Orphan Ann encuentra la genialidad en los opuestos

En una de las mesas exteriores de un restaurante que se encuentra ubicado en la calle Álvaro Obregón en la colonia Roma de la Ciudad de México, Sofia Al-Rammal y Anja Enerud hablan de los shows DIY que suelen tocar en su ciudad, Estocolmo, Suecia. Hablan de recintos poco típicos para conciertos, poca asistencia y música difícil; pero bien podrían estar hablando de la escena de noise en la misma ciudad donde se encuentran en este momento, o tal vez la de Lima, Bogotá, Londres, Sydney o casi cualquier gran población en Estados Unidos. Las escenas underground –sin bookers ni promotores y muchas veces sin un P.A. decente– son universales, no respetan primer mundo o tercero.

En el caso de la escena de Estocolmo donde el dúo Orphan Ann se desarrolla, existe una preocupación tanto por la expresión abstracta y confrontacional, como por la integración, aceptación y participación del público en el desarrollo de arte sonoro; lo cual la hace una escena utópica, en teoría. Sin la constante competencia de egos que plagan todo tipo de coalición en nombre del arte, se logra un crecimiento de mejores proyectos en mejores condiciones. Ahora le tocó a Orphan Ann representar este frente en uno de los festivales más grandes a nivel internacional.

Videos by VICE

Aunque Mutek México se ha caracterizado por tener propuestas muy abiertas que van desde aquellos que expanden los límites de los subgéneros electrónicos hasta aquellos que rompen tantos esquemas les son posibles, un proyecto como Orphan Ann resulta aún más radical. En un lugar donde la tecnología de punta –del pasado o el recién alcanzado futuro, en forma de logaritmos o estaciones de trabajo físicas– se manifiesta en casi todos los actos, Enerud y Al-Rammal regresan todo a lo más primordial: sus voces y algunos pedales de guitarras. Claro, cuentan con otros instrumentos, pero el meollo recae en lo primitivo y sus resultados son extraordinarios. Su música cuenta con una oscuridad cálida, un extremismo que invita a sumergirse y dejarse llevar, como un capullo de sonoridades como espinas apenas perceptibles al tacto. Dentro de su abstracción encontramos disonancias pero más que nada expresiones sentimentales sutiles.

Por supuesto, DIY significa “hazlo tú mismo,” una filosofía que traen consigo en todo momento. Para los que siguen este credo, no solo es suficiente hacer, sino mostrar cómo se hace. Bajo este marco, Anja y Sofia están en el proceso de dar dos talleres de voz y lírica en la música experimental. El primero fue ayer 29 de noviembre en el Centro Cultural España de la Ciudad de México, y el segundo será mañana 1º de diciembre en el MuHTi de Tijuana. Previo a estos talleres platicamos con Enerud y Al-Rammal sobre todo lo que envuelve a Orphan Ann.

Orphan Ann en el Mutek México 2017, foto de Åsa Hamneståh

Noisey: ¿Cómo fue su experiencia de tocar en Mutek?

Sofia Al-Rammal: Nunca hemos tocado en un festival tan grande, con tanto dinero y patrocinadores. El público fue muy divertido y nos aceptaron. Creo que nosotras estábamos haciendo algo muy diferente a lo que otros actos hacen pero hubo mucha aceptación. Tuvimos muy buena respuesta.

Anja Enerud: Creo que ha sido nuestro público más grande.

¿Cómo fue para ustedes tocar en este tipo de escenario?

S: Estamos acostumbradas a tocar en conciertos DIY, entonces fue una experiencia diferente. Hubo alguien que nos escoltó desde el backstage al escenario y de vuelta, y son 50 metros. [Ríe].

A: Estamos acostumbradas a hacer todo nosotras mismas. Entonces fue muy raro ser tratadas como rockstars [ríe]. Fue divertido pero nos gustaría haber tocado en un lugar un poco más accesible para todos. Los boletos estaban muy caros y hacemos música muy humilde, queremos que el público se involucre en nuestros shows.

La cultura DIY es muy importante para ustedes.

A: De ahí somos.

S: No nos gusta que el escenario esté apartado del público. No nos gusta estar a un nivel diferente del público. Nos gustaría tocar…

A: En el suelo.

