar recayó todo esto. Fue violada desde los nueve años, habitó las calles, ejerció el trabajo sexual, fue secuestrada y abusada por pandillas, le dispararon a quemarropa y estuvo en prisión cuatro años condenada por defenderse de un asesino en serie de mujeres trans. Allí fue sistemáticamente torturada por los guardias.

Es una de las pocas mujeres trans que han logrado sobrevivir en El Salvador a una expectativa de vida de treinta y cinco años. A contra corriente de una sociedad que ha obstaculizado colectivizar sus dignas rabias, Karla Avelar ha ejercido el activismo desde todos los frentes. Comenzó en los noventa, cuando varias mujeres trans se organizaron por primera vez en El Nombre de la Rosa.

“Intentamos registrarla y presentamos solicitud ante el Ministerio de Gobernación para el reconocimiento de su figura jurídica. La resolución fue negarnos la personería jurídica argumentando que éramos personas non gratas para la sociedad. Luego presentamos una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, que también resolvió en contra de nosotras, aduciendo que éramos un grupo no apto para asociarnos, lesivo para la sociedad salvadoreña. Fue un desastre”.

Por mucho tiempo, los colectivos de personas LGBTIQ+ en El Salvador tuvieron que esconder las siglas para obtener reconocimiento estatal. Hasta que en 2008, cuando Karla y otro grupo de personas fundaron Comcavis Trans, el primero en ser reconocido sin esconder su razón social. Desde ese trabajo colectivo, Avelar se convirtió en la primera mujer trans en denunciar crímenes de odio contra la población LGBTIQ+ ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su activismo, Karla fue finalista del premio Martin Ennals para defensores y defensoras de los derechos humanos en 2017. Durante su viaje a Europa para asistir a la ceremonia del premio, tuvo que pedir asilo político por una serie de amenazas a su vida y la de su familia por parte de los mareros, quienes la extorsionaron con el dinero del premio, y de otras persecuciones y atentados que padeció en El Salvador.

“Definitivamente El Salvador es mi tierra y la llevaré en mi corazón. Tengo claro que esté donde esté voy aportar a mi país. Amando mucho a mi país y haciendo lo que fuera por ayudar a las organizaciones, yo realmente no volvería a El Salvador. No por criterios de lujo, sino por simple seguridad. Es más doloroso aún porque yo busqué opciones de protección en mi país antes de salir. Solicité protección al Gobierno y me la negaron”.





