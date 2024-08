Sofía Saunier | Multiartista | Uruguay

El primer video publicado en su cuenta de YouTube tiene más de una década. Se titula “despues del show” y dura veintisiete segundos. Ahí está Sofía, una Sofía del 2009, con una peluca rubia brillante y despeinada y un tapado que imita la piel de un animal, desfilando por la calle Rincón de Ciudad Vieja, Montevideo. De ese año para acá, Sofía Saunier se dedicó a generar un archivo audiovisual de más de doscientos videos liberados en Aureafrodita, nombre con el que bautizó su canal de material “amateur o casero”, como dice ella misma.

A través de su proyecto Transur, nacido en 2013, busca visibilizar historias de la comunidad trans uruguaya. “El común de la gente no tenía acceso a las historias de vida de las personas transgénero más allá de lo que se veía en la televisión, si mataban a una persona trans, algo muy amarillista”, dice sobre el por qué de su producción, que ya suma cincuenta y nueve capítulos. En estos siete años de proyecto recorrió el país con su cámara dándole voz a historias en primera persona, con la intención de derribar prejuicios y dar a conocer la diversidad de una comunidad que, según el Censo Nacional de Personas Trans —pionero en el mundo— realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de la República en 2016, está compuesto por alrededor de 853 personas. Saunier, además rutea Uruguay junto a dos amigas —Cecilia Estévez y Meili Galván—, con el proyecto Transmotoqueras, en el cual se muestran recorriendo el espacio público en movimiento.

“Camaleónica y diversa”, Saunier se autodefine como multiartista. Es activista, miembro de la Asociación Trans de Uruguay (ATU), artista visual y audiovisual y escritora de ciencia ficción. Uruguaya de nacimiento, se inició como drag queen en el under porteño de los noventa. Vivió en Buenos Aires durante veinte años y hoy habla de su género como fluido. “Un pene no me hace hombre y una vagina no me hace mujer. Soy un híbrido físico pero en mi alma soy agénero y alterno entre los dos”, explica.

Que Uruguay es el mejor país ya está bastante dicho: regulación legal del cannabis, despenalización del aborto y la reciente Ley Integral para Personas Trans, aprobada por el Parlamento uruguayo en 2018, que garantiza derechos humanos para la comunidad a partir del desarrollo de medidas de protección, promoción y reparación en aspectos de educación, salud y trabajo. “Falta que se aceite”, dice Saunier, una de las cien personas reparadas económicamente por esta ley fundamental para el sector que atraviesa los mayores desamparos, empezando y terminando por la exclusión social, en la mayoría de los casos de sus propios hogares. Estrechamente vinculada con la comunidad trans argentina, Saunier es una referente clave del colectivo que próximamente será protagonista de un documental sobre su propia vida.





Sofía es una de lxs cincuenta líderes en disidencia sexual y de género cuya vida celebramos en nuestra quinta edición, ORGULLO.

A Inés la encuentras en Instagram y Twitter como @inesripari.