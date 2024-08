Ortega Smith diagnosticado con coronavirus después de un acto multitudinario de VOX

Javier Ortega Smith ha dado positivo en las pruebas por coronavirus. Así lo ha anunciado VOX en un comunicado publicado en Twitter en el que, además, han hecho la del Rey cuando la cacería en Botsuana: pedir perdón de aquella manera y solo cuando las consecuencias son más que evidentes; una cadera rota en el caso de Juan Carlos, el chad más chad del partido de los chads contagiado de Covid-19 en el caso de VOX.

Disculparse como si la cosa no fuera del todo con ellos, como si hubieran sido víctimas de su fe y confianza ciega en el gobierno en lugar de culpables por celebrar un acto multitudinario el domingo a la par que protestaban porque no se suspendieran las manifestaciones convocadas para ese mismo día con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Tuvimos la candidez de creer que este gobierno antepondría al menos la salud de los españoles a su agenda propagandística. Y es un error, el fiarnos de este Gobierno, en el que no deberíamos haber caído”, se lee en la rotativa.

“Nos era difícil creer que los responsables de gestionar la crisis sanitaria y la coordinadora del Comité Interministerial sobre el coronavirus, Carmen Calvo, estaban en una manifestación con miles de personas, y salían manifestaciones por toda España apoyadas por todos los partidos políticos que tienen responsabilidades de Gobierno (PSOE, PP, UP, Cs y separatistas)”, argumentan después. Entonan el mea culpa de aquella manera: son culpables pero de inocencia. De candidez. De buenos son tontos, vaya.



Lo de que uno de sus diputados, Bertrand Nddongo, estuviera haciendo mofa el domingo con el “coronavirus que no podía parar a la España viva” era una cuestión de confianza ciega en el gobierno de Sánchez. Lo de que después se pasara por la manifestación feminista de Madrid, también.

Cuando de cría le preguntaba a mi madre que si podía darme dinero me respondía a veces que “pedía que parecía que estaba dando” y esa ha sido la técnica de VOX. Pedir -perdón- colocándose a sí mismos en el papel de víctimas. Ocultarnos que cuando les dijeron a sus madres “que no, mama, que me voy a Vistalegre, que lo del coronavirus no pasa na, mira las feministas” sus madres les respondieron: “¿y si las feministas se tiran por un puente tú también te tiras?”, y entonces callaron y agarraron su banderola verde y tiraron para Vistalegre confiando ciegamente en el PSOE, reafirmándose en su fe ciega a Carmen Calvo.



Lo que ha hecho Vox es, en resumidas cuentas, echar mano del arquetipo que tanto critican en esta nuestra realidad de competición de plañideras: la de la víctima, la del llorón, la del que elude asumir que ha hecho uso de esa libertad con la que se les llena la boca y la ha cagado un poco porque no solo el infierno sino que los culpables también son siempre los otros. Por muy chad que sea uno.