S: Sí, estar en el mismo nivel.

A: Tocamos en el escenario chico pero para nosotras era muy grande.

https://www.youtube.com/watch?v=CHTv3x9qsY4&feature=youtu.be

Van a hacer un taller y quiero preguntarle sobre lo que impartirán. ¿Es acerca de acceder a música experimental?

S: Será sobre vocales y lírica dentro de la música experimental porque creemos que la música electrónica está muy obsesionada con el equipo, y no son los instrumentos más fáciles de usar. La voz es también un instrumento y puedes usar efectos para manipularla.

A: Queremos que todos sepan que todos pueden hacer música electrónica y pueden empezar con voz y letras. Usar la voz como instrumento es percibido como algo feminizado y queremos dar a entender que no hay que temer a usar una expresión femenina en la música electrónica; no solo las mujeres sino hombres y gente no binaria. Es para todos.

Creo que es interesante que su música nace a partir de la voz. Es bueno desmitificar que hay que tener mucho equipo o ser experto para hacer música electrónica.

S: Se puede hacer el salto más corto [a realizar música] con tu voz y si quieres puedes usar un micrófono. No es necesario usarlo. Mañana tendremos diferentes pedales y efectos donde puede pasar la voz, pero no es lo que necesitas [para hacer música].

¿Es sobre expresarse de cualquier manera?

S: Sí, porque la música siempre es sobre contar una historia.

A: O contar una anécdota.

S: Sí, así que es bueno comenzar con la historia que quieres contar o la atmósfera que quieres crear y lo puedes hacer de forma simple.

Está bien porque es algo muy práctico. ¿De donde sacaron la idea?

A: Es natural para nosotras enseñar esto porque así es como comenzamos.

S: Tenemos equipo pero lo que hacemos es experimentar con lo más simple que tenemos. Si preguntas qué es Orphan Ann o de donde salimos, la respuesta más clara es “[de las] voces.”

A: Después de este taller, puedes ir a casa y experimentar por tu parte sin equipo caro. Es fácil.

¿Cuales son sus expectativas de este taller?

S: Después de tocar nos dimos cuenta que la gente está muy abierta y tal vez vengan con la mente abierta e intentar algo. E inclusive si ya lo han hecho antes, explorarlo aún más.

A: Y crear conocimiento juntos con el grupo. Ellos pueden aprender de nosotras y nosotras de ellos y así es como se genera el conocimiento.

Pienso que es importante conocer el otro lado.

S: También nos gustaría conocer a la gente que quiere hacer esto. No sabemos mucho de México, es la primera vez que venimos aquí y quisiéramos saber de la gente que vive aquí. Es muy emocionante y divertido para nosotras.

A: Ayer conocimos a Camille Mandoki y fue muy divertido, nos la pasamos muy bien con ella. Compartimos muchas ideas sobre la música y la experiencia y es casi lo mejor que hemos vivido en este viaje. Conocerla y platicar. Tal vez venga al taller porque trabaja de una manera muy similar.

https://www.youtube.com/watch?v=OOdEMPBw4d4

Quiero preguntarles de su escena DIY en Estocolmo.

S: ¡Estas con la gente correcta para saber de eso!

A: Tengo un colectivo en Estocolmo llamado Masskultur y hacemos shows en Estocolmo, somos yo y otros dos amigos. Llevamos haciendo shows por los últimos siete años, nos enfocamos en noise. En Estocolmo no hay un lugar donde se pueda tocar, siempre se tienen que hacer [shows] en diferentes lugares porque hay muchas leyes sobre la música fuerte y ese tipo de cosas. Tenemos que hacer las cosas debajo del radar y mantenerlo muy underground. Siempre queremos invitar a más gente a nuestros shows para hacerlos más inclusivos y que la gente nueva se sienta en casa. Eso puede resultar un poco difícil.

¿Qué me pueden decir de la música que se hace en Estocolmo?

A: En Estocolmo más que en otras escenas grandes como en Gotemburgo o Mälmo, se mezclan mucho los géneros, no hay tantos límites. La gente mezcla mucho el noise y el techno, les gusta mucho explorar lo que se puede hacer con ambos géneros.

S: Creo que hay cosas nuevas que se están haciendo. Yo vengo de Northern Electronics que es una disquera de techno –no es que yo haga ese tipo de música– y Anja viene de Masskultur que es noise y aquí estamos encontrando algo completamente diferente. Los shows tienden a ser de un género pero muchas veces puedes encontrar a un DJ haciendo deconstrucciones de techno. Como es muy pequeño, puedes ver de todo en una sola noche.

A: Buscamos los puntos en común de las diferentes escenas.

¿Hay mucha gente que va a shows DIY allá?

S: No siempre.

Creo que así es en todas las escenas DIY.

A: Creo que es importante que aunque hagas un show de noise donde solo vayan 15 personas que sea algo que quieran ver y les guste estar ahí. No importa cuanta gente vaya, pero es importante estar a su nivel.

S: La música importa. La gente está tan apasionada por esto que inclusive invierten de su propio dinero solo para que las cosas sucedan. La gente es un factor muy importante para que no se comercialice esto ni se vuelva genérico.

A: Jamás admitiríamos patrocinadores en nuestros propios shows.

S: Eso fue nuevo para nosotras en Mutek. Hay muchos patrocinadores. [Ríen]. Sentía que estaba en un comercial. [Ríen].

Entiendo el punto, a nivel DIY es primordial permanecer independientes. Pero es difícil que un festival así aquí suceda de otra manera.

A: Tenemos festivales grandes en Suecia también pero la música es diferente. Aquí me parece que cada acto tiene algo de experimental. Un festival así de grande en Suecia jamás tendría a este tipo de artistas.

S: Pero a través de Mutek creo que pudimos acercarnos a gente que normalmente no encontraría nuestra música. Hay lados positivos de eso también. No creo que nos hayamos sentido en nuestro elemento pero fue saludable para nosotras y el público.

¿Cómo componen y qué hace que su música sea característica de Orphan Ann?

A: [Todo comienza con] la literatura, creo. Siempre regresamos a la inspiración de los textos. Siempre estoy leyendo y muchos trabajos de literatura han sido grandes inspiraciones para nosotras. Buscamos poemas o textos viejos. Nuestro sonido salió de forma muy natural, nos gustan los mismos tipos de tonos en la música, nos llama lo oscuro y lento.

S: Nuestra química también. Si pudiéramos definir de alguna manera Orphan Ann, diría “amistad.” Platicábamos ayer con Camille sobre la confianza que necesitas tener [para hacer un proyecto]. Nuestro estudio ha sido terapéutico de la misma manera que ha sido productivo. Es nuestro espacio para tomarnos una copa de vino y decir “ugh, he tenido el peor día” [ríe].

A: Normalmente comenzamos con un tema que queremos explorar. Nunca comienza tratando de tocar lo nuestro en sintetizadores.

¿Discuten a profundidad lo que van a hacer antes de hacerlo?

S: No, aunque lo hemos intentado. Hemos pensado “hay que hacer algo bailable” y no, no funciona [ríen].

¿Cuándo tienen planeado un proyecto más ambicioso como un disco? ¿Piensan en los temas que les gustaría tratar?

S: Eso lo pensamos cuando vamos terminando.

A: Creo que trabajamos diferente porque tú [se dirige a Sofia] eres mejor improvisando que yo.

S: Es verdad [ríen].

A: Yo no lo soy porque no tengo tanta experiencia haciendo música y tú tienes más experiencia que yo. Creo que eso nos obliga a sentarnos y discutir de qué van los álbumes.

Ustedes trabajan a través de sus diferencias. Son muy diferentes artísticamente pero de alguna manera logran que funcione. Es interesante porque la mayor parte de la gente huye ante este escenario, prefieren colaborar con gente similar a ellos.

S: Creo que eso ha logrado que funcione porque yo encamino a Anja en direcciones que tal vez no esté acostumbrada, y ella me ayuda a organizarme.

A: He tratado de hacer mi propia música pero nunca sale también como cuando tocamos juntas. [ríen].

S: Nos necesitamos a ambas y eso lo hace mucho más divertido.

Sigue a Noisey en Facebook.